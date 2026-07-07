El modelo de Cívica: la tecnológica granadina que pone sus acciones en manos de sus mejores trabajadores

En tiempos de exaltación a los hiperliderazgos, y de mitificar como pluscuamperfectos a quienes alcanzan el estatus de todopoderosos ávidos de conculcar la libre competencia y la protección de derechos básicos, otro mundo también es posible en el ámbito de las empresas tecnológicas de la informática. Por ejemplo, la granadina Cívica, de desarrollo de software y aplicaciones para la gestión eficiente de enormes volúmenes de datos. Aúna un fuerte crecimiento de ingresos y de creación de empleo con un singular modelo societario que vincula la participación en el accionariado a la excelencia profesional y compromiso personal.

Cívica tiene previsto concluir el 2026 alcanzando la cifra de 400 personas en plantilla, unas 70 más que en enero. Con tasas anuales de crecimiento por encima del 20%, en 2025 alcanzó una facturación superior a 16 millones de euros, y mantiene esa progresión. Sus clientes son grandes empresas, principalmente multinacionales españolas de las que facturan más de mil millones al año, en sectores como banca, seguros, moda, automoción,...

“Nos eligen por nuestra incesante búsqueda de la excelencia. La calidad en la prestación del servicio es nuestra mayor cualidad, y por eso tenemos una tasa de recurrencia del 90%, vuelven a contar con nosotros”, señala Josep Roig Salvador, CEO de Cívica. Afincado en Granada desde hace 20 años, además de encabezar la gestión de Cívica es presidente de la asociación empresarial Círculo Tecnológico de Granada.

Cívica fue fundada en 2008, impulsada por ingenieros informáticos formados en la Universidad de Granada: Manuel Muñoz, Miguel Ángel Medina y Jonás Romero. En 2017, su fusión con la empresa de inteligencia de negocio del también granadino José Manuel Robles dio origen a una nueva sociedad, que mantuvo el nombre de la primera. Para encauzar esa operación contaron con el consultor Josep Roig. Poco después, decidieron proponerle que se incorporara para dirigirla. “El 1 de enero de 2018 comenzó esa etapa, y en la 'nueva' Cívica había 14 personas”.

Roig está orgulloso de que Cívica ha sido elegida dos veces por la auditoria Great Place to Work como la segunda mejor empresa tecnológica en la que trabajar en España, en la franja de empresas entre 250 y 500 trabajadores, y en ese segmento es de las 50 mejores empresas para trabajar en Europa. “Eso es también intentar hacerlo lo mejor posible. No caer en la complacencia ni en la desidia en ninguna faceta. Ser realistas, no conformistas”.

Entre las actividades que Cívica organiza para sus trabajadores está un torneo de pádel. En su sexta edición han participado 52 y otros acudieron a la jornada de confraternización. / El Correo

“En nuestra visión a largo plazo, no cabe el maquiavelismo de pensar que conviene tratar bien a los trabajadores porque conviene evitar que se vayan, o procurar su felicidad para que sean más productivos. No, queremos que estén bien por un principio básico: Trata al prójimo como te gustaría que el prójimo te tratara a ti”.

Actualmente, unos dos tercios de los trabajadores viven en la provincia de Granada, y el resto en otros lugares de España. “Mientras la actividad para el cliente no lo impida, cualquiera puede trabajar desde cualquier lugar y a cualquier horario. Por ejemplo, hay compañeros de origen suramericano que en Navidades viajan a sus países de origen para ver a sus familiares, y pueden estar un mes o dos. Entonces se levantan sobre las cuatro de la mañana hora de esos países y se conectan para trabajar como si estuvieran en Granada”.

14 trabajadores van a ser accionistas

Cívica también es innovadora en su estructura societaria. Hoy en día, el 100% de las acciones son de 7 de sus trabajadores. Y tiene en marcha un programa de incentivos por objetivos y de preparación para que a lo largo de los próximos tres años otros 14 trabajadores adquieran la condición de accionistas, lo que comporta que quienes tienen mayor porcentaje de acciones aceptan reducir el porcentaje de capital social en su poder.

Josep Roig lo explica: “Cívica no es una cooperativa. Queremos que sea una empresa de quienes le aportan más a su desarrollo, de las personas que trabajan en ella y son las más preparadas, las más comprometidas. Tenemos un programa de incentivos, las 'stock options', para premiar a los que generan más valor, y les da derecho a comprar acciones”.

“Tenemos establecido que el porcentaje máximo de acciones en manos de una persona es el 20%. Y con el paso de los años bajará porque seguiremos diluyendo el porcentaje al venderles acciones a trabajadores que se incorporen. Eso facilita un relevo societario en la propiedad y que la empresa esté dirigida por quienes la entienden mejor y se esfuerzan al máximo por ella”.

“Yo entré en Cívica con cero acciones y a día de hoy soy uno de los principales accionistas. Y como mi caso es el del director de producción, Santiago Sánchez; el del el director de operaciones, José Puentes, entre otros. En el 2027, 4 de los compañeros que tienen 'stock options' pasarán a ser accionistas; otros 5 en el 2028, y serán 5 más en el 2029. Y sucesivamente en los siguientes años iremos viendo qué otros compañeros se merecen estar en ese programa”.

Integrantes del equipo comercial de Cívica, juntos en una feria de negocios del sector tecnología digital. / El Correo

Asistentes para elegir prendas o para cribar currículos

Gracias a las soluciones que han desarrollado para grandes empresas, éstas han conseguido mejoras de eficiencia en sus procesos productivos que les han reportado cuantiosos ahorros. “Hay tomas de decisión que antes se dilucidaban en 10 horas y ahora se hace en 3 minutos, con gestión y análisis de datos en tiempo real. Y eso obliga a garantizar al máximo la fiabilidad de los datos”.

Subraya Roig que “para cualquiera de nuestras creaciones, aplicamos una orientación absoluta a poner a las personas en el centro de la toma de decisiones. Pensamos en cómo van a influir las decisiones no solo en los trabajadores del cliente, sino también en las personas que conforman el entorno de los clientes”.

Entre las soluciones que han creado incorporando inteligencia artificial, indica que “para un gran grupo del sector moda, tiene un buscador al que, por ejemplo, le puedes aportar una foto que le has hecho a una camiseta, y le puedes preguntar qué prendas pueden combinar bien con esa. O, dentro del catálogo, le preguntas sobre una combinación para tener una imagen más jovial, y te recomienda opciones. Y analiza tu historial de compras con esa empresa para saber tus gustos y aconsejarte”.

Otro ejemplo: “para una gran empresa de selección de personal, le hemos creado un sistema para primer cribado de currículos. Es algo donde hacerlo bien es crucial: para que en los modelos no haya sesgos, ni ningún tipo de discriminación, ni llegue a conclusiones que pueden ser erróneas o inmorales, y aporte el máximo grado de equidad. Son bases de datos anonimizados, nosotros no manejamos los nombres y apellidos”.

Para uno de los principales clubes españoles de fútbol, han creado una herramienta de inteligencia artificial que utiliza su entrenador como asistente. “Le hace preguntas para ayudarle a planificar un partido, a tomar decisiones sobre el rival, y sobre sus propios jugadores. La IA maneja una enorme cantidad de estadísticas e informaciones no solo sobre rendimiento en los terrenos de juego sino también sobre otros factores que influyen directa o indirectamente”.

A favor de priorizar la ética en la IA

Ante el trascendental pulso que se libra a nivel global sobre la mayor o menor regulación de la inteligencia artificial, Josep Roig se posiciona: “en este tema, de enorme importancia, no me desagrada que Europa opte por priorizar que se garantice la componente ética y moral de la IA generativa y de los agentes de IA”.

Y lo argumenta: “pronto vamos a ver el incremento de la sustitución de decisiones humanas por decisiones automáticas de agentes de IA, y tenemos que evitar los peligros en los que se puede incurrir. La fundamentación ética de la IA a corto plazo resta competitividad en el mercado global, pero a medio y largo plazo puede ser un bote salvavidas”.

Algunos de los integrantes del equipo de dirección de Cívica, en una videoreunión. De izquierda a derecha, José Manuel Robles, socio fundador y ejecutivo de ventas; José Puentes, director de operaciones; Iñaki Hidalgo, director de personal y cultura de empresa; y Josep Roig, su CEO, al frente de Cívica desde 2018. / El Correo

“Como emprendedor y empresario, siempre voy a abogar porque las administraciones públicas establezcan las menores trabas posibles y tengamos la mayor libertad de mercado para ser ágiles y creativos, porque eso va a provocar el mayor desarrollo económico y social. Y Europa, en general, en todo tipo de temas, es muy proclive a la hiperregulación y su burocracia desincentiva las iniciativas ágiles, no hace rentable llevarlas al mercado. Pero es compatible pedir que se elimine esa inercia y a la vez defender que la IA ha de potenciarse al servicio de la sociedad y no para demoler nuestro modelo social de derechos y libertades”.

“Necesitamos dirigentes valientes”

Tanto para Andalucía como para el conjunto de España, Roig exhorta a que “las administraciones públicas sean dirigidas con una visión de largo plazo para el bien de la sociedad, y no limitarse a calcular qué conviene para cuando se convoquen las próximas elecciones. Necesitamos al frente de las instituciones a personas que no tengan miedo a tomar decisiones valientes, ni tengan miedo a que los despidan dentro de tres años por hacer bien su trabajo”.

A su juicio, “necesitamos aplicar estrategias mucho más firmes. Por ejemplo, para que en Andalucía se consolide una capacidad de producción tecnológica de alto nivel internacional desde el sur de Europa, necesitamos una alianza de todas las instituciones y entidades concernidas (administraciones públicas, corporaciones empresariales, entidades educativas,...)”.

En su opinión, “si se acuerdan transformaciones cruciales, aunque haya damnificados a corto plazo, los réditos son mucho mayores si se trabaja a largo plazo. Como se hace en una empresa, donde se aplican recortes en algunas vertientes si son necesarios porque se mira por el porvenir a largo plazo, o se ejecutan inversiones importantes que a corto plazo dejan más apretada su tesorería, porque se está pensando en el futuro de la empresa”.

Entre las medidas que propone, señala “que los centros públicos de enseñanza sean mucho más ágiles para adaptar la oferta formativa a las necesidades de las empresas; incentivos fiscales reales para la implantación de empresas en el territorio; y facilitar la contratación de empresas andaluzas que aportan innovación”.

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El CEO de Cívica anima a emular “cómo hace 25 años en la ciudad de Málaga decidieron que una de las líneas estratégicas para su desarrollo era potenciar su oferta cultural. Y lo han conseguido. Trabajando con una visión a largo plazo”. No pensando quién se va a poner la medalla y cuándo le conviene”.