Detrás de Países Bajos
La Roja también gana fuera del campo: España ya es el duodécimo país con mayor reputación del mundo
España se sitúa en el duodécimo puesto en cuanto a reputación mundial, por delante de Alemania y Portugal, en un año marcado por una pérdida de confianza a nivel mundial, según el indicador RepCore Nations
Israel cae en 20 puestos desde 2022 y registra la mayor caída de reputación dentro del índice
La marca España no solo vive un buen momento en el campo de fútbol. La reputación internacional de España ha mejorado este año hasta escalar al duodécimo puesto dentro de las 60 mayores economías del mundo, según el índice RepScore Nations que elabora cada año la consultora Reputation Lab. Los resultados se realizan en base de la opinión pública y cuenta con 124.014 valoraciones en 36 países, en las que se valoran 74 naciones.
El índice anota que la imagen exterior del país ha mejorado en dos puestos en un año marcado por el deterioro generalizado de confianza a escala mundial: 43 de las 60 economías han caído en reputación este año. El indicador se elabora a partir de tres factores de percepción —admiración, respeto y confianza— y en base de 22 atributos, desde la economía, hasta la gobernanza, o la calidad de vida.
Estilo de vida y respeto a los derechos humanos
Y los factores que más impulsan a España son el estilo de vida, la oferta de ocio, la cultura y gastronomía, la seguridad, además del respeto de los derechos humanos, según el estudio, que se elabora en base de una encuesta. Este año, España ha logrado superar a homólogos europeos como Irlanda y Portugal, que se deslizan al decimotercero y decimocuarto puesto respectivamente. En esta edición España no ha logrado superar a Países Bajos (11), Suecia (10) o Nueva Zelanda (9).
Aunque España ha logrado avanzar dos posiciones en cuanto a reputación, su RepScore ha registrado una leve caída. Sobre el papel, esta parte del indicador es el que beneficia al tejido empresarial de cada nación. Según la consultora, una mejora de un punto en el RepScore se traduce en un aumento del 7,2% en los ingresos por turismo y en un incremento de hasta el 1% en las entradas de inversión extranjera directa (IED).
El informe subraya, sin embargo, que el principal reto para el país ibérico ya no es ganar prestigio en el panorama internacional, sino traducirlo a sus empresas, marcas y productos bajo el paraguas de 'Made in Spain'. En este sentido, el indicador Made in Score arroja que "el valor de origen de España se sitúa por debajo de lo que cabría esperar para un país con una reputación internacional tan sólida".
Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, ha destacado este reto. "El Made in Score confirma la gran oportunidad que tenemos por delante: contamos con una reputación de país muy positiva, y ahora toca capitalizarla para que se traduzca en todavía más valor para nuestras marcas", ha manifestado. "Ahí es donde las empresas tractoras tienen un papel clave: conseguir que el origen España sea cada vez más determinante en las decisiones de compra".
Israel se hunde y EEUU pierde atractivo
El país mejor valorado de la lista de este año es, por primera vez, Japón. El país nipón ha superado a Canadá y Suiza, que el año pasado compartieron el primer puesto, mientras que Noruega ha ocupado el tercer lugar. El cuarto puesto lo ha ocupado, por primera vez, Australia.
La geopolítica también pasa factura a la reputación. En el extremo opuesto, Israel ha registrado el descenso más acusado desde la primera edición de la clasificación, en 2022. El país liderado por Benjamín Netanyahu se ha desplomado en 20 puestos y se ha colocado en la posición 57º, por encima de Rusia, Irak e Irán, país que ocupa el último puesto del ranking.
Estados Unidos también ha experimentado un descenso este año. El país norteamericano no mostró signos de recuperación tras la caída registrada en 2025 y que ahora ocupa el puesto 47º, por detrás de la India, Qatar y Kuwait.
Fuente: El Periódico
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