Tras las palabras de Feijóo
Escrivá vincula el aumento del absentismo a la “mala distribución de competencias” entre administraciones
El gobernador del Banco de España cree que las mutuas podrían “contribuir más” y advierte de que el fenómeno afecta a la competitividad empresarial
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha atribuido el fuerte incremento del absentismo laboral registrado en los últimos años a un problema de coordinación y reparto de competencias entre las administraciones públicas. “Es un tema complejo, muy complejo, que tiene su origen, en parte, en un problema de mala distribución de competencias entre administraciones públicas”, ha señalado Escrivá en declaraciones a los medios desde San Lorenzo de El Escorial, donde ha participado en el curso de verano CEU-María Cristina.
El gobernador se ha pronunciado así después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificara el absentismo como un “cáncer que no podemos pagar” y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está en activo.
Según Escrivá, el principal problema radica en que la Seguridad Social asume la restricción presupuestaria, mientras que las decisiones sobre las bajas laborales dependen de los servicios de salud de las comunidades autónomas. “A veces la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona”, ha advertido.
El gobernador ha recordado que el Banco de España ya puso el foco el pasado año, y también en este ejercicio, en la evolución del absentismo laboral, que ha registrado un crecimiento “muy fuerte” en los últimos años. Esta dinámica, ha añadido, sitúa a España entre los países europeos con niveles más elevados, lo que supone un problema para la competitividad de las empresas.
En este contexto, Escrivá ha defendido que las mutuas de accidentes de trabajo podrían “claramente contribuir más” en la gestión de estos procesos. También ha apuntado que los servicios de salud autonómicos podrían apoyarse más en ellas para abordar determinadas cuestiones relacionadas con las bajas laborales.
“Es un tema muy complejo desde el punto de vista de cómo abordarlo, pero al mismo tiempo muy importante”, ha concluido.
Fuente: El Periódico
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