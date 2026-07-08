Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, se presenta en Madrid: "Un ecosistema completo de vino, cocina, cultura, hostelería y territorio"

La ciudad de Jerez ha presentado en Madrid el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 en un acto institucional celebrado con el apoyo de Fundador. La cita ha reunido a representantes institucionales, del sector hostelero, del ámbito vitivinícola y del tejido empresarial nacional para dar el pistoletazo de salida a la promoción de esta distinción.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha defendido la gastronomía como un producto estratégico para la ciudad y ha destacado su capacidad para impulsar la hostelería, el empleo y el desarrollo económico, además de reforzar la identidad cultural de Jerez. Ha destacado que "Jerez es un destino turístico de referencia apoyado por eventos y fiestas de talla nacional e internacional durante todo el año con eventos del nivel del Gran Premio de España de Motociclismo, la Feria del Caballo o la Zambomba, entre otros. La gastronomía ahonda más en esta consolidación y la reafirma al ser una de las principales motivaciones de los viajeros y visitantes, creando un ecosistema completo de vino, cocina, cultura, hostelería y territorio".

"El creciente interés de la demanda turística por este tipo de propuestas y el amplio potencial de desarrollo de nuestro enclave convierten a la gastronomía en un producto estratégico de primer nivel para la ciudad de Jerez, y así lo está llevando a cabo el propio Ayuntamiento a través de su estrategia de difusión y promoción, en este caso, de la mano de Fundador", ha resaltado la alcaldesa, quien también ha explicado que "Jerez está de moda y trabajamos para que lo siga siendo a partir de la Capitalidad de la Gastronomía", añadiendo que “venimos a Madrid a invitar a todos los españoles y decirles que Jerez es su casa”.

Promoción gastronómica nacional

El encuentro celebrado en Madrid constituye la primera de las tres acciones previstas junto a Fundador para dar visibilidad a la marca Jerez en el conjunto del país. Tras esta presentación, la promoción continuará con nuevas citas en Barcelona y Santiago de Compostela, con el objetivo de acercar la oferta gastronómica y enológica jerezana a distintos mercados nacionales.

Durante el acto también participó el chef jerezano con estrella Michelin Israel Ramos, que realizó un showcooking en el que explicó la elaboración de dos tapas tradicionales de la ciudad.

María José García-Pelayo firma una 'bota' de vino de Jerez. / Abel Valdenebro

Gastronomía y turismo

La alcaldesa subrayó que la gastronomía complementa la oferta turística de Jerez, junto a sus eventos y celebraciones, y destacó que vino, cocina, cultura y hostelería conforman una experiencia conjunta para quienes visitan la ciudad.

Asimismo, agradeció la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien definió la gastronomía jerezana como una de las señas de identidad de España y puso en valor los vínculos entre ambas ciudades. Por su parte, Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, señaló que el respaldo a esta iniciativa forma parte del compromiso de la compañía con Jerez y con la promoción de su patrimonio gastronómico, bodeguero y cultural.

La empresa ha explicado que su colaboración se extenderá durante la Capitalidad Gastronómica mediante distintas iniciativas vinculadas al vino, el brandy, la gastronomía y el turismo experiencial, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Jerez como destino gastronómico.

La elección de Madrid como primera parada responde a su relevancia como uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia Jerez y a su peso institucional, turístico y mediático.