Tribunales
La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo
El magistrado atribuye al banco presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos y fija una fianza de 1,17 millones para cubrir posibles responsabilidades civiles
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre ellas exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
La decisión se enmarca en la pieza 9 del caso Tándem, relativa a los trabajos contratados supuestamente por el banco al entramado empresarial vinculado a Villarejo. En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado recoge los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y por las acusaciones particulares y envía a juicio a la entidad financiera por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En el caso de Francisco González, el instructor le sienta en el banquillo por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco. BBVA siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad.
Fianza de 1,2 millones
El magistrado fija además una fianza de 1.173.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. En su resolución, Piña advierte de que se procederá al embargo de bienes si dicha cantidad no se deposita en el plazo de tres días.
El juez señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos, una vez concluida la fase de instrucción de esta pieza separada.
A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
La apertura de juicio oral supone un nuevo avance en una de las piezas más relevantes del caso Tándem, la macrocausa en la que se investigan los trabajos presuntamente irregulares encargados a Villarejo por distintas empresas e instituciones durante los años en los que el comisario permaneció en activo.
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Fuente: El Periódico
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