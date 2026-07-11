Del perfume al champú, del detergente a la mermelada: Bordas, la firma sevillana que da sabor y olor a productos en los cinco continentes

Al llegar a la sede de Bordas S.A., una multinacional sevillana que está presente en el día a día de la vida de las personas a través de centenares de productos -que van desde el suavizante a la pasta de dientes, pasando por la mermelada o el perfume-, los sentidos se llenan de pronto.

Y lo hacen por el olor, gracias al aroma a eucalipto y naranja que inunda la entrada -"depende del día huele a una cosa un otra", aclara José Luis Cortés, que lleva toda una vida trabajando en la empresa de la que actualmente es responsable de los Recursos Humanos- y también por objetos diseminados por sus oficinas que trasladan al visitante a otros momentos de la historia de la compañía, nacida en 1922 y con capital 100% sevillano.

95% del negocio en los mercados internacionales

Ramón Bordas Chinchurreta fue el creador de una firma que actualmente exporta el 95% de su producción a los mercados internacionales. Su pasión por el mundo de la perfumería hizo que decidiera formarse en Francia y más concretamente en Grasse, cuna de la perfumería final. Una vez finalizado este periplo, se fijó en Sevilla como ciudad para afincarse y montar en una nave frente a la muralla, en el barrio de la Macarena.

En sus primeros pasos, se trataba de una pequeña industria dedicada a la extracción de aceites esenciales para la fabricación de productos base para perfumería y afines. Más adelante, pasada una década y debido al incremento de actividad y desarrollo de nuevos productos, la compañía se traslada a unas instalaciones de unos 30.000 metros cuadrados situadas en la Carretera de Carmona.

El papel de la naranja amarga en su producción

"Aquí es donde empieza nuestra segunda línea de negocio", subraya Cortés, quien rememora que un día caluroso de invierno, cuando los naranjos de Sevilla estaban en pleno esplendor, el fundador de Bordas iba paseando aprovechando su sombra y, "en vez de la manzana de Newton, se ve que le cayó la naranja amarga", bromea. "De ella se aprovecha todo, desde la pulpa para el concentrado de frutas a la elaboración de mermeladas, la corteza para confitados, el zumo y el aceite esencial para todo tipo de usos y el bagazo o residuo final para alimentación animal", abunda Cortés.

En estas instalaciones, y también como producto obtenido de los críticos y concretamente de la naranja seca, se genera su tercera línea de negocio, la fabricación de productos farmacéuticos relacionados con el bienestar humano.

Inicialmente, "fabricábamos solo un producto estrella para favorecer la circulación sanguínea, el Diosminil", aunque en la actualidad, y ya en sus nuevas instalaciones de Dos Hermanas, desarrolla productos nutraceúticos en general, gracias al impulso de su división de I+D+I. También realiza nuevos productos relacionados con su actividad principal, como es la obtención de aromas para alimentación humana y animal y el microencapsulado de fragancias para hogar/textil con rigurosa evidencia científica.

"Este triplete de actividades tan diferentes, perfumería, alimentación y farmacia, nos hace ser más fuertes cada día", añade.

85 millones de euros y presencia en 80 países

Los frutos de su esfuerzo constante en internacionalización e innovación se reflejan en su balance actual. Al cierre del ejercicio de 2025, logró consolidar una facturación de 85 millones de euros, "una cifra que demuestra la solvencia y la evolución positiva de nuestro modelo de negocio frente a contextos de alta volatilidad en el mercado global de materias primas".

Este crecimiento económico en torno al 10% anual y su capacidad productiva, explica Cortés, "va de la mano de un fuerte compromiso con el empleo cualificado en Andalucía". Hoy día cuenta con una plantilla media anual de 276 profesionales.

"Operar activamente en más de 80 países nos permite continuar consolidando nuestro crecimiento gracias a una estrategia basada firmemente en la internacionalización y el desarrollo de soluciones de alto valor añadido", enfatiza.

Proyectos de la compañía: sostenibilidad y crecimiento

Entre sus proyectos más importantes está seguir evolucionado hacia una gestión "completamente profesionalizada y competitiva", así como continuar con el refuerzo de su "apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevos ingredientes naturales" con aplicación directa en salud y bienestar, y el crecimiento sostenido de sus diferentes unidades de negocio.

El aumento de su presencia internacional gracias a la ampliación de su capacidad industrial y el desarrollo de nuevos extractos vegetales "respaldados por una sólida evidencia científica", son otros de sus objetivos.

En cuanto a la sostenibilidad, Cortés destaca que para la organización "no es una declaración de intención, es la base operativa de su I+D+i, ya que aplicamos un modelo pionero de economía circular en el sector de los extractos naturales, mediante el cual revalorizamos los subproductos vegetales y reducimos al mínimo el impacto ambiental".

Esto es, Bordas no solo procesa los recursos de la naturaleza, sino que "los dignificamos y los transformamos a través de la ciencia aplicada para garantizar una trazabilidad absoluta del campo al producto final, demostrando que la gran industria química y el respeto al entorno pueden y deben convivir en perfecta armonía".

Principales clientes

La mayor parte de la actividad comercial de la compañía se desarrolla en mercados internacionales, con presencia en los cinco continentes. A diferencia del sector de gran consumo enfocado al cliente final (B2C), su modelo de negocio es estrictamente B2B (Business to Business).

"Nos especializamos en suministrar soluciones a medida e ingredientes naturales de máxima calidad para industrias de primer nivel dentro de sectores como la alimentación, bebidas, aromas, fragancias, cosmética, farmacia, nutracéutica y alimentación animal", subraya.

Sevilla es Industria

En lo que se refiere a la situación de la industria en Sevilla, el representante de Bordas asegura que ha experimentado una evolución "muy positiva en los últimos años, caracterizada por una apuesta decidida hacia actividades de mayor valor añadido, la internacionalización y la innovación constante".

Asimismo, valora que cada vez exista una mayor colaboración entre las empresas, las universidades y los centros tecnológicos de la provincia, "lo que favorece directamente la generación de conocimiento y el desarrollo de proyectos con un importante componente tecnológico en nuestra región".

Entre los retos que tiene el sector, Cortés destaca la atracción y fidelización de talento especializado, la agilización administrativa para impulsar nuevas inversiones industriales y el apoyo decidido a la innovación. "También vemos fundamental el fortalecimiento de las infraestructuras logísticas y energéticas de la zona. Mantener un entorno competitivo será clave para que Sevilla continúe consolidándose como un polo industrial de referencia en el que empresas como la nuestra puedan seguir creciendo", enfatiza.