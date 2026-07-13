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Distrito portuario, la actualidad del sector

Los grandes puertos extienden las autopistas ferroviarias por toda España

Un tren de TransItalia circulando por la costa mediterrránea, en una imagen de archivo.

Un tren de TransItalia circulando por la costa mediterrránea, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

Valencia

La red de autopistas ferroviarias en los grandes puertos de España se encuentra en plena expansión, combinando corredores ya operativos con proyectos en distintas fases de desarrollo estratégico. El último que acabamos de conocer es el que recientemente ha anunciado TransItalia, que planifica ampliar su modelo multimodal desde València (a través del trazado Sagunt-Teruel-Zaragoza) hasta los nudos de Júndiz y Noáin, fortaleciendo así el corredor hacia el País Vasco, Navarra y Europa.

Pero no es el único corredor. Valenciaport, desde julio de 2024, dispone de la primera autopista ferroviaria operativa en red que conecta la dársena valenciana con la terminal de Madrid-Abroñigal. Además, funciona como corredor internacional hacia el país vecino, Portugal, a través de la vía con Mérida.

El operador de infraestructuras Adif maneja al menos 15 proyectos de autopistas ferroviarias, en distintas fases de avance y ejecución. En la red convencional hay proyectos en marcha y otros en evaluación socioeconómica, mientras que en la red de ancho estándar existe uno operativo (Barcelona-Le Pertús), otro pendiente de obras (Vitoria-Irún) y dos más en fase evaluación (los que conectarán Murcia y Tarragona con Le Pertús).

Así están las autopista ferroviarias en España.

Así están las autopista ferroviarias en España. / Levante-EMV

El puerto de Algeciras también ha puesto en marcha una de las autopistas ferroviarias de mayor longitud de España, uniendo este emplazamiento andaluz con la terminal ‘Plaza’ en Zaragoza. Es la autopista que mayor interés suscita y la de mayor longitud. Sus 1.048 kilómetros de trazado conectarán el puerto de Algeciras con la terminal ‘Plaza’ de Zaragoza, sirviendo de nexo entre Europa y Marruecos.

La previsión es que 48.000 camiones con capacidad para transportar 30 semirremolques unan ambos destinos. Para conseguir este trasvase , Adif invierte casi 500 millones de euros en mejorar la infraestructura, desde la ampliación de túneles hasta la construcción de pasos superiores y apartaderos de 750 metros. Además, las actuaciones contemplan la renovación de las vías y del sistema eléctrico y de señalización.

En Cataluña

Por otro lado, en el puerto de Tarragona, Adif ha licitado los proyectos para adaptar el trazado que conectará el puerto y nodo de este recinto con Barcelona y Francia, además de unirlo con Zaragoza. Es la autopista ferroviaria con mayor demanda de la red, ya que será el punto de unión de los principales nodos de producción y consumo del país. Este itinerario prolongará la autopista Algeciras-Zaragoza hasta la fachada noreste, configurando un eje sur-noreste que permitirá servicios en los itinerarios desde Algeciras, Huelva y Vitoria con Tarragona y Barcelona, al aprovechar los tráficos que llegan a España por autopistas del mar a través de los puertos.

En Andalucía, el puerto de Huelva acomete ampliaciones en el muelle sur para acoger una futura autopista ferroviaria que conectará el puerto con Madrid y Zaragoza. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santander impulsa activamente un corredor verde ferroviario que conectará el puerto directamente con Madrid.

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Las autopistas ferroviarias representan un importante ahorro, tanto en costes externos (en carretera son 7 veces superiores al ferrocarril), como en emisiones de gases de efecto invernadero, casi 5 veces superiores. La menor presencia de camiones en las carreteras contribuirá, además, a reducir la contaminación, el ruido y la congestión y a mejorar la seguridad vial.

Grupo Boluda abre sede en Roterdam para su expansión en Europa

Boluda Corporación Marítima ha inaugurado oficialmente su sede en los Países Bajos, ubicada en el histórico barrio marítimo de Róterdam, un enclave emblemático que servirá como centro neurálgico de sus operaciones en el norte de Europa a través de sus filiales Boluda Towage y Boluda Shipping. El edificio fue inaugurado oficialmente por Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación Marítima, acompañado por Vicente Boluda Ceballos, presidente ejecutivo de Boluda Towage; Ignacio Boluda Ceballos, presidente ejecutivo de Boluda Shipping; y Verónica Boluda Ceballos, directora corporativa de Boluda Corporación Marítima.

Al acto asistió René de Vries, capitán del Puerto de Róterdam, en representación de la Autoridad Portuaria, asi como Ana Nuñez, directora general de la Marina Mercante en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, quienes acompañaron a Boluda en este destacado hito para Róterdam y dio la bienvenida a una de las principales compañías marítimas del mundo, un grupo que contribuye a configurar el futuro de la industria marítima mundial. El noroeste de Europa representa una región estratégica para Boluda, que reúne algunos de los centros logísticos, industriales y marítimos más importantes del continente. Durante la última década, la compañía ha consolidado una posición de liderazgo en toda la región, prestando servicios marítimos esenciales en algunos de los puertos y corredores logísticos con mayor actividad de Europa.

Fuente: Levante - EMV

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