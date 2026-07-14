Bragas, salvaslips y discos de lactancia: la empresa sevillana que mejora la salud íntima femenina

Abriil tiene dos íes para Marianna Mendoza Evelyn y para todas las mujeres que ya utilizan las prendas íntimas que ha creado con un tejido patentado cuyas propiedades beneficiosas para eliminar bacterias y hongos tienen certificado de grado sanitario tipo 1. Es i de innovación más i de intimidad en pro de emprender para atajar la candidiasis, patología que sufre el 75% de las mujeres, y de manera reiterada un 10% de ellas que llegan a sufrir unas 10 veces al año el picor intenso de la infección causada por el hongo 'Candida albicans'.

Actualmente ofrece bragas, salvaslips, discos de lactancia. Y en el futuro su gama de productos también incluirá sujetadores. “Ya los tenemos diseñados y testados, pero primero tenemos que centrarnos en desarrollar la empresa con lo que ya tenemos en fase de comercialización. Me encantaría que Abriil se convierta en el referente de la salud íntima femenina”.

Dos mujeres que han utilizado las prendas de Abriil durante su posparto y que, satisfechas por sus prestaciones, aceptaron apoyar a esta joven empresa sevillana posando como modelos. / El Correo

Premiada por Cesur y por el Instituto de la Juventud de España

Marianna Mendoza ha sido galardonada el pasado mes de junio en Sevilla con el primer premio de la quinta edición del programa formativo y certamen de emprendimiento femenino Wow.up, que promueve la asociación empresarial Cesur. Anteriormente, en 2025, el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, del Instituto de la Juventud de España, galardonó a Abriil como uno de los 10 proyectos innovadores que transforman el futuro.

Abriil utiliza el tejido Regenactiv, ideado tecnológicamente en el laboratorio textil Muvu, dirigido por Rafael Lurbe. Su fibra es un hilado principal natural y biodegradable (viscosa absorbente de origen vegetal y quitina antimicrobiana de origen marino) entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata denominado poliamida ion, que potencia el efecto antimicrobiano y asegura una gran duración de sus propiedades tras numerosos lavados.

Las patologías ante las que ayudan sus prendas fabricadas con dicho tejido en Onteniente (Valencia) son candidiasis, mastitis, vaginosis, grietas en los pezones por la lactancia, micosis, liquen escleroso vulvar, dermatitis, entre otras.

El tejido, fruto de investigaciones y ensayos a lo largo de 12 años, tiene la validación del laboratorio del Centro de Innovación Aitex, Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética. Indica Marianna Mendoza que “está certificado con clase sanitaria tipo 1, acreditando bioactividad, protección a la irritación cutánea, eliminación de bacterias como el e.coli y estafilococos, y de hongos como la cándida”.

Marianna Mendoza durante su intervención el pasado mes de junio en la final del programa de fomento del emprendimiento Wow.up, organizado por la asociación empresarial Cesur, donde ganó el primer premio, dotado con 8.000 euros. / El Correo

Segunda oportunidad para dedicarse a su vocación

“Hoy en día soy una apasionada de todo lo relacionado con lo sanitario, estoy muy feliz por dedicarme a algo que ayuda a otras personas a vivir mejor, y me arrepiento de no haber estudiado Medicina. Parte de mi familia son farmacéuticos. Mi bisabuela, Amalia Mohíno, fue una doctora muy avanzada para su época. Yo tenía vocación por lo sanitario pero no me atreví a hacer esa carrera”.

Marianna Mendoza Evelyn nació hace 36 años en Caracas (Venezuela) y reside en Dos Hermanas (Sevilla). Su pareja es el abogado sevillano Antonio Jesús Díaz Flores, al que conoció cuando ella vivía y trabajaba en Madrid. Toda la familia de Marianne emigró a España, sus padres están afincados en Alicante. “Mi abuela es madrileña, se fue a Venezuela y echó raíces. Pero cuando Hugo Chávez llegó al poder, mi madre estaba muy preocupaba por la deriva del país y propuso a toda la familia trasladarnos a España”.

El pasado 24 de junio, en cuanto tuvo noticia del devastador terremoto en Venezuela, rápidamente contactó con sus amistades en su país natal, “todas estaban ilesas, no residen en la zona destrozada por el seísmo”. Considera que “es un golpe tremendo en un país que está muy deteriorado”.

Su formación es en telecomunicaciones, a lo largo de 12 años ha trabajado en Madrid en funciones de gestión o de operaciones en siete empresas de sectores como telefonía, logística, o inteligencia artificial para asistentes en odontología. Cuando las vicisitudes de su trayectoria profesional la motivaron a plantearse hacer camino por cuenta propia, recuerda que “una amiga me convenció para emprender en lencería. Pero yo no quería que fuera lencería bonita sin más, sino que aportara algo especial. Fue el momento en el que salieron las bragas menstruales, y me pareció un ejemplo formidable para tenerlo en cuenta”.

“Nunca he sufrido candidiasis pero lo conozco por muchas amigas a las que provoca bastante malestar. Y me decían: 'tiene que haber algo que ayude desde el tejido'. Con la ayuda de un socio entusiasta de la salud y gran experto en textil se ha sacado adelante. Cuando constatamos que el tejido no solo eliminaba la candidiasis sino que también ayudaba a la cicatrización en la episiotomía o la cesárea, decidimos que era mejor afrontar el reto de conseguir su certificación como producto médico y elaborar estudios a tal fin. Eso nos ha retrasado varios años”.

El laboratorio del Centro de Innovación Aitex (Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética acredita que el tejido patentado con el que Abriil fabrica sus prendas, y que ha conseguido certificado de producto sanitario, logra eliminar bacterias y hongos. / El Correo

En esta etapa inicial de comercialización, donde sus productos se pueden adquirir directamente a través de la página web de Abriil, subraya que “el 87 % de las ventas son por recomendarnos ginecólogos, obstetras, matronas,... Son nuestros principales prescriptores a las mujeres que atienden”. El Hospital HLA de Jerez es el primero con el que ha acordado la venta directa presencial, “próximamente se concretarán acuerdos similares con otras clínicas privadas”, comenta Marianna Mendoza.

Afectadas por el liquen escleroso vulvar

También se siente satisfecha de la buena sintonía con la Asociación Aelev (Asociación Española de Mujeres Afectadas de Liquen Escleroso Vulvar), y con la Fundación Nixarian, ambas enfocadas a ayudar a la población femenina que padece esa enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta principalmente a la zona genital femenina. “Han contribuido a difundir nuestros productos, porque ayudan a la cicatrización y a la irritación cutánea de las mujeres que sufren esa agobiante problemática”.

Para desarrollar su empresa, dispone de un espacio de trabajo en el CADE de Andalucía Emprende en El Cerro del Águila. “Para perseverar, mi mayor estímulo son los comentarios positivos que envían mujeres Como una paciente que tiene una labioplastia y el médico le ha recomendado que se ponga nuestras braguitas, y a los 15 días nos escribe diciendo que le han ido de maravilla. O una joven que tiene candidiasis de modo repetido, se compra un salvaslip nuestro por probar, y a la semana nos hace un pedido de cinco unidades”.

Una de las barreras que ha de superar para que se elijan las prendas de Abriil es convencer de que su tejido es aún mejor que el algodón, recomendado habitualmente para las prendas más en contacto con la piel. “El algodón, en comparación con nuestro tejido patentado, retiene cinco veces más la humedad. Y en nuestras prendas la carcasa es capaz de extraer humedad, como las prendas deportivas técnicas”.

En la interacción con sus primeras clientas que le envían comentarios, confiesa que “entre las preguntas más frecuentes, una es por qué solo ofrecemos las prendas en color negro. En el futuro, cuando alcance más nivel de ventas, me planteo tener de varios colores, y con una estética más vistosa. Una de las razones para optar por el negro es que podía haber mujeres que las usaran para menstruación, porque todas tienen una capa de empapador, y el negro es más discreto”. Si le preguntan cuánto aguantan sus productos manteniendo sus propiedades, aseguran que “hasta 350 lavados, o unos 5 años. Es importante no usar suavizante”.

Aprender de los mentores e invertir el premio

El programa Wow.up de formación y aceleración de proyectos de mujeres emprendedoras lo ha aprovechado durante los cuatro meses de sesiones de mentorización. “He aprendido mucho de los mentores, estoy muy agradecida. Por ejemplo, de Bassem Nwelati, empresario y profesor de San Telmo Business School, quiero que continúe mentorizándome. Y Elena Rubio, directora de emprendimiento en Espacio RES, ella me ayudó a elaborar mi presentación y a prepararme para exponerla en público”.

También destaca haber descubierto como referencia a seguir a Estefanía Ferrer, fundadora de Lico Cosmetics. “Me impactó mucho su mentorización. Aproveché para hacerle muchas preguntas. Cómo dejó su trayectoria profesional en la aeronáutica para hacer algo que le gustaba: la cosmética, apostando a todo o a nada, teniendo que crear un producto innovador, diferente a lo usual en el mercado”.

En la final, el jurado le otorgó el primer premio, dotado con 8.000 euros. Además, da la opción de cursar un programa intensivo de emprendimiento para contribuir a fortalecer el crecimiento de su empresa. “Me interesa aprovechar esa opción, y voy a usar el dinero del premio para fomentar la visibilidad de Abriil en las redes sociales”.