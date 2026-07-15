Anthropic se reunirá en las próximas semanas con potenciales inversores para ultimar su salida a Bolsa

El mayor laboratorio de IA del mundo empieza a moverse entre bambalinas para ultimar su esperadísima salida a Bolsa. Anthropic, la empresa responsable de la creación de Claude, está empezando a concertar reuniones con potenciales inversores de cara a su próxima salida al mercado, prevista inicialmente para el mes de octubre. La compañía dirigida por Dario Amodei, que hace poco más de un mes alcanzó una valoración cercana al billón de dólares, busca así apuntalar la que será una de las mayores ofertas públicas de venta (OPV) más grandes del año, y posiblemente de la historia.

Reuniones inminentes

Tal y como ha adelantado 'Bloomberg', JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, las entidades financieras a las que Anthropic ha confiado la responsabilidad de pilotar su salida al mercado, están comenzando a concertar reuniones entre el laboratorio de IA y potenciales inversores en las próximas semanas. Cabe recalcar que, a finales de mayo, la compañía cerró una ronda de financiación en la que logró captar 65.000 millones de dólares de inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group.

Con dicha operación, Anthropic acumuló una valoración, aún privada, de 965.000 millones de dólares, multiplicando por 2,5 su valor anterior, de 380.000 millones, alcanzado tres meses atrás. Los cálculos elaborados por la agencia estadounidense concluyen que una salida al mercado antes que su principal rival, OpenAI, creadora de ChatGPT, darían a Anthropic la ventaja en la carrera de la IA que libran ambas empresas. El laboratorio dirigido por Sam Altman está paralelamente inmerso en su propia salida a Bolsa. Pese a que había planeado ir a la par que Anthropic, OpenAI habría decidido retrasar su OPV hasta 2027.

China se suma a la carrera

Anthropic también quedaría por delante de DeepSeek, el principal laboratorio de IA de China, en caso de lograr sacar adelante su OPV este año. Lo cierto es que la carrera por salir a los mercados ha contagiado también al gigante asiático. Esta misma semana, la prensa internacional informó de que Deepseek estaba comenzando a preparar su propia OPV, que tendría lugar en su país de origen. Si se cumplen los plazos manejados por la empresa con sede en Hangzhou, DeepSeek podría salir al parqué este mismo año, recrudeciendo una carrera de la IA que ya no se limita a EEUU.

Según ha ampliado 'Bloomberg', citando fuentes próximas a la operación, los preparativos de la OPV de Anthropic siguen en estado temprano. Por tanto, los detalles de la oferta, incluido el calendario, aún podrían cambiar. El pasado 1 de junio, la compañía con sede en San Francisco informó de que había presentado de forma confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

Los padres de Mythos

Anthropic es mundialmente conocida como la creadora de Claude, uno de los chatbots de IA más populares a nivel global. Pero también ha dado a luz a uno de los modelos de IA más peligrosos que se han concebido nunca: Mythos. Este modelo, al que solo tienen acceso por el momento 40 empresas de EEUU y algunos departamentos gubernamentales, además de la UE, tiene la capacidad de detectar brechas de ciberseguridad imperceptibles para el ser humano.

Tan revolucionarias son las capacidades de Mythos que el Gobierno de EEUU decidió a mediados de junio bloquear el acceso de los usuarios extranjeros a Mythos y Fable, los modelos más potentes creados por Anthropic. Washington citó en su momento "presuntos riesgos para la seguridad nacional" que surgirían en caso de que ambos modelos permaneciesen en el mercado. Ante la imposibilidad de discriminar por nacionalidad, el laboratorio decidió suspender de forma generalizada el acceso a los modelos. Sin embargo, tres semanas después, Trump dio marcha atrás, permitiendo a Anthropic levantar la barrera al uso.

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¿Desbancarán a SpaceX?

2026 ha presenciado ya la mayor salida a Bolsa de la historia. Fue la de SpaceX, la compañía de la industria aeroespacial y tecnológica fundada por Elon Musk. SpaceX logró captar 75.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, desbancando al poseedor del récord, la petrolera estatal saudí Aramco. Un mes después de haberse convertido en pública, SpaceX ocupa la octava posición en la clasificación de mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, con 1,4 billones de dólares. Aún está por ver si las salidas al mercado de Anthropic u OpenAI pueden volver a batir el récord, pero la posibilidad está en el aire.

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