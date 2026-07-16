Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
B2 obligatorio en UniversidadEntrevista a OliVelá de TrianaNombramientos tras pacto PP-VoxOla de calor AndalucíaAviso de Roberto BraseroViceconsejeros Gobierno andaluzMercadillo nocturnoJesús Aguirre se despide
instagramlinkedin

Mercados

El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos apoyado en la caída del petróleo

El selectivo español avanza alrededor de un 0,2% en los primeros compases de la sesión, mientras el Brent baja hasta los 84,6 dólares y Digi Spain debuta en Bolsa

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con una subida del 0,13%, hasta situarse en los 19.299,7 puntos, en una apertura marcada por el nuevo descenso de los precios del petróleo.

Tras los primeros minutos de negociación, el principal índice de la Bolsa española ampliaba su avance hasta el 0,26% y recuperaba la cota de los 19.300 puntos, con un máximo inicial de 19.327,5 enteros.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 84,6 dólares tras caer un 0,4%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 0,2%, hasta los 79,5 dólares.

La jornada también está marcada por el debut bursátil de Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, que comienza a cotizar a un precio de 5,60 euros por acción.

Dentro del Ibex 35, Acerinox encabezaba las ganancias en los primeros compases de la sesión, con un avance del 1,5%. Le seguían ACS, también con una subida del 1,5%, y ArcelorMittal, que se revalorizaba un 1,2%.

En el extremo contrario se situaban Cellnex, que cedía un 0,76%; Telefónica, con un descenso del 0,75%, y Amadeus, que perdía un 0,7%.

Las principales Bolsas europeas abrían con signo mixto. Fráncfort y Milán cotizaban prácticamente planas, mientras París bajaba un 0,1% y Londres retrocedía un 0,4%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,147 dólares. Por su parte, la rentabilidad del bono español a diez años ascendía hasta el 3,591%.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: 'Empieza el período más fuerte
  2. Jesús Aguirre se despide al mes como presidente del Parlamento andaluz: 'Pido perdón a sus señorías si alguna vez les he faltado
  3. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  4. Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox
  5. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  6. El Gobierno andaluz corrige 'errores' en competencias en menos de 48 horas: 'Donde dice... debe decir
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de julio de 2026
  8. El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido 'casi un 20%' en hora punta

Pablo Martín, sevillano en Suiza: "El trabajo aquí te permite ahorrar con solvencia"

Pablo Martín, sevillano en Suiza: "El trabajo aquí te permite ahorrar con solvencia"

El pueblo de Sevilla que abre su piscina por la noche de forma totalmente gratuita: estas son las fechas en las que estará disponible

El pueblo de Sevilla que abre su piscina por la noche de forma totalmente gratuita: estas son las fechas en las que estará disponible

Los veterinarios coinciden: masticar todos los días ayuda a reducir el estrés y mejora la salud de los perros

La Virgen del Carmen de Calatrava cambia su horario por la final del Mundial de España

La Virgen del Carmen de Calatrava cambia su horario por la final del Mundial de España

Rubén Blades se despide de Sevilla entre salsa y crítica social: “Seguimos igual o peor”

Rubén Blades se despide de Sevilla entre salsa y crítica social: “Seguimos igual o peor”

Todo lo que debes saber de la Velá de Santa Ana 2026: de la cucaña en el Guadalquivir a los conciertos en el Altozano

Todo lo que debes saber de la Velá de Santa Ana 2026: de la cucaña en el Guadalquivir a los conciertos en el Altozano

Vídeo | Así será la Velá de Santa Ana 2026: esta es la programación completa

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO
Tracking Pixel Contents