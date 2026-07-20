Competencia
Bruselas acusa a una decena cementeras y patronales del sector en Francia, Alemania y España de conspirar para subir los precios
Cemex, Mapei, o Chryso están entre las empresas acusadas por la Comisión Europea
La Comisión Europea ha acusado este lunes a una decena de empresas del sector de la construcción en Francia, Alemania y España de haber conspirado para aumentar los precios de los productos químicos utilizados en la fabricación de cemento, hormigón y mortero, violando así las normas de competencia comunitarias.
Según los indicios premilinares de la investigación de la Comisión, entre 2021 y 2022, los fabricantes habrían coordinado aumentos de precios a ciertos aditivos utilizados para mejorar el rendimiento, o la durabilidad del hormigón y el mortero. Lo habrían hecho en respuesta al aumento de los costes de las materias primas en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.
Bruselas ha acusado a diez empresas, entre las que se encuentran Cemex, Mapei, Chrysto, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM, Ha-be, Liesen y Remei, y tres patronales, incluida la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón y Mortero española, de haber pactado la subida de precios. Esta estrategia habría tenido un impacto directo en los costes en el sector de la construcción.
Un posible cartel
En 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sorpresa en distintas empresas activas en la fabricación de productos químicos utilizados en el sector de la construcción con el objetivo de recabar pruebas. Según los resultados preliminares de la investigación, las empresas acusadas habrían pactado comunicados conjuntos, justificando el incremento de los precios.
El Ejecutivo comunitario considera que esta conducta "infringiría las normas de competencia que prohíben los cárteles" en la Unión Europea. Las normas comunitarias prohíben "los acuerdos y otras prácticas comerciales restrictivas que puedan afectar al comercio e impedir o restringir la competencia en el mercado único".
Bruselas ha enviado ahora los pliegos con la información recabada y la acusación a las empresas y asociaciones implicadas. Estas podrán responder ahora a las alegaciones de la Comisión. Eso sí, si el Ejecutivo comunitario concluye que hay suficientes pruebas de que existe una violación del derecho comunitario, podría prohibir la práctica e imponer una multa de hasta el 10% de la facturación global de la empresa.
La Comisión ha recordado que no existe un plazo legal para concluir una investigación en posibles casos de monopolio. A menudo, esto depende de la complejidad del caso, la cooperación de las empresas implicadas, o cómo estas ejerzan su derecho a la defensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla
- Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios
- Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
- Las cuentas pendientes del nuevo consejero de Fomento con el Metro de Sevilla: la línea 3 espera más obras y la 2 ansía su futuro trayecto
- María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas serán los senadores del PSOE-A: González se queda fuera
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 19 de julio de 2026
- El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis