SALIDA PROGRESIVA
David Martínez, el exconsejero del Sabadell que apostó por BBVA en la opa, vende el 1,5% de su posición
El empresario mexicano se posicionó a favor de la entidad presidida por Carlos Torres, al considerar que una fusión daría lugar "a una entidad más competitiva"
El exconsejero de Sabadell, David Martínez, quien durante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA apoyó a la entidad presidida por Carlos Torres en su intento por hacerse con el banco vallesano, ha vendido el 1,558% de la participación que mantenía en el Sabadell, reduciendo su peso en el capital desde el 3,495% hasta el 1,937%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.
La participación del multimillonario mexicano se compone únicamente de derechos de voto atribuidos a las acciones (1,937%), por lo que no mantiene ningún título a través de instrumentos financieros.
Así, tras el ajuste, el inversor pasa a tener en posesión 4,88 millones de acciones, que, a cierre de mercado de este lunes --3,2 euros por título--, supone un valor de más de 15,64 millones de euros.
Un consejero díscolo
Martínez fue una de las figuras que más claramente respaldó la operación planteada por BBVA. El exconsejero, que en su momento ocupaba la posición de principal accionista individual del Sabadell y tercero en términos generales, tras BlackRock (6,99%) y Zurich (4,94%), defendió públicamente que la integración entre ambas entidades podría generar valor para los accionistas, una postura que contrastó con el rechazo mostrado por el consejo de administración de Banco Sabadell, que desde el inicio consideró que tanto la primera como la segunda oferta infravaloraban el potencial de la entidad y no reflejaban su valor real.
"He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva y rentable y con mayor potencial de revalorización", declaraba Martínez en un comunicado emitido por Banco Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos y financieros que la integración de las entidades generará para sus accionistas en el largo plazo", concluía Martínez.
El tiburón de Wall Street
Martínez entró en el capital de Banco Sabadell en el año 2013. Un año después, el mexicano se incorporó al consejo de administración de Sabadell en calidad de dominical. El inversor, nacido en Monterrey hace 68 años, empezó a cimentar su fortuna en los años ochenta, cuando fundó la compañía Fintech Advisory, especializada en la gestión de deuda corporativa y soberana.
Tras el fracaso de la opa el pasado mes de octubre, el inversor mexicano renunció al cargo de consejero dominical del Sabadell el pasado 27 de noviembre, tras 12 años de participación en el consejo de la entidad catalana y un mes después de trascender el resultado de la operación.
A pesar de su perfil bajo, se sabe que el empresario ha tomado participaciones significativas en numerosas empresas, especialmente establecidas en su país de origen, México. Entre ellas destaca un 7,48% de Televisa, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México. Además, cuenta con presencia en el accionariado de Vitro, una compañía del sector del vidrio, o Cemex, una multinacional enfocada en el sector de la construcción. Según la lista Forbes, el empresario acumula una fortuna superior a los 4.000 millones de dólares.
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Fuente: El Periódico
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