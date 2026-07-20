Ryanair gana un 34% menos en su primer trimestre por el alza del combustible y las reticencias a viajar tras la guerra de Irán

Ryanair transportó un 6% más de pasajeros en su primer trimestre fiscal, que abarca los meses de abril a junio, hasta alcanzar los 61,3 millones. Sin embargo, los ingresos por pasajero de la aerolínea disminuyeron un 5%, marcados por un incremento de los costes debido al alza del combustible y las reticencias a viajar debido a la guerra de Irán, que comenzó el 28 de febrero. Y eso llevó a la compañía irlandesa a registrar un retroceso del 34% en su beneficio neto, que fue de 538 millones de euros.

La aerolínea 'low cost' tiene cubierto el combustible en un 80% durante todo este ejercicio (que culmina en abril del 2027) a 67 dólares por barril. Pero fue el 20% restante, que tuvo que adquirir a un precio de 150 dólares por barril, lo que llevó a un alza de los costes unitarios del 5% que impactó directamente en sus resultados. Para el ejercicio fiscal 2028, la cobertura es ahora del 15% a 85 dólares por barril.

A esto se suma que los ingresos por pasajero disminuyeron un 5% debido a que las tarifas medias fueron un 6% más bajas durante el trimestre para dinamizar la demanda. De esta forma, los ingresos totales aumentaron apenas un 1% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4.380 millones de euros, porque los ingresos por vuelos regulares disminuyeron un 1%, hasta los 2.910 millones de euros.

"El conflicto en Oriente Medio generó reticencia entre los consumidores, preocupación por la escasez de combustible para aviones en la Unión Europea, incertidumbre económica y reservas tardías", ha asegurado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary.

Sin visibilidad al cierre del año

La compañía, que augura un crecimiento del tráfico del 4% hasta los 216 millones de pasajeros a cierre de año (en el segundo trimestre espera un alza del 2%), no ofrece estimaciones sobre sus resultados anuales debido a que el beneficio neto "sigue siendo muy sensible a acontecimientos externos adversos, como la escalada del conflicto en Oriente Medio y Ucrania, el precio del combustible para aviones sin cobertura, las perturbaciones macroeconómicas y las continuas huelgas y la mala gestión del control del tráfico aéreo europeo". Pero augura un crecimiento del tráfico del 4

"Si bien los volúmenes del verano 2026 son sólidos, el plazo de reserva sigue siendo más ajustado que el año pasado, lo que reduce aún más la visibilidad", sostiene la aerolínea. A esto se suma, que los precios del segundo trimestre muestran una leve tendencia a la baja (interanual) y el resultado final de la tarifa del primer semestre depende en gran medida de la solidez de las reservas de última hora en agosto y septiembre. "Como es habitual a estas alturas del año, no tenemos visibilidad alguna para el segundo semestre, por lo que aún es demasiado pronto para ofrecer una previsión significativa del beneficio neto del año fiscal 2027", añade la compañía.

Consolidación europea

La aerolínea, que aspira a superar los 300 millones de pasajeros anuales en el ejercicio fiscal 2034, prevé que la capacidad de vuelos de corta distancia en Europa siga siendo limitada "al menos hasta 2030" debido a los retrasos en las entregas de aeronaves de los dos principales fabricantes (Airbus y Boeing) y en la reparación de los motores Pratt & Whitney, así como por la consolidación de las aerolíneas europeas. La tesis de Ryanair es que las aerolíneas menos rentables se enfrentarán a un "invierno dificil" debido al aumento del precio del combustible para aviones "y la fortaleza del dólar estadounidense".

A vueltas con las tarifas

La compañía mantiene su pulso con Aena por las tarifas aeroportuarias, que el gestor español tiene previsto subir en los próximos años. "Con un crecimiento del tráfico de tan solo el 4% en el ejercicio fiscal 2027, nuestra escasa capacidad se está reorientando hacia aquellos Estados, regiones y aeropuertos que reducen los impuestos aeronáuticos y las tasas para incentivar el crecimiento (como Albania, Italia, Marruecos, Eslovaquia y Suecia), mientras retiramos vuelos y tráfico de mercados con altos impuestos y costes elevados como Austria, Dublín, Alemania y la España regional", ha vuelto a reiterar la compañía. La aerolínea ha inaugurado tres nuevas bases este verano (Rabat, Tirana y Trapani) y 130 nuevas rutas.

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