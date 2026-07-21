Dos ingenieros volvieron de EEUU para fabricar 'kombucha' en Andalucía: ahora venden en Marks & Spencer

"Estar sano, sentirte bien, vivir con hábitos saludables de alimentación y de ejercicios, es el nuevo paradigma de la auténtica riqueza, que no es el dinero. El autocuidado no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse. Y nos enorgullece ser emprendedores andaluces que quisimos volver a nuestra tierra para crear empleo innovando en favor de esta tendencia". Testimonio de Raúl de Frutos, nacido en Cádiz hace 37 años, cofundador en 2020 de la empresa Víver Living & Drinks junto con Fernando Martín, granadino y de 35 años de edad.

Víver fue pionera en la elaboración de kombucha como bebida fermentada a base de té, y en su segunda fase de expansión es pionera creando una bebida ecológica, a la que denominan kéfrutas, que elaboran fermentando los cultivos de kéfir exclusivamente con zumo de frutas, por lo que está libre de lactosa.

"En 2026 vamos a fabricar más de 6 millones de unidades, en botellas o en latas. Es el doble que el año pasado. Un crecimiento frenético, con el esfuerzo que supone invertir en equipamientos industriales y transformar los procesos en una fábrica para alcanzar esos objetivos a la vez que mantienes su elaboración natural con fermentación auténtica que requiere su tiempo", señala Raúl de Frutos.

Los principales consumidores de los productos de Víver son personas que han integrado en sus hábitos el uso de bebidas con propiedades saludables y así sustituyen a los refrescos. / El Correo

Elegidos por Marks & Spencer

"Nuestras bebidas ya están en miles de puntos de venta, incluyendo los principales supermercados en España, y también en algunos de los más importantes en otros países. En Holanda se venden en los de Albert Heijn, que es la principal cadena de supermercados en ese país. En Reino Unido estamos en los de Sainsbury's y en los de Marks & Spencer. Que nos escoja una empresa como ésta, de referencia en la gama premium, acredita nuestra apuesta por la calidad”.

Víver también prevé duplicar en 2026 su facturación, y generar 6 millones de euros en ingresos. La plantilla de Víver ha crecido hasta la cifra de 40 personas, la mayoría trabaja en su fábrica, sita en el término municipal de Atarfe (Granada). En su equipo hay profesionales con alta formación en ciencia y tecnología de los alimentos, en microbiología, en gestión de producción.

Raúl de Frutos y Fernando Martín se conocieron estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, ahí se conocieron Fernando y él, Fernando es de Granada. En la universidad estudiaron juntos, se forjó entre ellos una gran amistad. Ambos consiguieron becas de dicha institución universitaria para ampliar su formación dando el salto a Estados Unidos, cursando en Chicago un Máster en Tecnología Industrial y Operaciones en el Illinois Institute of Technology.

Víver ha forjado una importante alianza estratégica con la empresa murciana AMC Global, líder europea en zumos de frutas refrigerados y bebidas vegetales naturales. En la imagen, de izquierda a derecha: Antonio Muñoz Beraza, CEO de AMC Global; Pedro de Frutos, director comercial de Víver; Alberto Hernández, director de innovación de AMC; Sergio Ariel, director científico de AMC; Fernando Martín y Raúl de Frutos, cofundadores y directores ejecutivos de Víver. / El Correo

En Chicago se aceleró su itinerario laboral. Fernando trabajó en funciones operativas dentro de empresas del sector aeroespacial, Raúl en consultoría financiera, en impresión 3D y en relación con startups. Compartían sus experiencias, sus avances, y en su intercambio de referencias también entró una bebida que no conocían. La kombucha. “La vimos en varios supermercados, la probamos y nos gustó. Nos interesamos por sus propiedades, y lo que aportaba como alternativa en un mercado plagado de bebidas excesivamente azucaradas o alcohólicas”.

"La kombucha es una bebida de té fermentado, completamente natural, con un sabor agradable. Se le incorporan muchos microorganismos que son muy beneficiosos para la salud humana. Es una bebida fermentada, no un simple refresco con agua y azúcar. Siempre le he dado mucha importancia a cuidarme con la alimentación y el deporte, y nos animamos a emprender en la creación de bebidas con esas caracteristicas y conectar con el creciente interés de una parte de los consumidores", recuerda Raúl de Frutos.

Invertir en Andalucía lo que ahorraron en EEUU

Llevaban cinco años en Estados Unidos, y decidieron regresar a España para iniciar esa aventura. Sus familias, sus amigos, les decían que estaban locos. Dejar empleos buenos y bien remunerados para invertir sus ahorros en crear una empresa fabricante de kombucha, una bebida desconocida por todos quienes les escuchaban. "Pero en nosotros había cogido fuerza el gusanillo del emprendimiento, y nos atrevimos".

Aconseja Raúl de Frutos que "para afrontar un reto semejante hay que aplicar mucha ilusión y mucho esfuerzo. Pero también es fundamental acertar en una clave: sacar al mercado un producto nuevo cuando ya hay demanda de esas alternativas y cuando aún nadie lo ha hecho. Ser pioneros y conectar con esa necesidad fue crucial".

Ubicaron en Granada su proyecto, compraron tanques de fermentación, invirtieron en el equipamiento industrial básico para producir de modo artesanal, y a comienzos de 2020 ya tenían el registro sanitario para poder comercializar sus primeras botellas de kombucha con jengibre y cúrcuma, la combinación que eligieron para arrancar. Optaron por dirigirse inicialmente a herbolarios y a tiendas ecológicas para conseguir establecimientos donde se vendieran. "Íbamos de tienda en tienda, con mucha ilusión, y comenzaron a aceptar que les suministráramos unas pocas botellas para ponerlas en sus neveras".

Pocas semanas después aconteció el confinamiento por la pandemia covid. "Como nuestra actividad está en el sector alimentación, podíamos ir a la fábrica, pero sin estar juntos. Para comercializar, nos adaptamos a hacer todas las gestiones sin acudir a las tiendas. Y potenciamos mucho la difusión por redes sociales para conectar con la población recluida en sus hogares".

Cuando concluyó el periodo crítico de la pandemia, y pudiendo ya acreditar un incipiente volumen de ventas en herbolarios y tiendas ecológicas, Raúl de Frutos y Fernando Martín dieron el paso para llamar a la puerta de las grandes cadenas de supermercados, "Conforme empezó a ser visible nuestra kombucha a ojos de sus clientes, dimos un salto notable en ventas y reinvertíamos los ingresos para aumentar nuestra capacidad de producción".

Un trabajador de Víver durante el proceso de elaboración del Kéfrutas fresa, bebida fermentada con probióticos utilizados en la elaboración del kéfir, e incluye fresa de cultivo ecológico. / El Correo

La estratégica alianza con AMC Global

El siguiente gran salto estratégico de Víver acontece en 2023, cuando logran una alianza con AMC Global, grupo empresarial con sede central en Murcia, es el mayor fabricante de zumos naturales refrigerados, y una de las empresas alimentarias españolas que más basa su éxito en invertir en investigación e innovación. Raúl de Frutos indica que "hemos unido equipos de innovación para colaborar, les fabricamos bebidas fermentadas, aprovechamos su red comercial, y nos ha hecho apostar por la creación de nuevos productos".

"Vimos que a través de las bebidas fermentadas podíamos hacer muchas cosas nuevas, y una es el refresco de kéfir que hemos creado, el primero de ese tipo. La gente ya conoce el kéfir de yogur, que se hace fermentando cultivos de kéfir, los microorganismos con la leche que originan el yogur que todos conocemos. Nosotros hemos optado por fermentar esos microorganismos probióticos con zumos de frutas, y nos resulta una bebida muy diferente, sin pasterurizar, sin lactosa, sin azúcares añadidos ni conservantes artificiales. Es como un refresco, pero con propiedades similares a la kombucha".

Su gama de refrescos probióticos ha crecido a seis variantes de kombucha (jengibre y cúrcuma, frutos rojos, mango, piña y hierbabuena, limón y espirulina, naranja y canela) y cuatro de kéfrutas (coco, fresa, melocotón y mango, lima y limón). "Nuestra ambición es hacer bebidas que gusten a todo tipo de personas. Que disfruten refrescándose y que les aporten componentes saludables".

Producir más sin reducir las propiedades saludables

Subraya Raúl de Frutos que "estamos muy orgullosos de resolver el reto de escalar su producción sin que pierda calidad, sin buscar atajos en la fermentación natural, con ingredientes de gama ecológica y manteniendo todas la aportación de los probióticos".

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En el capital de Víver han entrado inversores como el fondo andaluz Sherry Ventures. Los dos fundadores mantienen la mayoría del accionariado. "Nos queda mucho camino por recorrer para seguir creciendo. Estamos entrando en más países: Portugal, Francia,... Y estamos abiertos a la incorporación de más inversores con vocación de largo plazo".