El Ibex 35 pierde los 19.500 puntos mientras Indra sube cerca de un 4%

Las bolsas de toda Europa se enfrentan esta semana a tres factores que están provocando sesiones con fuertes oscilaciones. Mientras los inversores esperan el próximo movimiento del Banco Central Europeo (BCE) en materia de tipos de interés —tras la subida a un 2,25%—, también están asimilando una oleada de resultados financieros en Wall Street y en Europa. Por si fuera poco, las crecientes tensiones geopolíticas entre Irán y EEUU han impulsado el precio del petróleo hasta máximos de las últimas seis semanas. El Ibex 35 abre con una caída del 0,44% y pierde los 19.500 puntos.

El crudo de referencia europeo ha subido hasta los 96 dólares este jueves y se acerca a la temida barrera de los 100 dólares por barril. Las nuevas subidas del petróleo se producen después de que militantes hutíes, respaldados por Irán, atacaran dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

En el Ibex 35, los mercados están recibiendo una oleada de resultados de Indra, Repsol y Bankinter a medida que se intensifica la temporada de resultados. Repsol disparó su beneficio a triple dígito con un alza del 265% con respecto al mismo periodo del año pasado hasta los 606 millones. El mercado valora positivamente los resultados y los títulos de Repsol suben un 2,40%. Bankinter disparó su beneficio un 12% hasta los 605 millones de euros. Los títulos retroceden un 0,43% en la apertura.

Indra obtuvo un beneficio neto 219 millones en el primer semestre del año, un 2% más que en el ejercicio anterior. El beneficio operativo creció un 51% hasta los 316 millones gracias al tirón de la cartera de pedidos, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). Las acciones de Indra suben cerca de un 4% tras conocer las cuentas.

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En Wall Street, los futuros cerraron en rojo tras una oleada de resultados de Alphabet, propietaria de Google, y de Tesla, de Elon Musk. Las acciones de Alphabet cayeron un 3 % tras unos resultados que revelaron planes de mayor gasto de capital, y las de Tesla bajaron un 4% al no cumplir las previsiones.

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