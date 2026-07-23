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Transporte

Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares

Adif ha informado de que ha revisado la infraestructura y que los trenes vuelven a circular con normalidad

Un tren AVE.

Un tren AVE.

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Daniel Gómez Alonso

La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado restablecida tras la extinción de un incendio próximo a la vía que, según ha informado Adif, suspendió el paso de los trenes durante alrededor de una hora. La incidencia afectó a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, que registraron interrupciones y retrasos mientras los servicios trabajaban para restablecer la circulación.

Renfe, por su parte, explicó que la suspensión se debe a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y señaló que la circulación no se iba a restablecer hasta que las condiciones permitieran garantizar la seguridad.

Solo afectó a los trenes de la línea de alta velocidad que unían Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

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Adif también explicó que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.

Fuente: El Periódico de España

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