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Hacienda y Telefónica baten récords: más de 7 millones de llamadas atendidas para hacer la declaración de la renta

La plataforma en la nube desplegada por la teleco para la Agencia Tributaria soportó picos de 637.000 comunicaciones en un solo día y de 7.200 llamadas simultáneas

Un contribuyente formaliza la declaración de la renta en un ordenador.

Un contribuyente formaliza la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra / Europa Press

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David Page

David Page

Madrid

La Agencia Tributaria ha vuelto a batir récords de atención a los contribuyentes en la campaña de la declaración de la renta. Hacienda ha atendido más de 7 millones de llamadas en poco más de dos meses para hacer la declaración o para diferentes consultas a través de la plataforma desplegada en la nube por Telefónica con tecnología de Zoom.

La Agencia Tributaria utiliza Zoom y sistemas de telefonía integrada (Zoom Phone), a través de plataformas de asistencia telefónica y videoasistencia (como el plan Le Llamamos) proporcionadas por Telefónica para atender la declaración de la renta. El servicio gestionó más de 7 millones de interacciones durante la campaña de la renta de 2025 desarrollada en los últimos meses, con una atención segura y accesible a gran escala.

La infraestructura desplegada por la teleco soportó picos de hasta 637.000 llamadas en un solo día y también 7.200 comunicaciones simultáneas con agentes operando en todo el país. Además, el sistema mantuvo altos estándares de calidad, con más del 99% de comunicaciones completadas correctamente desde el punto de vista técnico, ofreciendo una experiencia fluida y fiable para agentes y contribuyentes.

Telefónica sigue posicionándose como vía de acceso a las tecnologías digitales para empresas y administraciones. La compañía ofrece más y mejores servicios a la AEAT en este caso de atención al contribuyente”, apuntan desde la compañía. Desde Zoom destacan el desarrollo de una experiencia mejorada a través de la integración de procesos, tecnología y personas de forma coherente y medible, en este caso para un servicio de utilidad pública como la presnetación de la declaración de la renta.

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A la conclusión de la campaña de la renta se habían presentado un total de 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria. El plan 'Le Llamamos' viene siendo en los últimos años la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes. En la campaña ya concluida han utilizado la asistencia telefónica para la presentación efectiva la declaración un total 1.216.000 contribuyentes.

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Fuente: El Periódico

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