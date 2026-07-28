Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luz verde mezquitaDecisiones incendiosMás pisos turísticosIncendio IslantillaNeonazis Mezquita SevillaJulio Díaz Sevilla FCMunicipio más calorDesaparecida El SaucejoPlayas Maldivas
instagramlinkedin

Finanzas

Banco Sabadell dispara más del 82% la financiación a empresas en la zona sur en los primeros seis meses del año

La Dirección Territorial Sur, que incluye Andalucía, supera los 22.000 millones de euros de balance y capta 4.673 nuevas empresas entre enero y junio

Exterior de la sede de Banco Sabadell.

Exterior de la sede de Banco Sabadell. / David Zorrakino - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

La Territorial Sur de Banco Sabadell cerró el primer semestre de 2026 "con una sólida evolución comercial y financiera, impulsada por el crecimiento de la financiación empresarial, el crédito al consumo, los medios de pago y la captación de clientes", según ha informado la entidad financiera.

Con un balance superior a los 22.000 millones de euros, los principales resultados incluyen 581,2 millones de euros en financiación empresarial, con un crecimiento del 82,4% respecto al cierre de 2025; destacando Canarias, que multiplicó por cinco su producción empresarial respecto al cuarto trimestre de 2025, mientras que Extremadura aumentó un 83,7% y Andalucía registró un crecimiento del 24,3%, confirmando el dinamismo de la actividad inversora y empresarial en estos mercados.

Por otro lado, el crédito al consumo alcanzó los 23,1 millones de euros, un 11,3% más que el mismo trimestre del año anterior. En medios de pago, la actividad siguió creciendo, con 40 millones de operaciones en TPV y una facturación de 1.295 millones de euros, un 5,4% de crecimiento interanual, reflejando la fortaleza del consumo y la actividad económica.

Captación de empresas

Además, durante el primer semestre, se captaron 4.673 nuevas empresas, de los que 3.679 fueron autónomos y negocios.

Noticias relacionadas y más

Juan Krauel, Subdirector General y Director de la Territorial SUR de la entidad afirmó: “La Territorial Sur afronta la segunda mitad de 2026 con una posición sólida, apoyada en el dinamismo empresarial, el crecimiento del consumo y una fuerte capacidad de captación y vinculación de clientes”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ONCE y el Gobierno repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse: dónde y cómo conseguirlas en Andalucía
  2. Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas
  3. Estabilizado el incendio forestal próximo a Islantilla Golf, cerca de la playa de Islantilla, en Lepe: el Infoca rebaja la emergencia
  4. De Casa Manteca a El Albero: estos son los restaurantes favoritos de Carlos Herrera para comer en Cádiz
  5. Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull
  6. La subida meteórica de Adelante Andalucía continúa: los andalucistas miran a los socialistas de tú a tú
  7. La nueva gerente del SAS, procesada por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
  8. Emergencias activa recomendaciones por el humo en Andalucía procedente de los incendios de Madrid

Banco Sabadell dispara más del 82% la financiación a empresas en la zona sur en los primeros seis meses del año

Banco Sabadell dispara más del 82% la financiación a empresas en la zona sur en los primeros seis meses del año

Los expertos alertan: España pierde casi la mitad de sus golondrinas en los últimos años

Los expertos alertan: España pierde casi la mitad de sus golondrinas en los últimos años

Bilardo tendrá una película documental sobre su etapa en el Sevilla

Bilardo tendrá una película documental sobre su etapa en el Sevilla

El Consejo Audiovisual de Andalucía envía a Fiscalía el vídeo sobre la agresión a una menor en Moguer (Huelva) difundido por TikTok

El Consejo Audiovisual de Andalucía envía a Fiscalía el vídeo sobre la agresión a una menor en Moguer (Huelva) difundido por TikTok

VÍDEO | Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros al mes

VÍDEO | Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros al mes

Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril

Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril

Vídeo | José Luis Sanz carga contra Vox por la mezquita: "Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos"

Andalucía suma seis casos de fiebre del Nilo tras un positivo en Aznalcázar

Andalucía suma seis casos de fiebre del Nilo tras un positivo en Aznalcázar
Tracking Pixel Contents