Banco Sabadell dispara más del 82% la financiación a empresas en la zona sur en los primeros seis meses del año

La Territorial Sur de Banco Sabadell cerró el primer semestre de 2026 "con una sólida evolución comercial y financiera, impulsada por el crecimiento de la financiación empresarial, el crédito al consumo, los medios de pago y la captación de clientes", según ha informado la entidad financiera.

Con un balance superior a los 22.000 millones de euros, los principales resultados incluyen 581,2 millones de euros en financiación empresarial, con un crecimiento del 82,4% respecto al cierre de 2025; destacando Canarias, que multiplicó por cinco su producción empresarial respecto al cuarto trimestre de 2025, mientras que Extremadura aumentó un 83,7% y Andalucía registró un crecimiento del 24,3%, confirmando el dinamismo de la actividad inversora y empresarial en estos mercados.

Por otro lado, el crédito al consumo alcanzó los 23,1 millones de euros, un 11,3% más que el mismo trimestre del año anterior. En medios de pago, la actividad siguió creciendo, con 40 millones de operaciones en TPV y una facturación de 1.295 millones de euros, un 5,4% de crecimiento interanual, reflejando la fortaleza del consumo y la actividad económica.

Captación de empresas

Además, durante el primer semestre, se captaron 4.673 nuevas empresas, de los que 3.679 fueron autónomos y negocios.

Juan Krauel, Subdirector General y Director de la Territorial SUR de la entidad afirmó: “La Territorial Sur afronta la segunda mitad de 2026 con una posición sólida, apoyada en el dinamismo empresarial, el crecimiento del consumo y una fuerte capacidad de captación y vinculación de clientes”.