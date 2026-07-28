Finanzas
Banco Sabadell dispara más del 82% la financiación a empresas en la zona sur en los primeros seis meses del año
La Dirección Territorial Sur, que incluye Andalucía, supera los 22.000 millones de euros de balance y capta 4.673 nuevas empresas entre enero y junio
La Territorial Sur de Banco Sabadell cerró el primer semestre de 2026 "con una sólida evolución comercial y financiera, impulsada por el crecimiento de la financiación empresarial, el crédito al consumo, los medios de pago y la captación de clientes", según ha informado la entidad financiera.
Con un balance superior a los 22.000 millones de euros, los principales resultados incluyen 581,2 millones de euros en financiación empresarial, con un crecimiento del 82,4% respecto al cierre de 2025; destacando Canarias, que multiplicó por cinco su producción empresarial respecto al cuarto trimestre de 2025, mientras que Extremadura aumentó un 83,7% y Andalucía registró un crecimiento del 24,3%, confirmando el dinamismo de la actividad inversora y empresarial en estos mercados.
Por otro lado, el crédito al consumo alcanzó los 23,1 millones de euros, un 11,3% más que el mismo trimestre del año anterior. En medios de pago, la actividad siguió creciendo, con 40 millones de operaciones en TPV y una facturación de 1.295 millones de euros, un 5,4% de crecimiento interanual, reflejando la fortaleza del consumo y la actividad económica.
Captación de empresas
Además, durante el primer semestre, se captaron 4.673 nuevas empresas, de los que 3.679 fueron autónomos y negocios.
Juan Krauel, Subdirector General y Director de la Territorial SUR de la entidad afirmó: “La Territorial Sur afronta la segunda mitad de 2026 con una posición sólida, apoyada en el dinamismo empresarial, el crecimiento del consumo y una fuerte capacidad de captación y vinculación de clientes”.
- La ONCE y el Gobierno repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse: dónde y cómo conseguirlas en Andalucía
- Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas
- Estabilizado el incendio forestal próximo a Islantilla Golf, cerca de la playa de Islantilla, en Lepe: el Infoca rebaja la emergencia
- De Casa Manteca a El Albero: estos son los restaurantes favoritos de Carlos Herrera para comer en Cádiz
- Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull
- La subida meteórica de Adelante Andalucía continúa: los andalucistas miran a los socialistas de tú a tú
- La nueva gerente del SAS, procesada por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
- Emergencias activa recomendaciones por el humo en Andalucía procedente de los incendios de Madrid