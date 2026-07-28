La sevillana Arca abre paso a un nuevo modelo de gestión de los planes de pensiones en España

“Las pensiones son un tema importante que no se suele mirar como ámbito para emprender porque es una realidad incómoda. A nosotros sí nos hace mucha ilusión aportar soluciones a la gestión de un problema que a todos nos afecta directa o indirectamente”. Reflexión y motivación de Sergio Rodrigues, de 31 años de edad, nacido en Ginebra (Suiza), hijo de padre portugués y madre española, cofundador y CEO de la startup Arca, fundada en Sevilla en 2024, que está innovando en España, y con perspectiva de extenderlo a otros países europeos, gracias a la plataforma tecnológica que han creado para aportar ventajas tanto a los ahorradores como a las empresas que ofrecen planes de pensiones a sus trabajadores.

En España hay actualmente 10,4 millones de planes de pensiones abiertos, de los que 7,2 millones son individuales, y suman un total de 94.740 millones de euros; mientras que 3,2 millones de personas participan en planes de complemento de la jubilación a través de las empresas donde trabajan, con un montante global de 40.740 millones de euros.

Arca está certificada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa). Ofrece en su aplicación un comparador de uso gratuito en el que cualquier persona puede analizar el rendimiento de su plan de pensiones en el contexto de la rentabilidad que aportan otros. A quien decida traspasarlo para mejorar, le hacen gratis toda la tramitación.

La ventaja que aporta Arca a las entidades gestoras de fondos de pensiones es la automatización de procesos como el soporte al usuario, la gestión diaria de aportaciones, altas, bajas y traspasos. Y facilita más a pequeñas y medianas empresas racionalizar la operativa de planes de pensiones de empleo, nóminas y fiscalidad, tanto de los creados años atrás como en el caso de estructurar uno por vez primera.

Transparencia y comparativa

“La legislación establece que los datos sobre estos productos financieros han de ser públicos. En qué consisten, cuál es su rendimiento en cada momento, etc. Pero los datos de todos los planes no están armonizados. Nosotros hemos creado una herramienta para favorecer que los datos sean públicos y compararlos automáticamente. Para eso no es necesario que lleguemos a acuerdos con las más de 30 entidades que los gestionan. Aportamos más transparencia y hacemos más entendible al usuario toda esa información, con una herramienta que les permite buscar directamente lo que les interesa: ya sea más rentabilidad, o más tranquilidad, u otro factor”, explica el CEO de Arpa.

Arca tiene su sede en la aceleradora de startups Espacio RES, en Sevilla. En la imagen, la mayor parte de su equipo. Sentados: Elena Barragán y Sergio Rodrigues. De pie, Adrián Esteban, Marisa Marín Alberdi, Gonzalo Concepción y Arturo Vicioso Ávila. / El Correo

En sus inicios, consiguieron que Caser Seguros fuera la primera gestora de fondos de pensiones con la que formalizaron un acuerdo. “Las conversaciones con su equipo de operaciones, que está muy abierto a la innovación, nos reforzó en el convencimiento de que estábamos planteando bien nuestro modelo de ofrecer a las empresas la articulación de planes de pensiones”.

Apoyo de inversores con un millón de euros

El desarrollo de Arca ha llamado la atención y, para su despegue, en abril de este año ha conseguido una ronda de inversión por un millón de euros. Con tres fondos de capital riesgo: Draper B1, español, que la ha coliderado con el fondo alemán Robin Capital, y también ha participado el fondo belga NewSchool.

“Estamos muy contentos. Tenemos muy relación con Draper B1, conoce perfectamente la idiosincrasia española con las pensiones. Y los dos fondos europeos ya están acostumbrados a invertir en tecnología de pensiones. De los tres estamos aprendiendo”, asegura Sergio Rodrigues.

En ese sentido, Robin Haak, al frente de Robin Capital, ha manifestado: “Nos enorgullece apoyar a Arca en su misión de modernizar los planes de ahorro para la jubilación en pequeñas y medianas empresas. La infraestructura de los planes de jubilación se ha mantenido prácticamente sin cambios durante décadas, lo que ha dejado a millones de empleados sin soluciones accesibles. Arca está replanteando este sector con una plataforma que integra a fondo la administración de planes, la nómina y el cumplimiento normativo”.

Los tres fundadores de Arca son Gonzalo Concepción, de Ayamonte (Huelva), con 31 años; Adrián Esteban, de Santa Pola (Alicante), que tiene 37 años; Gonzalo Concepción, de Ayamonte (Huelva), con 31 años, la misma edad que Sergio Rodrigues. El nexo común entre los tres es que han trabajado en empresas tecnológicas y tienen interés por la educación financiera. De ahí su afán de crear herramientas digitales para que las personas y empresas puedan tomar mejores decisiones sobre el rendimiento de sus aportaciones.

Adrián y Sergio vivieron experiencias fuera de España que incentivaron su curiosidad sobre este tema. El primero coordinaba en Estados Unidos una unidad de negocio de la multinacional almeriense Cosentino, cuyo principal mercado es el norteamericano, un país donde un elevado porcentaje de población afronta tener un plan privado de pensiones. Y el segundo descubrió en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), mientras realizaba un máster en administración de empresas, que había compañías creando tecnología en relación al mercado de las pensiones privadas como complemento a la pública.

“Nos pusimos de acuerdo para emprender en esta materia. Desde Sevilla, la ciudad natal de Belén, la esposa de Adrián, que es arquitecta. Y para este reto involucramos a Gonzalo, que tiene una gran bagaje tecnológico y estaba destacando en CoverManager, una empresa que consideramos un referente del que aprender”.

Trabajan desde la aceleradora Espacio RES, donde tienen un espacio alquilado como oficina, ya son un equipo de ocho personas. “Es un entorno muy amigable, donde todos los emprendedores nos ayudamos mucho”, señala Sergio Rodrigues.

Constata a diario que “a la mayoría de la población le falta conocimiento sobre su plan de pensiones. No saben cuánto le están cobrando, no saben cuánto le está rindiendo, y algunos no saben ni dónde está porque se lo abrió un banco cuando puso en marcha una hipoteca, o porque se lo creó su antigua empresa”.

“Nos consta que hay muchos ciudadanos que se meten en nuestro comparador, para después irse a su banco a negociar. Lo importante es ayudar a cualquier persona a tomar decisiones. Si no son ahora clientes con nosotros, ya lo serán en el futuro”. Para captar clientes que quieran mejorar su plan tienen acuerdos con proveedores, como Indexa Capital, Magallanes y Horos.

Sergio Rodrigues y Adrián Esteban, durante la presentación que hicieron de Arca en 2024 en la sede del banco suizo UBS en Zurich. / El Correo

Ganan dinero con las gestoras, no con los ahorradores

“Mucha gente se sorprende de que no les cobremos nada, ni por los trámites del traspaso de su plan ni por seguir después facilitando un análisis actualizado sobre qué le conviene más. Y vuelven a preguntar: '¿no me vas a cobrar nada?' Pues no. Nosotros no ganamos dinero con el ahorrador, sino con las gestoras. Les conviene llegar a acuerdos con nosotros porque les cuesta menos captar a esos clientes y les cuesta menos darles soporte, lo hacemos desde Arca”.

La mayor parte del negocio presente y futuro de Arca está en dar servicio a empresas. “Algunas han partido de cero con nosotros, no sabían cómo hacer el plan de pensiones, qué ofrecer a los trabajadores como beneficio, cuánto aportar, cómo hacer la gestión operativa. Nosotros le ayudamos a montarlo y gestionarlo de modo sencillo”.

El otro tipo de empresas con el que llegan a acuerdos es el de las que constituyeron esos planes hace 10, 15 o 20 años “y se les ha convertido en un problema de gestión y de contabilidad, en un cúmulo de incertidumbres para el departamento financiero, para el de recursos humanos y para los trabajadores en activo o antiguos trabajadores. Entramos con nuestro software, simplificamos y automatizamos la gestión tanto para el equipo directivo como para los empleados, se aclaran mejor las cuantías presentes y futuras”.

En las videoreuniones que tienen con las personas o empresas interesadas en lo que ofrecen, han de responder usualmente a preguntas que emanan de la desconfianza hacia una empresa emergente dedicada a algo 'de toda la vida' como las pensiones. “Nos plantean a diario cuestiones como '¿Y si Arca desaparece?', '¿Y si compran vuestra empresa?', '¿Y si desaparece la herramienta digital que habéis creado?' Entendemos que a priori tengan esa desconfianza, porque hablar de dinero es un tema muy sensible, y porque es un sector de la población acostumbrado a hablar de esto en una sucursal bancaria. Les despejamos todas las dudas y les explicamos que, en cualquier caso, siempre les llegará el boletín de la entidad gestora y podrán contactar con sus representantes”.

Arca está en la asociación Insurtech Community Hub. En el centro de la imagen, Adrián Esteban participando en Madrid en una jornada de reinvención de la distribución aseguradora. / El Correo

¿Conviene hipoteca + plan de pensiones?

Actualmente, la edad media de sus clientes es de 37 años. “Nos llega gente más joven que se hipoteca y en la operación le ofrecen contratar un plan de pensiones. Tienen confusión sobre si les conviene o no la bonificación en la hipoteca. Hay casos en los que se ahorran 50 euros al mes, y con nuestra herramienta digital han comprobado que, por otro lado, con su plan en 5 años pierden varios miles de euros en rentabilidad. Por poner el foco en el ahorro a corto plazo, no se han dado cuenta de lo que les conviene a medio y largo plazo”, comenta el CEO de Arca.

Comenta Sergio Rodrigues que “entre la gente que nos llega como usuarios los hay que están a 5 o 10 años de su edad de jubilación, y se les nota enfadados con el sistema. También tenemos como clientes a personas cuya antigua empresa les abrió un plan de pensiones y ahora no saben dónde está ni cómo funciona, y les ayudamos a recuperar el control. Y además notamos que crece el número de autónomos abriéndose planes de pensiones. Son los que más controlan sus finanzas, porque tienen que tributar cada tres meses, y no solo una vez al año. Estamos encantados con ellos, aprendemos de su capacidad para sacar adelante su negocio”.

La clase media y el IRPF

En su plataforma hay también información útil para las personas que no cuentan con plan de pensiones privado y solo tendrán la pensión estatal. “Uno de los apartados que más les gustan es entender cómo pueden ajustar los tramos del Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas (IRPF) a su realidad socioeconómica y a su poder adquisitivo con el coste de la vida actual. Porque hace ya varios años que no se modifican y hay tramos que solo concernían a ciudadanos con elevados ingresos, y ahora los están pagando también los de clase media”.

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En el plan estratégico que diseñaron para la ronda de inversión, calculan que Arca comenzará a ser rentable dentro de dos años. Si se cumplen sus previsiones, comenzarían a operar también fuera de España, “ya nos han pedido hacer algo en Portugal, y nos gusta especialmente el mercado de Italia, porque en este sector va un poco por delante de España y un poco por detrás de Centroeuropa”.