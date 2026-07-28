La tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008

La tasa de paro volvió a situarse por debajo del 10% al cierre del segundo trimestre de 2026 y descendió hasta el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. El porcentaje supone una caída de casi un punto respecto al 10,83% registrado entre enero y marzo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reducción del desempleo se produce, además, en un contexto de máximos históricos de población activa. Entre abril y junio, el número de personas incorporadas al mercado laboral aumentó en 272.700 respecto al trimestre anterior y en 452.500 en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un récord de 25.274.300 personas.

El ritmo de creación de empleo también se mantiene por encima del medio millón de puestos de trabajo anuales. En términos desestacionalizados, que permiten observar con mayor precisión la tendencia de fondo, España alcanzó un máximo de 22.669.300 ocupados. Se trata del sexto trimestre consecutivo en el que el empleo crece en más de 500.000 personas respecto al año anterior.

Durante el segundo trimestre, la ocupación desestacionalizada aumentó en 122.000 personas, un 0,54%. El crecimiento se aceleró así frente al avance del 0,44% registrado durante los tres primeros meses del año.

Mejora la situación laboral de los hogares

La evolución del mercado de trabajo también se refleja en los hogares. Aquellos que tienen a todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 86.500 durante el trimestre y en 32.700 durante el último año, hasta situarse en 764.200.

En sentido contrario, los hogares en los que todos los miembros activos están ocupados aumentaron en 228.800 entre abril y junio, hasta alcanzar un total de 12.273.700.

La creación de empleo estuvo impulsada principalmente por el sector privado y vino acompañada de un incremento de la contratación estable. En el último año, el número de asalariados con contrato indefinido creció en 571.900 personas.

La tasa de temporalidad se situó en el 15% para el conjunto del mercado laboral y descendió hasta el 12,3% en el sector privado.

Los sectores de mayor valor añadido ganan empleo

Aunque la construcción y la hostelería continúan contribuyendo al crecimiento de la ocupación, varios sectores de mayor valor añadido registraron importantes aumentos interanuales.

Las actividades sanitarias y de servicios sociales sumaron 94.000 ocupados, un 4,61% más. La educación ganó 76.600 trabajadores, con un crecimiento del 4,76%, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas incorporaron a 70.500 personas, un 5,51% más.

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El mayor incremento porcentual se produjo en las actividades financieras y de seguros, donde la ocupación aumentó en 60.600 personas, un 13,37%. Por su parte, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento sumaron 43.200 trabajadores, lo que representa un avance del 9,74%.

Fuente: El Periódico