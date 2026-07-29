Grupo Insur gana peso en Madrid con la compra de un complejo de oficinas en el que se ubica la sede de Heineken en la capital de España

Hace poco menos de un año, Ricardo Pumar, antes de ceder el testigo al frente de Grupo Insur y en el contexto de la celebración del 80 aniversario de la promotora y patrimonialista sevillana, avanzaba que el Plan Estratégico apostaría por la diversificación geográfica de sus activos. Dentro de esta hoja de ruta se enmarca el último movimiento realizado por la compañía, que ha anunciado la compra de La Sierra Business Area, un complejo de oficinas situado al norte de Madrid y donde se ubican las oficinas de Heineken en la capital de España.

"Con esta operación, la compañía refuerza su presencia en el principal mercado de oficinas de España, en línea con las prioridades definidas en su actual Plan Estratégico. La incorporación de este activo consolida además la apuesta de Grupo Insur por el sector de las oficinas y por entornos urbanos con un fuerte potencial de transformación y crecimiento empresarial", ha señalado la compañía.

En este sentido, ha abundado que La Sierra Business Area es un complejo de oficinas de última generación situado en Mirasierra, al norte de Madrid, una de las zonas residenciales exclusivas de la capital. "En un entorno privilegiado, de baja densidad, eficiente, y rodeado de amplias áreas verdes", ha subrayado en una nota de prensa.

Más de 31.000 metros distribuidos en dos edificios

El activo cuenta con una superficie alquilable de 31.124 metros cuadrados distribuidos en dos edificios de 13.658 m² y 17.466 m², respectivamente, así como con más de 600 plazas de aparcamiento. Además, dispone de las certificaciones LEED Platino, referente internacional en sostenibilidad y eficiencia energética, y WiredScore Oro, "que acredita los más altos estándares de conectividad digital".

El complejo, ha informado la compañía, ha sido objeto de una completa renovación y ofrece instalaciones "adaptadas a las nuevas necesidades de las empresas y sus profesionales", incorporando espacios colaborativos, auditórium, zonas de bienestar, gimnasio, áreas de restauración, terrazas y amplias zonas ajardinadas. "Actualmente, el complejo acoge compañías e instituciones de reconocido prestigio, que refleja la calidad del activo y su capacidad para atraer organizaciones líderes de distintos sectores". Entre ellas se encuentra la sede de Heineken España en la capital madrileña.

En el norte de Madrid y con "acceso fluido"

Grupo Insur ha destacado asimismo que la ubicación constituye uno de los principales atractivos del activo. "Las conexiones directas con la M-30, la M-40 y la M-11 permiten un acceso fluido al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a la estación de Chamartín-Clara Campoamor en pocos minutos", ha avanzado. A ello se suma la red de transporte público, intercambiador multimodal de Mirasierra-Paco de Lucía, que integra bajo un mismo enclave los servicios de Metro (Línea 9) y Cercanías Renfe (líneas C-7, C-8 y C-8a), a escasos minutos del complejo, así como su proximidad a la Plaza de Castilla, a apenas 5 minutos, y su cercanía al distrito de Cuatro Torres.

"La Sierra Business Area se beneficia además del impulso transformador que vive el norte de Madrid, con actuaciones de gran relevancia como Oria Innovation Campus -desarrollado sobre los terrenos de la antigua fábrica de Clesa- y el proyecto Madrid Nuevo Norte, llamado a redefinir el tejido económico y urbano de la ciudad durante las próximas décadas", ha añadido.

"Con esta adquisición, Grupo Insur continúa avanzando en su estrategia de diversificación y fortalecimiento su actividad terciaria en el mercado de oficinas, apostando por activos de oficinas de alta calidad en ubicaciones consolidadas y con elevado potencial de crecimiento. La operación permitirá a la compañía incrementar su exposición a uno de los mercados más dinámicos del país y consolidar su posicionamiento como uno de los principales actores inmobiliarios", ha concretado la compañía. Para el cierre de la operación, Grupo Insur ha contado con el asesoramiento legal de Zurbarán Abogados.