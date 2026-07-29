Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita SevillaSevilla TechParkAlgas en playas CádizAitana en TrianaChiringuitos CádizCine DiputaciónPlataforma incendio Los GallardosFallecida SaucejoGambas Huelva
instagramlinkedin

Movilidad

Transportes fija servicios mínimos del 73% en la alta velocidad para la huelga del 31 de julio

Los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para el próximo viernes, 31 de julio, fijándolos en un 73% para los trenes de alta velocidad.

Según ha informado Renfe, los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.

Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.

En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".

Noticias relacionadas

A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La ONCE y el Gobierno repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse: dónde y cómo conseguirlas en Andalucía
  2. Estabilizado el incendio forestal próximo a Islantilla Golf, cerca de la playa de Islantilla, en Lepe: el Infoca retira los medios aéreos
  3. No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
  4. De Casa Manteca a El Albero: estos son los restaurantes favoritos de Carlos Herrera para comer en Cádiz
  5. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  6. Los neonazis irrumpen en la manifestación contra la mezquita de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en el Polígono Sur
  7. La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)
  8. Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

La campaña que une a los andaluces para conseguir que WhatsApp incluya el emoji de la arbonaida

La campaña que une a los andaluces para conseguir que WhatsApp incluya el emoji de la arbonaida

Ana Mestre prevé una legislatura "productiva" en el Parlamento de Andalucía y anuncia que se rescatarán propuestas de la anterior

Ana Mestre prevé una legislatura "productiva" en el Parlamento de Andalucía y anuncia que se rescatarán propuestas de la anterior

Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

Archivada la causa contra la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Archivada la causa contra la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Pollen Street culmina la compra de Hipoges y crea un gigante de la gestión de activos en el sur de Europa

Pollen Street culmina la compra de Hipoges y crea un gigante de la gestión de activos en el sur de Europa

Nuevas ayudas para Guillena: quiénes podrán beneficiarse tras el incendio

Nuevas ayudas para Guillena: quiénes podrán beneficiarse tras el incendio

Dos investigados por provocar el incendio forestal del Cerro de San Miguel en Granada

Dos investigados por provocar el incendio forestal del Cerro de San Miguel en Granada
Tracking Pixel Contents