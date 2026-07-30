Coyuntura económica
La economía española acelera y crece un 0,7% en el segundo trimestre
El consumo de los hogares, la inversión y la industria impulsan el PIB, que mantiene un avance interanual del 2,7%
El consumo de los hogares, la inversión y la industria impulsan el PIB, que mantiene un avance interanual del 2,7%. La inflación repunta en julio hasta el 3,5% por el encarecimiento de los combustibles y la electricidad.
La economía española aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026. El producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,7% entre abril y junio respecto a los tres primeros meses del año, una décima más que el 0,6% registrado en el primer trimestre, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El crecimiento se apoyó principalmente en la fortaleza de la demanda interna, el dinamismo de la inversión y el buen comportamiento de la industria. En comparación con el mismo periodo de 2025, el PIB aumentó un 2,7%, una tasa que mantiene la solidez de la actividad económica durante la primera mitad del ejercicio.
Con los datos conocidos hasta el cierre del primer semestre, el crecimiento ya incorporado para el conjunto de 2026 —el denominado carry over— se sitúa en el 2,2%. Esta evolución acerca a la economía española a la previsión del 2,6% incluida por el Gobierno en su cuadro macroeconómico para este año.
España mantiene así un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías de la zona euro, de acuerdo con las últimas estimaciones de los organismos internacionales, pese a un escenario exterior condicionado por las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
El consumo mantiene el pulso
El consumo de los hogares volvió a ser uno de los principales motores de la actividad. El gasto de las familias aumentó un 0,7% respecto al trimestre anterior y un 3,2% en términos interanuales, respaldado por la evolución favorable del mercado laboral.
La inversión también conservó su dinamismo. La formación bruta de capital fijo creció un 0,4% trimestral y un 5,1% frente al mismo periodo del año anterior.
Dentro de este apartado destacó la inversión en productos de propiedad intelectual, que aumentó un 7,7% interanual, así como la destinada a la construcción, con un avance del 5,2%.
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Fuente: El Periódico
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