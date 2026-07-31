Darío Regattieri, el líder de agencia con mejor posición de España en el ranking europeo de la industria de los eventos

Dos ordenadores portátiles, una fotocopiadora y una oficina con seis mesas vacías. Con eso empezó, en 2002, la aventura empresarial de Darío Regattieri junto a Jaime Sánchez. Veinticuatro años después, esa misma determinación acaba de tener premio en Europa: Regattieri, confundador y CEO de beon. Worldwide, es el único líder de una agencia española que figura entre los quince primeros puestos del Top 100 Event Agency Leaders 2026, el primer ranking de este tipo que se elabora en el continente. Hablamos con él sobre lo que significa este reconocimiento y hacia dónde mira ahora.

PREGUNTA: ¿Qué ha significado para usted entrar en el Top 15 de un ranking que además es el primero de su clase en Europa?

RESPUESTA: Estamos muy contentos, porque es el resultado de muchos años de trabajo, teniendo en cuenta que es un ranking completamente nuevo, está creado desde la independencia sobre las personas que están detrás de las agencias, evaluando su autoridad creativa, relevancia empresarial e impacto duradero.

No es lo mismo escalar posiciones en un ranking que lleva veinte años existiendo que aparecer entre los quince primeros la primera vez que alguien decide medir esto en toda Europa. Y eso, para una empresa que empezó con dos portátiles y una fotocopiadora, es una manera muy honesta de medir el camino recorrido.

Lo primero que hice al conocer la noticia fue pensar en el equipo: esto no lo firma una persona, lo firman centenares de profesionales que llevan años sosteniendo esto conmigo.

P: Para quien no conozca bien el grupo, ¿qué es exactamente beon. Worldwide hoy?

R: Somos un grupo de comunicación cien por cien independiente y de capital español, sin fondos ni accionistas externos. Con sedes en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, París, Stuttgart, Roma, Lisboa y Dubái, y desde septiembre también en Miami. Bajo ese paraguas conviven áreas distintas; eventos corporativos, entertainment, tecnologías aplicadas, montajes efímeros, producción in-house y audiovisuales.

Todo eso engloba la posibilidad de estar en industrias diferentes, tanto B2C como B2B, siempre dentro del área de la comunicación y el entretenimiento

Otra gran fortaleza es haber creado una productora de musicales originales de gran formato, con más de 10 producciones propias como El médico, El tiempo entre costuras, La historia interminable, Antoine, Forever Van Gogh, Houdini, a lo que se suma ahora la producción televisiva con la puesta en marcha del talent show de teatro musical La gran audición en Canal Sur.

En 24 años hemos hecho más de 9.000 proyectos en más de 50 países. No somos una agencia de eventos que además hace otras cosas: somos un grupo que se dedica a crear comunicación emotiva en todos sus ámbitos.

P: De 819 líderes de agencia evaluados en toda Europa, usted es el único CEO de una agencia española en los primeros puestos. ¿Qué cree que ha pesado más en esa valoración?

R: Creo que ha pesado la coherencia entre lo que decimos y lo que producimos. El ranking analiza ocho dimensiones: liderazgo, escala, premios, visibilidad, ecosistema, creatividad, sostenibilidad y calidad de la información pública.

Nosotros llevamos 24 años creando excelencia desde todas ellas, siendo la producción in-house nuestro principal ADN. Cuando controlas la producción de principio a fin -desde la carpintería hasta la tecnología- también controlas la calidad de lo que enseñas al mundo. Y eso, tarde o temprano, se nota en cualquier metodología seria que te analice.

P: El reconocimiento llega justo cuando beon. Worldwide abre oficina en Miami y estrena La gran audición en Canal Sur. ¿Cómo encaja este hito en ese momento de expansión?

R: Encaja en el hecho de la inquietud constante que tiene beon. en avanzar en todas direcciones. Por un lado, queríamos conseguir reforzar la marca en EEUU entrando por Miami y abrir un mercado nuevo para nosotros.

Además, demostrando la multidisciplinariedad de nuestro grupo, producimos La gran audición en prime en Canal Sur, lo que supone un paso más para ampliar el porfolio de servicios.

Son dos movimientos muy distintos -uno internacional, otro muy andaluz- pero los dos parten del mismo sitio: Nuestra voluntad de ser creadores de experiencias que dejen huella, que generen transformación y activen la industria.

P: En 2027 la compañía cumple 25 años. ¿Qué parte de la identidad original quiere conservar y qué debe cambiar?

R: El mundo está en un momento complejo, donde las reglas del juego están cambiando constantemente. Por ello es imprescindible tener una constante capacidad de adaptación, conservar la determinación y la valentía para entrar en terrenos nuevos y la cercanía con la producción. Me gustaría que, aunque la compañía siga creciendo, nunca perdamos la conexión con las personas que diseñan, fabrican, montan y operan los proyectos.

Quiero mantener Sevilla como elemento esencial de nuestra identidad.

También quiero mantener Sevilla como elemento esencial de nuestra identidad, donde se encuentra una parte muy importante de nuestro conocimiento creativo y productivo. Desde aquí hemos construido la empresa, somos uno de los líderes en el mercado europeo, trabajamos para marcas internacionales y operamos en los cinco continentes.

Lo que debe cambiar es la forma de gestionar una organización cada vez más amplia y diversa. Los próximos años del grupo estarán definidos por la adaptación a las nuevas reglas de juego mundiales en relación con la tecnología, la IA y la robótica. Por la internacionalización, la creación de contenidos propios, la televisión, los espectáculos culturales y de entretenimiento, y la gestión de espacios con vocación transformadora, concebidos como auténticos ecosistemas multiculturales donde convergen la creatividad, la cultura y el conocimiento.

Casi 25 años después, quiero que sigamos teniendo la capacidad de entrar en un espacio vacío y preguntarnos qué podríamos crear allí.