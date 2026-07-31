El euríbor termina julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, y avanza alzas hipotecarias

El Euríbor a doce meses ha cerrado julio en el 2,855%, su nivel más elevado desde septiembre de 2024, cuando se situó en el 2,94%, según los datos provisionales recogidos por EL PERIÓDICO, pendientes todavía de la confirmación del Banco de España.

El principal índice de referencia de las hipotecas variables en España ha aumentado seis puntos básicos respecto a junio. La subida es mucho más acusada en términos interanuales, ya que el euríbor se encontraba en el 2,079% en julio de 2025, lo que supone un incremento de 77 puntos básicos en un año.

Este avance se traducirá en un encarecimiento de las cuotas para los hipotecados que deban revisar próximamente sus préstamos con el dato de julio. En el caso de una hipoteca variable de 150.000 euros, contratada a 30 años y con un diferencial del 0,99% sobre el euríbor, la mensualidad aumentaría en unos 64,78 euros, equivalentes a 777,36 euros adicionales al año.

El cálculo refleja el impacto máximo para un préstamo de estas características, al partir del supuesto de que la revisión se produce al comienzo de la vida de la hipoteca y quedan todavía 30 años de amortización. En esa fase, la variación de los tipos tiene un efecto mayor, dado que queda pendiente de devolver la mayor parte del capital.

El mercado anticipa subidas de tipos

Los analistas atribuyen el repunte del índice al cambio de expectativas sobre la evolución de la inflación y las próximas decisiones del Banco Central Europeo (BCE). El portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz, considera que el dato de julio “no es muy halagüeño” y destaca que el indicador ha mantenido una trayectoria ascendente desde comienzos de mes.

Según Ruiz, el conflicto entre Estados Unidos e Irán estaría dejando de tener un efecto meramente temporal sobre los precios y comenzaría a generar consecuencias más estructurales, lo que elevaría las presiones inflacionistas y podría condicionar la política monetaria europea.

La portavoz de Iahorro, Laura Martínez, señala que las previsiones vuelven a aproximarse al entorno del 3%. A su juicio, aunque la media mensual todavía transmite cierta estabilidad, la evolución diaria del Euríbor muestra una tendencia ascendente y comienza a anticipar un otoño en el que el BCE podría endurecer de nuevo las condiciones monetarias.

Martínez matiza, no obstante, que la subida registrada en julio es “muy moderada” y no modifica sustancialmente el escenario de estabilidad de las últimas semanas. En su opinión, el mercado se encuentra en una situación mucho más previsible que durante los fuertes movimientos de los tipos observados hace dos o tres años.

El experto financiero de Roams, Pablo Vega, advierte de los riesgos que supondría mantener durante más tiempo un ciclo de tipos elevados. Aunque el objetivo prioritario del BCE es controlar la inflación, considera que someter a los hogares y a los hipotecados a unas condiciones financieras más exigentes en un contexto de estancamiento económico podría resultar arriesgado.

Por su parte, el consejero delegado y presidente de Rastreator, Víctor López, sostiene que la evolución del Euríbor refleja el ajuste de las expectativas de los mercados, que empiezan a contemplar que los tipos de interés se mantengan en niveles altos durante más tiempo de lo previsto.

Después de mantener los tipos sin cambios en su reunión de julio, el BCE ha reiterado que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación y de los datos económicos. En este contexto, la reunión de septiembre será determinante para comprobar si la institución mantiene su estrategia actual o considera necesario volver a modificar el precio del dinero.

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De cara al cierre de 2026, Kelisto estima que el Euríbor podría situarse en una horquilla de entre el 2,5% y el 2,7% si disminuyen las tensiones geopolíticas y se moderan los precios de la energía. Sin embargo, si la inflación continúa aumentando y el BCE aplica nuevas subidas de tipos, el indicador podría terminar el ejercicio más cerca del 3%.

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