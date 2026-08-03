Turismo
Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %
Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9 % más)
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EFE
Madrid
Entre enero y junio entraron en España 46,56 millones de turistas, el 4,6 % más que un año antes, y gastaron 63.836 millones, el 7 % más, cifras que mes tras mes vuelven a situarse en máximos históricos.
Las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur), del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una vez más que continúa la tendencia de crecimiento del gasto por encima de las entradas, un indicador de turismo de "más calidad", según el sector.
Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9 % más) con un volumen de gasto de 13.579 millones de euros, el 4 % más.
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