De la Alhambra al Louvre o la Capilla Sixtina: el éxito internacional de la empresa andaluza de visitas guiadas My Top Tour

Internet es el espacio que permite el don de la ubicuidad y de la rentabilidad a una empresa turística de Granada que comercializa visitas guiadas en 300 de los destinos más frecuentados cuando se realizan viajes de turismo. My Top Tour, a través de su web y de su aplicación móvil, ofrece reservar ese tipo de actividades en lugares tan señeros como la Abadía del Mont Saint-Michel en Francia, Pompeya en Italia, el Museo Van Gogh en Amsterdam, la Sagrada Familia en Barcelona, o la Estatua de la Libertad en Nueva York, entre otros muchos.

Esta pyme andaluza ha entendido que la combinación de plataformas digitales y servicios presenciales es el pan nuestro de cada día en la economía global, también en el sector turístico. Y que el crecimiento no puede basarse en aguardar la llegada de más viajeros al enclave donde se funda la empresa, sino sobre todo en competir sin fronteras para meter baza en la obtención de negocio dentro de la inmensa operativa de miles de millones de personas que hacen las maletas de vez en cuando en su tiempo libre.

De cero a 42 millones en 8 años

My Top Tour fue fundada en 2017 por José Luis Blas y Rocío de Haro, matrimonio, ambos profesionales del turismo. “La constituimos con 3.000 euros, el capital social mínimo que se requiere, y comenzamos en 2018 trabajando en casa con dos ordenadores”. Hoy en día, tiene 120 personas en plantilla y prevé cerrar el ejercicio anual 2026 con 42 millones de euros de ingresos, 3 millones más que en 2025.

“Pensamos que podíamos crear una empresa sólida innovando en el ámbito de la reserva de venta de entradas para visitas a monumentos como la Alhambra. No podíamos tener los cupos tan amplios como las empresas más posicionadas desde hace décadas, y eso nos hizo aguzar el ingenio, buscarnos la vida, intentar ofrecer algo mejor. Así dimos nuestros primeros pasos”, recuerda José Luis Blas, nacido en Linares hace 41 años. Trabajó anteriormente en Granada en Viajes Halcón, Viajes Iberia, Grupo Abades y Viajes Juliá.

Subraya que “hemos sido siempre muy curiosos, hemos hecho muchas investigaciones de mercado para conocer qué ofrece la competencia, y plantearnos cómo mejorar los horarios, los tipos de ruta, etc. Otro rasgo que nos caracteriza es que siempre hemos sido muy valientes. Cada vez que hemos visto una oportunidad, hemos probado. Unas nos han funcionado muy bien, otras no”.

La empresa My Top Tour ha recibido en julio de 2026 el Premio de la Asociación Jóvenes Empresarios de Andalucía a la mejor trayectoria empresarial. En la imagen, junto a José Luis Blas y Rocío de Haro, María Isabel Gámez, directora de operaciones; Rosa Molina Melguizo, directora de relaciones comerciales e institucionales, y Mariaclara Arosamena, directora de marketing. / El Correo

Atreverse a comercializar directamente

Una de las decisiones que les catapultó fue atreverse a comercializar directamente. “Cuando empezamos con la empresa, todos nuestros servicios los vendíamos todo a través de distribuidores, de los grandes intermediarios. Nosotros les dábamos una comisión entre el 20 % y el 30%. Hasta que nos planteamos dedicar esos recursos no a pagar la comisión sino a invertirlos en posicionamiento en Google para captar clientes. Lo iniciamos cuando terminó la pandemia covid. Nos fue bien para conseguir más clientes en Granada. Vimos que el modelo funcionaba y en 2021 empezamos a replicarlo en Córdoba, después dimos el salto a Barcelona, Sevilla y Madrid”.

La línea predominante en My Top Tour es ofrecer visitas culturales en monumentos con mucha demanda: Alhambra en Granada, Mezquita-Catedral en Córdoba, Real Alcázar en Sevilla, Museo del Prado en Madrid, Casa Batlló en Barcelona,... “Normalmente quienes los gestionan no piden comisión a quienes venden una actividad con valor añadido: visita guiada con guía oficial, con audioguía, visita privada, visita nocturna, etc. Se estudia la normativa y en base a eso ofrecemos unos tipos de visitas para los clientes que no solamente quieren la entrada suelta sino que optan por visitarlos con una atención complementaria”.

La mayor parte de su plantilla está en Granada, y también tienen personal en Sevilla y en Madrid, donde igualmente el 100% de sus 'tours' los realizan con sus propios equipos. En los otros 300 destinos dentro y fuera de España llegan a acuerdos con operadores locales. En Granada y Sevilla ofrecen visitas y rutas en español, inglés, francés e italiano; en Madrid en español, inglés y francés, y en los demás lugares también se plantean opciones en varios idiomas siempre que es posible.

Rocío de Haro y José Luis Blas, el matrimonio fundador de la empresa My Top Tour, en su sede central en Granada. / El Correo

Crecimiento en París con equipo propio

París fue la primera ciudad fuera de España donde empezaron a tener actividad. Visitas guiadas al Museo del Louvre, al Museo de Orsay, a los palacios y jardines de Versalles, rutas culturales por diversas zonas de la capital francesa. “Hasta ahora todas son mediante acuerdos con otras empresas, pero pronto va a ser el siguiente destino donde ofrezcamos opciones con equipo propio”, adelanta José Luis Blas. “En nuestra facturación tambien está creciendo significativamente la actividad en Italia, y vamos a hacer una fuerte apuesta en ese país durante los próximos meses”.

Según sus cifras, en primavera han dado servicio cada día a más de 5.000 clientes. Un 75 % dentro de España y el 25% en otros países. “El porcentaje en el extranjero es muy satisfactorio, porque fue en 2025 cuando comenzamos a crecer de modo notable”, señala el CEO de My Top Tour. En las ciudades andaluzas donde tienen más presencia, y en los que continúan creciendo en número de usuarios, han percibido un incremento de visitantes latinoamericanos (mexicanos, argentinos, brasileños...) y ha bajado el porcentaje de turistas españoles.

Para My Top Tour, como para cualquier pyme, competir es sentirse David ante Goliat, y hay que acertar de modo muy certero para tener posibilidades de éxito. José Luis Blas así lo explica: “Nosotros competimos con multinacionales capitalizadas por fondos de inversión con miles de millones de dólares que llevan más de 15 años trabajando a pérdidas. Con un modelo parecido al que tuvo Amazon para dominar el mercado, e invierten en marketing y publicidad cifras descomunales, mucho más dinero respecto al margen que les deja el servicio que comercializan”.

“Nosotros hemos sido capaces de ser siempre rentables, y hemos reinvertido lo que hemos ganado. Nuestro secreto es el producto propio en las ciudades donde tenemos mejor posicionamiento. Guías nuestros, audioguías nuestras, generando venta indirecta a través de la visita a algún local, etc. Ese mismo modelo validado para competir en Granada lo hemos extendido a Sevilla y Madrid, y el siguiente paso es hacerlo en París”.

Tras una etapa de fuerte crecimiento en ventas, My Top Tour se marca como prioridad acelerar una fase de fidelización de clientes y de inversión en marca. “Ya tenemos un amplio catálogo de actividades en muchos destinos. Lo que ambicionamos es que cada vez nos conozcan más, y que, una vez se hayan descargado nuestra aplicación para una visita o ruta, sigan dentro de nuestro entorno y en relación con nuestra marca para reservar otras en los siguientes destinos del mismo viaje o en futuros viajes”.

Una turista que realiza en Nueva York una ruta de las que ofrece la empresa granadina My Top Tour. / El Correo

Acertar en la elección de los guías

La elección de los guías para contratarlos es un factor clave en una empresa de este tipo. “Con nuestra experiencia, seleccionamos muy bien a los guías que contratamos. Los guías son muy buenos y consiguen enganchar a los turistas en la dinámica de la visita. Lo constatamos en las reseñas. Para nosotros es muy importante el seguimiento a los clientes para conocer cómo es su experiencia, y estamos muy atentos a sus comentarios”.

Con su perspectiva de muchos años en el sector, pueden comparar cómo ha cambiado en general lo que demandan quienes reservan una visita en grupo para un monumento o para un recorrido. “Antes era clave la orientación que aportar al turista sobre cómo manejarse por la ciudad. Ahora la mayoría llega a su destino con con mucho leído y mucho aprendido, y durante la ruta lo que buscan con más interés es el lugar ideal para hacerle las fotos”.

My Top Tour recibió el pasado mes de julio el premio que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía a la mejor trayectoria empresarial. “Estamos muy satisfechos por ese reconocimiento. Somos una empresa andaluza que confía en el talento de los andaluces y tenemos el convencimiento de que se puede crecer y competir desde nuestra tierra. Sin complejos. En nuestra sociedad nos lo tenemos que creer más”.

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José Luis Blas y Rocío de Haro son padres de tres hijos. “Cuando viajamos con ellos, obviamente estamos atentos a ellos y nos fijamos menos en observar la operativa turística del lugar que visitamos. Cuando tenemos la oportunidad de viajar los dos solos, entonces sí tenemos la mente atenta al 100% para observar detalles, tomar notas, ver proveedores, analizar qué podemos mejorar, qué se puede extrapolar. Por ejemplo, en Nueva York hicimos la excursión 'Contrastes de Nueva York', y nos sirvió de inspiración para crearla en Granada como ruta panorámica con un autobús pequeño, de 20 plazas, que puede entrar por calles estrechas en todos los barrios”.