Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios tarifas TussamAccidente coche PolicíaToldos Puente San TelmoRecomendación gastronómica Carlos HerreraPisos estudiantes SevillaAsfaltado avenida Carlos VJuán LebrónAlerta nueva entrada CeutaAemet Andalucía 40 gradosEclipse gafas JuntaResultado Cupón ONCEResultado Bonoloto Primitiva
instagramlinkedin

Mercado laboral

La regularización lleva el empleo a un récord de 22,5 millones mientras el paro repunta en julio

El aumento de trabajadores extranjeros llevan el empleo a un nuevo hito en julio mientras el paro aumenta en 19.517 personas

La construcción sigue siendo uno de los sectores al alza en la ocupación laboral de Córdoba.

La construcción sigue siendo uno de los sectores al alza en la ocupación laboral de Córdoba. / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El mercado laboral español sumó 41.727 afiliados en julio y superó por primera vez los 22,5 millones de cotizantes, mientras que el desempleo registrado repuntó en 19.517 personas, lo que implica su mayor repunte en este periodo del año en más de una década, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

Las cifras llegan después de que la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situara la tasa de paro en el 9,87% al cierre del segundo trimestre, su nivel más bajo desde 2008, mientras que la población activa alcanzó el récord de 25,27 millones de personas.

Gráfico que muestra la tasa de paro en España según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026.

El mes de julio es, además, un mes condicionado por el auge del trabajo estacional. La temporada turística sostiene la contratación en la hostelería y otras actividades vinculadas al ocio, mientras que el final del curso escolar suele provocar bajas en sectores como la educación.

Noticias relacionadas

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
  2. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
  3. Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de agosto de 2026
  5. Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
  6. Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
  7. El aviso de la Junta de Andalucía para ver el eclipse: no uses las gafas homologadas durante más de un minuto seguido
  8. La pesca en aguas de Marruecos, otro pulso contra España: de la riqueza del caladero a los barcos amarrados en Barbate

Andalucía lidera por cuarto mes consecutivo la caída del paro con 9.661 desempleados menos y cae hasta 526.862

Andalucía lidera por cuarto mes consecutivo la caída del paro con 9.661 desempleados menos y cae hasta 526.862

Directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

La práctica que ya no podrá repetir una hermandad de Alcalá de Guadaíra en sus procesiones

La práctica que ya no podrá repetir una hermandad de Alcalá de Guadaíra en sus procesiones

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni Zahara de los Atunes ni Tarifa: el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa

Ni Zahara de los Atunes ni Tarifa: el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa

Puntos de apoyo

Puntos de apoyo

David Pastor Vico, filósofo: "Compartir no es subir la foto de la comida sino mandarla en un táper"

David Pastor Vico, filósofo: "Compartir no es subir la foto de la comida sino mandarla en un táper"
Tracking Pixel Contents