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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 supera los 20.000 puntos y alcanza un nuevo máximo histórico

El selectivo madrileño avanza con el resto de Europa impulsado por la caída del precio del petróleo y el optimismo en Oriente Próximo

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España)

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

La fuerte caída del petróleo y las conversaciones diplomáticas en Oriente Próximo siguen impulsando al Ibex 35, que busca este miércoles superar su máximo histórico de los 20.000 puntos. El selectivo madrileño amanece este miércoles en verde, junto al resto de los principales índices del Viejo Continente y logra superar los 20.120 puntos tras un alza del 0,50%.

Pero los récords no se limitan a la Bolsa de Madrid. Las bolsas mundiales alcanzaron máximos históricos el pasado martes, después de que Estados Unidos anunciara que estaba a punto de cerrar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El índice de referencia mundial para la bolsa, el MSCI All Country World Index, alcanzó su máximo histórico, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones en Wall Street

Este miércoles, el parqué de Fráncfort y París buscan superar sus máximos históricos en una jornada alcista en Europa. La Bolsa de Fráncfort avanza un 0,57% y le sigue París, con una subida del 0,15%. El índice de referencia de Italia, el FTSE MIB, también sube cerca de un 0,60% en el primer tramo de la sesión, al igual que Londres (+0,50%). El Euro Stoxx cotiza en positovo con un alza del 0,34%.

El Brent continúa su respiro, cayendo de los 80 a los 78 dólares por barril, tras un informe del medio estadounidense Axios según el cual Washington, Teherán y Omán estaban buscando un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz. En paralelo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocede con más fuerza hasta los 75,3 dólares.

Otro motivo de optimismo ha sido la oleada de resultados de los gigantes tecnológicos de Wall Street, que han logrado tranquilizar a los inversores en lo que respecta a la inteligencia artificial (IA). Este repunte de las acciones tecnológicas se ha extendido a Asia, que se recupera de una fuerte ola de ventas en Corea del Sur y Japón.

Los valores más alcistas en el primer tramo de la sesión son Indra, que sube cerca de un 2%, ACS (+1,31%) e IAG (+1,27%). Del lado contrario, los valores más rezagados son Colonial (-0,23%), BBVA (-0,24%) y Telefónica (-0,14%).

En el plano empresarial, Siemens Gamesa ha informado este miércoles que obtuvo unas ganacias de 56 millones de euros en el tercer trimestre, frente a las pérdidas de 425 millones hace un año. En paralelo, el Banco Santander ha comunicado que la Reserva Federal (Fed) ha dado luz verde a la adquisición de Webster Financial en Estados Unidos.

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En el mercado de renta fija, el bono soberano español con vencimiento a 10 años cae hasta el 3,52%. El euro se negocia a un tipo de cambio en los mercados de 1,1545 dólares.

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Fuente: El Periódico

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