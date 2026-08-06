El Ministerio de Vivienda diseña un "Plan de Acción de las agendas urbanas" a escalas metropolitanas

La Agenda Urbana impulsada desde el Ministerio de Vivienda para el ámbito autonómico o local vira hacia la escala metropolitana. El ministerio que dirige Isabel Rodríguez García ha creado un grupo de trabajo para impulsar "la Agenda Metropolitana que nace con la voluntad de aprovechar la experiencia y la utilidad demostrada por la Agenda Urbana Española para adaptarla a una realidad territorial cada vez más relevante: la de las áreas metropolitanas y funcionales. Todo ello desde un enfoque basado en la cooperación, la planificación estratégica y la construcción de soluciones compartidas para avanzar hacia territorios más sostenibles, resilientes, cohesionados y eficientes", señalan desde el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez García.

El reto es de órdago porque la Agenda Urbana persigue conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para las ciudades y pueblos con vistas a 2030. Y con las metas de "ordenar el territorio, revitalizar las ciudades, prevenir y reducir el impacto del cambio climático, favorecer la economía circular, la movilidad sostenible, garantizar el acceso a la vivienda, fomentar la innovación digital y favorecer la gobernanza multinivel".

En esta ingente tarea la Comunitat Valenciana cuesta desde 2023 con la «Agenda urbana valenciana» una hoja de ruta sobre cómo deben crecer las ciudades y pueblos durante los próximos diez años. Incluso más allá, hasta 2050. La iniciativa sigue la estela de la Agenda urbana española de 2019 y de la agenda 2030 de Naciones Unidas que busca «marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados». En España también han tramitado agenda urbana Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, Extremadura y el Principado de Asturias.

A nivel local no ha habido excesivo entusiasmo a la hora de redactar la Agenda Urbana en los 542 municipios valencianos. Según la información recopilada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en su web solo quince municipios de las 542 poblaciones de la Comunitat Valenciana han impulsado la agenda urbana local por provincias: Alicante (4), Castelló (4) y 7 en València.

Durante años desde Vivienda se ha dado impulso a escala local, a través del programa de ayudas a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local (Pirep Local), dotado con 600 millones de euros del que se han beneficiado 57 municipios valencianos con otros tantos proyectos de rehabilitación de edificios. Unas actuaciones que se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Pero ahora el ministerio quiere saltar a la escala metropolitana a pesar de que, como admite en un documento de trabajo, "esta realidad funcional no cuenta en España con una respuesta institucional homogénea". Sobran los dedos de una mano para contabilizar las "experiencias consolidadas de gobernanza metropolitana" en la península ibérica: "el Área Metropolitana de Barcelona; Bilbao 2050; Ebrópolis en Zaragoza y su entorno o Ciedes (Centro de investigaciones estratégicas y de desarrollo económico y social) en Málaga" que "siguen desarrollándose sin instrumentos permanentes de planificación o coordinación estratégica", apuntan desde el Ministerio de Vivienda.

Respecto a la Agenda Urbana de la Comunitat Valenciana, a nivel autonómico, el documento definitivo comenzó a impulsarse en 2019 y se publicó definitivamente, tras el correspondiente proceso de información pública, el 31 de marzo de 2023. Entre el catálogo de soluciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible se contemplaban planes de acción territorial (PAT) como el de la Vega Baja, Comarques Centrals, de l'Horta de València, o de la Infraestructura Verde del Litoral, de la Infraestructura Verde de Gandia o el anillo verde de Alzira. Instrumentos de ordenación del territorio aprobados durante la etapa del Botànic y que los ejecutivos del Partido Popular, primero con Vox en el ejecutivo autonómico y después como aliado en la aprobación de presupuestos y reformas legales, se han dedicado a modificar desde 2023.

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La mayor enmienda a la totalidad se produjo a partir de 2024, con la aprobación del Plan Simplifica, cuya tramitación se inició en julio de 2024 y que dio el primer aldabonazo al urbanismo de herencia botánica pero también de la última etapa del PP al frente de la Generalitat, con Alberto Fabra e Isabel Bonig al frente del Consell y al mando de las competencias de urbanismo y ordenación del territorio. El megadecreto del Plan Simplifica, tramitado después como ley por imposición de Vox ya fuera del Consell, puso patas arriba la planificación y legislación de los quince años anteriores. Entre otras modificaciones, se ha eliminado la obligatoriedad de los informes que fijan el crecimiento de los municipios, según la fórmula establecida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) de 2011 y que eran vinculantes desde 2016; el Plan Simplifica también incluyó la posibilidad de construir hoteles a 200 metros de la costa (aprobada la mañana del 29 de octubre de 2024, el día de la dana); también se han retocado las leyes urbanísticas para potenciar la iniciativa privada, retocar las figuras urbanísticas «estrella» que ahora se denominan «proyectos de interés autonómico» (PIA) y a los que se pone alfombra roja para atraer inversiones; o se ha modificado la ley de la huerta para permitir la construcción de viviendas, espacios deportivos singulares (como campos de golf) en zonas de "huerta degradada".

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