El Ibex 35 mantiene el esfuerzo y cierra cerca de máximos

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de la semana prácticamente plano, con un ligero descenso del 0,01%, hasta situarse en los 20.173 puntos, en una jornada marcada por la ausencia de grandes referencias macroeconómicas y empresariales y por la evolución de la situación en Oriente Próximo.

Por ello, agosto, que suele ser un mes sin excesivas novedades, el índice español continúa a buen ritmo y manteniendo el esfuerzo después de que hace unos días consiguiera romper la tan ansiada barrera de los 20.000 puntos.

La jornada de este lunes la ha marcado la estabilidad en el Ibex y se abrace un día más a niveles por encima de los 20.100 puntos, unos datos que se sitúan cerca de máximos históricos.

"Dentro del selectivo sobresale Indra (+1,55), que está firmando un excelente verano bursátil en el que ha alcanzado máximos históricos rozando los 64 euros (+31,4% durante 2026). La empresa de defensa española presentó hace unos días sus mejores resultados semestrales, con fuerte crecimiento de ingresos y beneficios, una cartera récord y Defensa como principal motor. Sostiene su tesis alcista gracias al ciclo europeo de inversión en defensa y la visibilidad de pedidos, pero el mercado exige ahora una ejecución sólida y conversión de la cartera en ingresos y caja", señalan desde XTB.

Los inversores han mantenido este lunes la atención puesta en el conflicto en la región, a la espera de que durante los próximos días se publiquen importantes indicadores en Estados Unidos, entre ellos el IPC, las ventas minoristas y el índice de precios de producción. La agenda empresarial también ganará intensidad con los resultados de varias compañías tecnológicas estadounidenses, entre ellas Cisco.

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa condicionando la evolución de los mercados. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este fin de semana que Washington se encuentra ahora mismo "negociando a medias" con Teherán y que su estrategia pasa por esperar a que la guerra y las sanciones provoquen un mayor desgaste económico en Irán. "Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", afirmó.

A esta situación se suma la presión militar. El Ejército estadounidense afirmó el domingo haber desviado 55 buques comerciales, además de inhabilitar dos embarcaciones y abordar otras dos, dentro del bloqueo naval impuesto sobre los puertos y las costas iraníes.

El Consejo de Seguridad de Irán estableció el sábado una serie de condiciones que considera ineludibles para alcanzar un acuerdo de paz con Estados Unidos. Entre ellas figuran el cese inmediato de las operaciones militares de Washington e Israel en toda la región, incluidos Palestina y Líbano; el levantamiento de las sanciones y del bloqueo estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, y el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados durante la guerra. Estas exigencias alejan de nuevo la posibilidad de un acuerdo, después de los acercamientos registrados entre ambos países durante las últimas semanas.

No obstante, la pasada semana el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, anunció un principio de acuerdo con Omán para gestionar conjuntamente una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz, aunque todavía persisten las dudas sobre cuándo podría comenzar a operar.

En el ámbito empresarial, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha informado de que su facturación durante julio alcanzó los 467.580 millones de dólares taiwaneses (12.538 millones de euros), lo que supone un aumento del 5,6% respecto a junio y del 44,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Acciona no levanta cabeza

También ha sido protagonista ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora tras elevar su participación hasta el 15,015%, máximo histórico.

Dentro del Ibex 35, ArcelorMittal ha liderado las subidas, con un avance del 2%, seguida de Repsol (+1,82%), Indra (+1,55%), Banco Sabadell (+0,99%), CaixaBank (+0,94%) e Inditex (+0,75%).

En el lado contrario, Acciona ha encabezado las caídas, con un descenso del 1,97%, por delante de Grifols (-1,72%), Cellnex (-1,71%), Merlin (-1,49%), Fluidra (-1,47%) y Endesa (-1,25%).

Bolsas europeas

El comportamiento de las principales bolsas europeas ha sido desigual. Londres ha cedido un 0,29% y Milán, un 0,11%, mientras que París y Fráncfort han avanzado un 0,14% en ambos casos.

En el mercado de materias primas, el petróleo ha reaccionado al alza ante la persistencia de las tensiones geopolíticas. El barril de Brent se situaba al cierre de los mercados europeos en 86,7 dólares, con una subida del 3,73%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 3,79%, hasta los 81,17 dólares.

En renta fija, el interés del bono español a diez años ha terminado la jornada en el 3,619%, frente al 3,561% registrado al cierre del viernes. En consecuencia, la prima de riesgo española ha aumentado hasta los 43,9 puntos básicos.

Noticias relacionadas

Por último, en el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,08% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta situar el tipo de cambio en 1,1550 dólares por cada euro.

Suscríbete para seguir leyendo