El Ibex no se conforma con su dulce racha y escala hasta los 20.200 puntos, pese a la incertidumbre en Oriente Medio

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes por encima de los 20.200 puntos por primera vez en su historia, tras avanzar un 0,20%. El selectivo español continúa así marcando nuevos máximos históricos en lo que va de año y prolonga la tendencia alcista que viene registrando en las últimas jornadas.

El índice ya había rebasado esta cota durante la sesión en ocasiones anteriores, pero nunca había conseguido terminar una jornada por encima de los 20.200 puntos. La semana pasada llegó incluso a superar los 20.300 puntos en la cotización intradía, aunque finalmente no logró mantener ese nivel hasta el cierre.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que exigirá a Irán una "indemnización" por "todas" las personas que han "matado y herido", así como por los "numerosos" conflictos en los que participan las autoridades iraníes. El mandatario estadounidense respondía así a las exigencias de Teherán para incluir en las negociaciones de un eventual acuerdo de paz una compensación por los "daños" sufridos durante el "conflicto militar" que se prolonga desde hace cinco meses.

No obstante, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado este martes que Washington y Teherán se encuentran cerca de alcanzar "algún tipo de acuerdo". Sus declaraciones contrastan con los mensajes lanzados por ambas partes durante las últimas semanas y, especialmente, con la retórica cada vez más beligerante empleada por Trump.

Los inversores permanecen así atentos a la evolución de la situación en Oriente Próximo, a la espera además de que en los próximos días se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos. La jornada ha contado con escasas referencias macroeconómicas en Europa, mientras que en EEUU se han publicado los datos de ventas de viviendas.

En España, el Tesoro ha adjudicado 2.072,437 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, dentro del rango medio previsto. La referencia a tres meses ha ofrecido además una rentabilidad más elevada a los inversores, hasta situarse en su nivel más alto en más de un año y medio, según los datos difundidos por el Banco de España.

En el ámbito empresarial, Banco Santander anunció ayer, después del cierre del mercado, que pondrá en marcha un nuevo programa de recompra de acciones una vez concluya el actual, con la previsión de que comience el próximo 24 de agosto. El nuevo programa contará con 1.825 millones de euros, equivalentes al 25% del beneficio obtenido entre enero y junio. Otro 25% se distribuirá mediante un dividendo en efectivo, cuya aprobación se someterá al consejo de administración el próximo 29 de septiembre.

Dentro del Ibex 35, Repsol (+2,64%) ha liderado las subidas, seguida de Solaria (+2,25%), Acciona Energía (+2,23%), Amadeus (+1,65%), Acerinox (+1,44%) y Grifols (+1,15%). En el lado contrario, Mapfre (-0,77%), ACS (-0,73%), Endesa (-0,60%), Rovi (-0,60%) y Logista (-0,44%) han registrado los mayores descensos.

"Como productora integrada de crudo, Repsol se beneficia de un Brent más caro porque mejora los márgenes de su negocio de exploración y producción (upstream), que es más sensible al precio del barril que el refino. Con el impulso de hoy (+2,5%), la acción de la petroquímica llega a los 26,37 euros, muy cerca de su máximo anual, consolidando una notable revalorización del +64% durante 2026", señalan desde XTB.

La evolución de los principales mercados europeos ha sido desigual. Londres ha cedido un 0,17% y París, un 0,13%, mientras que Fráncfort ha avanzado un 0,26% y Milán, un 0,08%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en los 88,75 dólares, tras subir un 1,21%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 83,16 dólares, un 1,24% más.

En renta fija, el rendimiento del bono español a diez años ha terminado la sesión en el 3,602%, frente al 3,618% registrado al cierre del lunes. La prima de riesgo respecto al bono alemán ha repuntado ligeramente hasta los 44,4 puntos básicos.

Por último, en el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar y se intercambiaba a un tipo de cambio de 1,1542 dólares por cada euro.

La mirada puesta en los semiconductores

"Apertura plana para S&P 500 y Nasdaq 100, cuya atención se centra en los planes de Intel para emitir 20.000 millones de dólares en nuevas acciones con los que seguir financiando su crecimiento. Al mismo tiempo, Nvidia se alía con seis gigantes de Wall Street para movilizar hasta 500.000 millones de dólares destinados a financiar infraestructuras y capacidad de computación para IA".

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En torno a los semiconductores, hay que poner la mirada en Samsung, cuyas acciones se disparan casi un 7% por el récord de exportaciones surcoreanas, que crecieron un 155,4% interanual gracias a la fuerte demanda de memoria para IA.

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