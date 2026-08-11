Descubre el caviar cítrico cuya producción ecológica encabeza una empresa familiar de Antequera

“Cada vez hay más gente que quiere tener un momento sibarita de vez en cuando. También en la gastronomía y tomándose una copa. Eso nos está ayudando a que se extienda el conocimiento sobre el caviar cítrico como producto que facilita esa experiencia”. Testimonio de José Ignacio Jiménez Díaz, que está desarrollando el crecimiento dentro y fuera de España de Citrvs como marca de su producción ecológica.

El nombre primigenio del caviar cítrico es finger lime y el país originario de este fruto es Australia. Su forma se asemeja más a la de un pepinillo que a la del limón o la lima. La primera singularidad se descubre al cortarlo: la pulpa está formada por perlas redondas y translúcidas que recuerdan visualmente al caviar. Al abrir el fruto, las perlas se despliegan. Y su segunda característica principal sorprende al catarlo: la atractiva gama de sensaciones que aporta al paladar, entre refrescante y ácido. Toda una 'delicatessen'.

Numerosos chefs lo han integrado en sus restaurantes para usarlo con pescados, mariscos, sushi, carnes, salsas, ensaladas y postres. En el ámbito de la coctelería y de las copas con destilados premium también está creciendo su utilización, por ejemplo poniendo cubitos de hielo que llevan caviar cítrico.

El caviar cítrico está siendo cada vez más utilizado por cocineros en restaurantes para acompañar pescados, mariscos, carnes y sushi. / El Correo

Los orígenes de Novedades Hortícolas

Novedades Hortícolas, fundada por Bernardino Jiménez, es la empresa de Antequera (Málaga) que está potenciando Citrvs como marca. Como recuerda su hijo José Ignacio Jiménez Díaz, “mi padre siempre ha sido agricultor, y ha estado atento a cultivar productos que aportan una diferenciación, con la vocación de introducirlos en el mercado. Fue de los pioneros con la lechuga iceberg, y después con la hoja de roble y el trocadero. Le gusta ir a ferias nacionales e internacionales para estar al día de formatos y tendencias, y así descubrió el caviar cítrico”.

Al principio, las condiciones eran complicadas, “lo podíamos recibir como producto estacional que llegaba desde Australia, duraba muy poco tiempo y se vendía a precio de lujo, a 80 o 90 euros el kilo”. Hoy en día, en los terrenos para cultivos ecológicos que tienen en Pizarra (Málaga) producen al año unos 10.000 kilos de caviar cítrico. “Es una finca donde además hemos ido introduciendo otros productos menos conocidos, como el kumquat, naranja pequeña que se come entera; y la azufaifa, manzana pequeña”.

De las diversas variedades, eligieron implantar el finger lime limón, “entendemos que encaja mejor con la gastronomía mediterránea. Hicimos pruebas en el campo y con consumidores. Además, vimos que en coctelería, las perlitas no se iban abajo”.

José Ignacio Jiménez asegura que con Citrvs están facturando un millón de euros al año. “Actualmente exportamos el 90 % del caviar cítrico que producimos, nuestro objetivo es que también crezca su demanda en España, donde cada vez hay más empresas que lo cultivan. Eso nos agrada porque así se conseguirá que sea más conocido, y que sea más eficaces las campañas de promoción”.

“Hemos conseguido que a través de Citrvs, con un producto con marca, cada vez más gente nos conozca. Nos aporta algo diferencial en la competencia con las grandes empresas agrícolas de hortalizas, verduras o frutas, cuyas magnitudes son 200 veces superiores a las nuestras”.

Bernardino Jiménez es el fundador de la empresa Novedades Hortícolas. Junto a él, su hijo José Ignacio Jiménez, director comercial, que además está desarrollando Citrvs como filial. En la imagen, en la feria de productos ecológicos BioFach, en Nuremberg (Alemania), junto con el clúster agroalimentario Landaluz. / El Correo

Exportar para que te paguen más

Novedades Hortícolas tiene también fincas en Antequera y en Almayate donde cultiva hortalizas y verduras de calidad sin el rango de ecológico. “De nuestras producciones generales, exportamos a Europa el 80%, es la vía para conseguir que te paguen algo más”.

Es consciente de que “todavía en España poco porcentaje de población está concienciado con la alimentación de agricultura ecológica. La gente sí está muy concienciada con el ecologismo para que se contamine menos la atmósfera, para separar las basuras y reciclarlas, Pero cuando se llega al tema del consumo de alimentos, la diferencia de precio sigue siendo una barrera. La mayor parte de los consumidores no lo paga. Sí, poco a poco hay más personas que van a comprar alimentos a las tiendas ecológicas, pero la mayoría lo descarta porque no quiere pagar más, no lo considera inversión en calidad de vida, en salud”.

Pone un ejemplo: “Cuando yo voy con Andalucía Trade a misiones comerciales, por ejemplo a Francia, o a Reino Unido, ves que en los mercados mayoristas hay muchos espacios dedicados a producción ecológica, hay pasillos enteros. En cambio, en los grandes mercados mayoristas españoles son muy pocos”.

Creación de empleo en el campo

Novedades Hortícolas es una pyme que ha conseguido tener una plantilla fija de 30 personas. “Con alguna campaña, como la de las habas, llegamos a ser 70 personas durante un mes”. José Ignacio Jiménez subraya que “cada vez es más difícil contratar a ciudadanos españoles, es pequeña la diferencia entre lo que cobran de subsidio y el sueldo. El campo es duro, pero las jornadas establecidas en España son de seis horas y media. Lo cierto es que dependemos más de trabajadores extranjeros”.

En ese sentido, pone de ejemplo “a dos jóvenes africanos, vinculados a una asociación de inmigrantes en Antequera, y estoy contentísimo con ellos. Ya los tengo fijos, muy bien adaptados, les gusta el campo. Cuando les enseñábamos sobre el terreno qué hacer, cómo colocarse, se veía que tenían actitud”.

Citrvs exporta el 90 por ciento de su producción del caviar cítrico ecológico. / El Correo

Aprender desde experiencias duras

José Ignacio Jiménez tiene un amplio bagaje de formaciones y experiencias dentro y fuera de España en diversos sectores profesionales. “Estudié Empresariales y Marketing en Sevilla. Estuve en Filadelfia (Estados Unidos) durante un año, después me fui a Londres y para pagarme los estudios trabajé como comercial, vendiendo puerta a puerta seguros médicos privados. Fue duro, pero si lo veo con perspectiva me alegro de haberlo hecho, aprendes a desenvolverte en condiciones adversas, ¡qué frío pasé tantas horas en las calles durante aquel invierno!”.

Regresó a Antequera y fundó la empresa Tecnoeficiente “cuando el 'boom' de las energías renovables, era una empresa de eficiencia energética, la tuve durante siete años. Fue muy bien al principio. Pero el crecimiento generaba un problema de cobros cada vez más arriesgado, y la acabé vendiendo”.

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“Yo no tenía intención de trabajar en el sector agrario, todas las ofertas que me llegaban era para trabajar en construcción, instalaciones, y similares. No me interesaban porque quería cambiar de ámbito. Y comencé a hacerlo en la empresa de mi padre, donde he ido contribuyendo a hacer cambios en su organización, a introducir plantas aromáticas (cilantro, eneldo, romero,..., ), a basarlo todo en producción propia”.