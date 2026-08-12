El Ibex 35 cierra plano y continúa en máximos, pese a la incertidumbre en Ormuz y la inflación de Estados Unidos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una caída del 0,05%, hasta situarse en los 20.204 puntos, pese a que en el primer tramo de negociación llegaba a progresar un 0,20%, después de que el dato de inflación de Estados Unidos haya eclipsado el desempeño bursátil.

Con la mirada puesta en Estados Unidos por la cifra de la inflación, el índice español se mantiene en cifras estables y continúa con cifras de máximos. Parece que el Ibex no quiere bajarse de los tan ansiados 20.000 puntos. Una barrera que consiguió romper hace una semana.

"El Ibex 35 termina una sesión de dudas en la que ha cotizado plano. Todo ello a pesar de que en Europa algunos índices se han anotado caídas profundas y en Estados Unidos el dato de inflación ha generado optimismo", señalan desde XTB.

Los analistas señalan que "dentro del Ibex 35 ha destacan desde do Solaria, que ha repuntado alrededor de un 3% y se ha animado a pesar del ruido de los bajistas. Las acciones de esta compañía suelen ser volátiles porque en ocasiones los cortos tienen que cerrar posiciones con las subidas de la cotización, lo que suele traer mayores subidas a pesar de no haber noticias destacables sobre el valor. Acciona y ACS también han tenido una sólida jornada con repuntes por encima del 2%".

En este contexto, los valores que más han subido han sido Solaria (+2,75%), ACS (+2,22%), Acciona (+1,61%), Cellnex (+1,48%), Banco Sabadell (+1,20%) y Unicaja (+0,85%). Las mayores caídas eran las de Inditex (-1,66%), Fluidra (-1,45%), Amadeus (-1,34%), Repsol (-1,14%) y Rovi (-0,94%).

Atentos a EEUU

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el mes de julio en el 3,4% interanual, frente a la subida de los precios del 3,5% observada en junio, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La subida de los precios en julio volvió a reflejar el fuerte encarecimiento de la energía, con una subida interanual del 14,7%, aunque fue algo más moderado que en junio, mientras que los alimentos subieron un 3%, en línea con el mes anterior.

En el ámbito geopolítico, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de Alemania del mes de julio, que aumentó un 0,8% en relación al mes anterior y un 2,8% interanual, la mayor subida de los precios en el país en tres meses, por el mayor coste de la factura energética y el fuerte incremento de los precios de los combustibles tras finalizar, el pasado 30 de junio, las ayudas del Gobierno alemán.

Asimismo, se ha conocido que el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia ha autorizado a los acreedores del conocido como 'caso Antin' a avanzar en el embargo y ejecución de activos del Reino de España en Estados Unidos, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país, dando así un revés a la estrategia seguida por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

El índice español no ha sido el único que se ha teñido de rojo tras el dato de inflación. Londres ha caído un 0,10%; París, un 0,46%; Fráncfort, un 0,23%; y Milán, un 0,01%.

El petróleo sigue por debajo de los 90 dólares y el barril de Brent cotizaba sin cambios al cierre de la sesión europea en 88,91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 83,31 dólares, un 0,16% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,599%, frente al 3,602% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se ha quedado sin cambios en 44 puntos básicos.

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El euro se depreciaba al cierre de la sesión europea un leve 0,03% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1539 dólares por cada euro.

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