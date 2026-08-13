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Ferrovial dice adiós a la bolsa de Ámsterdam tras negociar ya más acciones en Estados Unidos que en España

La constructora retira sus acciones de Euronext Ámsterdam, donde apenas representa el 0,15% del volumen de negociación, para simplificar su estructura

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en el acto de toque de campana en la Bolsa de Nueva York el pasado mes de mayo

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en el acto de toque de campana en la Bolsa de Nueva York el pasado mes de mayo / Ferrovial

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Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

Ferrovial pondrá fin en septiembre a su cotización en Euronext Ámsterdam, tres años después de trasladar allí su sede social con el objetivo de facilitar su posterior salto al mercado estadounidense. La decisión llega después de que Nasdaq haya ganado peso en la negociación de las acciones de la compañía, hasta convertirse en la principal plaza para sus títulos por delante de España.

La última jornada en la que podrán negociarse acciones de Ferrovial en la bolsa neerlandesa será el 10 de septiembre de 2026, mientras que la exclusión efectiva de cotización está prevista para el día siguiente, 11 de septiembre. Así lo ha comunicado la compañía que preside Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Archivo - El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, en el auditorio ONCE, a 13 de abril de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta, los accionistas han votado el traslado de la sede soc

Archivo - El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, en el auditorio ONCE, a 13 de abril de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta, los accionistas han votado el traslado de la sede soc / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Tras abandonar Euronext, Ferrovial mantendrá sus acciones negociándose tanto en el Nasdaq de Nueva York como en las bolsas españolas. Actualmente, el mercado estadounidense concentra de media el 59,21% del volumen de negociación, frente al 40,63% que corresponde a las plazas españolas.

La salida de Ámsterdam no implica, por tanto, que Ferrovial vaya a abandonar Países Bajos. La compañía conservará allí su sede social y continuará sometida al marco legal, regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés. El movimiento afecta exclusivamente a su estructura de cotización.

La compañía explica que la decisión responde a su estrategia a largo plazo y pretende simplificar su presencia bursátil y mejorar la eficiencia de la negociación de sus títulos. En este sentido, el progresivo aumento de la actividad en Nasdaq y en España ha provocado que el mercado neerlandés pierda prácticamente todo su peso desde que Ferrovial comenzó a cotizar allí.

De hecho, Euronext Ámsterdam apenas representa actualmente el 0,15% del volumen medio diario de negociación de las acciones de Ferrovial. La compañía considera que este nivel de actividad es demasiado reducido para justificar el mantenimiento de una tercera plaza de cotización.

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La decisión culmina así un proceso iniciado en 2023 con el traslado de la sede social a Países Bajos y continuado un año después con su debut en Wall Street. La compañía mantendrá su apuesta por Estados Unidos, donde la negociación de sus acciones ha ido ganando protagonismo y donde busca reforzar su presencia entre los inversores internacionales.

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Fuente: El Periódico

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