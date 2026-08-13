Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 toca otro máximo histórico ante la moderación de la inflación en EEUU
La moderación del IPC estadounidense anima al mercado bursátil en el Viejo Continente
Monique Zamora Vigneault
El parqué madrileño vuelve a apuntar al alza este jueves tras conocer un dato del IPC más moderado en Estados Unidos el pasado miércoles. Las acciones en todos los rincones del mundo apuntan en la penúltima sesión de la semana tras conocer que la inflación fue del 3,4%, llevando el mercado a descartar una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Ibex 35 asciende un 0,73% hasta superar la cota histórica de los 20.300 puntos, revalidando su racha alcista en la última semana.
El tono alcista este jueves también viene animado de la relajación de subidas en el mercado petrolero. El Brent, la referencia europea, frena su avance este jueves y se estanca sobre los 87 dólares ante el enquistamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, cae un 2% hasta los 81 dólares por barril.
En Wall Street, la relajación de la agenda financiera en pleno parón estival anima a las tecnológicas, sector que también subió este jueves en los parqués de Asia Pacífico.
La banca es el sector más alcista este jueves. Unicaja (+1,91%) lidera las subidas en el primer tramo de la sesión, por encima de Bankinter (+1,76%), por encima de el Banco Santander (+1,54%), CaixaBank (+1,44%) y el Banco Sabadell (+1,07%). Solaria es el farolillo rojo de la sesión con una caída del 2%.
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Fuente: El Periódico
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