El alza del gasóleo fuerza al Gobierno a elevar el alivio fiscal a 20 céntimos por litro

El fuerte repunte de los precios energéticos en julio ha obligado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis y elevar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo, en un momento en el que la inflación empieza a notarse en los hogares. El descuento subirá a 20 céntimos por litro a partir de septiembre, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente para ese mes.

La medida responde al disparo del IPC del gasóleo, que en julio ha superado el umbral del 15% interanual fijado por el departamento de Carlos Cuerpo. Aunque julio no ha sido el mes más duro -el combustible ya acumula alzas de dos dígitos desde la primavera (17,9% en marzo, 28,2% en abril y 23,9% en mayo)-, la moderación de junio (14,1%) no ha bastado para evitar la activación automática del mecanismo de protección.

Un ahorro de 10 euros

La rebaja, que se activa de forma automática, puede suponer un ahorro para los bolsillos más afectados por la escalada de los precios energéticos. En términos generales, permitirá ahorrar 10 euros al llenar un depósito de 50 litros, frente a los 2,50 euros que habría supuesto la rebaja inicial.

En paralelo, la gasolina también subió de precio en julio, aunque el encarecimiento se situó por debajo del 15%, con un alza del 7,3% interanual. En este caso, el Gobierno mantiene el calendario de retirada gradual de las ayudas, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. No obstante, aunque parece una rebaja menor, la diferencia entre ambos combustibles será evidente al rellenar el depósito: las medidas aplicadas a la gasolina supondrán un ahorro de 2,50 euros por 50 litros, frente a los 10 euros que ofrece la rebaja fiscal al diésel. La diferencia será, por tanto, de 7,50 euros por un repostaje de ese volumen.

El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso". El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.

Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

En concreto, el Ministerio señala que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. "Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán", ha recalcado.

El Gobierno asegura que seguirá realizando un seguimiento "minuto a minuto" del impacto de la guerra sobre la economía española, "de la mano" de los agentes sociales y de los sectores más afectados.

El IPC escala al 3,6%

Según los datos publicados este jueves por Estadística, el IPC elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024 y una décima por encima de lo estimado inicialmente.

El grupo de transporte elevó su tasa anual más de un punto, hasta el 6,2%, por el incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron más que en julio de 2025, mientras que la vivienda situó su variación anual en el 5,7%, un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en el mismo mes de 2025.

De hecho, la electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural elevó sus precios un 4,1%.

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En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. "La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", han destacado desde el Ministerio de Economía.

Fuente: El Periódico