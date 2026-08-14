El Ibex 35 cierra la semana estable, pero mantiene sus aspiraciones de asentarse más allá de los 20.200 puntos

El Ibex 35 mantiene su tendencia alcista y continúa en máximos históricos después de cerrar la semana en los 20.156,6 puntos, aunque con un avance prácticamente plano en los últimos días. En concreto, el selectivo español cedió un 0,09% en el conjunto de la semana, pero sigue aferrado a la cota de los 20.000 puntos, clave para mantener intacto su actual recorrido alcista.

El índice llegó a marcar nuevos máximos históricos el jueves, aunque terminó la sesión del viernes cerca de los mínimos del día. Este comportamiento apunta a un posible agotamiento de la presión compradora en el muy corto plazo y refuerza la idea de que, en los niveles actuales, resulta más prudente mantener posiciones que abrir nuevas compras.

"El Ibex 35 cierra la sesión sin cambios, en línea con el desempeño bursátil de las principales compañías del "Viejo Continente" recogidas en el Euro Stoxx 50. Grifols es el farolillo rojo del selectivo español (-2,9%) debido al cierre indefinido de sus clínicas en Canadá, a raíz de las investigaciones del regulador del país tras la muerte de dos personas y las acusaciones de incumplimiento en los procedimientos", señalan desde XTB

Para volver a plantearse compras, el experto considera conveniente esperar a una posible fase de consolidación que acerque al Ibex 35 a la directriz alcista que está guiando su trayectoria desde marzo. Esta referencia se sitúa actualmente en torno a los 19.700 puntos. Desde la corrección registrada al comienzo de la guerra en Irán, el selectivo español acumula ya una recuperación del 20,3%.

Indra lidera las subidas en agosto

Dentro del Ibex 35, Indra se ha convertido en el valor más alcista de la semana y de lo que va de agosto, con una revalorización del 13,77% durante la primera mitad del mes. Banco Sabadell ocupa la segunda posición, con un avance del 9,56%, seguido de Unicaja, que suma un 8,66%.

En el lado contrario se encuentran Acciona, con una caída del 11,90%, Sacyr, que pierde un 4,34%, y Merlin Properties, con un descenso del 3,78%.

Las bolsas europeas también frenan

Los buenos datos de inflación publicados en Estados Unidos dieron cierto impulso a los mercados, mientras continúan las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio. Sin embargo, la incertidumbre sigue condicionando la evolución de las bolsas, que han optado por tomarse un respiro después de las fuertes subidas acumuladas.

El resto de grandes índices europeos también cerró la semana con pocos cambios. El CAC 40 francés cedió un 0,82%, mientras que el FTSE MIB italiano bajó un 0,09%. El Dax alemán, por su parte, logró un avance del 0,4%.

En el acumulado del año, la bolsa italiana continúa siendo la más alcista de Europa, con una subida del 19,38%, por delante del Ibex 35, que gana un 16,5%. Ambos índices superan al Euro Stoxx 50, que acumula un avance del 13%.

En el extremo contrario se encuentra la bolsa francesa, con una revalorización del 6,12% en el año, mientras que el Dax alemán sube alrededor de un 8%.

Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq se acerca a una subida anual del 20%, por encima del Ibex 35 aunque todavía por debajo del mercado italiano. En la última semana, no obstante, Wall Street también ha mostrado un comportamiento más contenido. El Dow Jones cedía un 0,41% a media sesión del viernes, mientras que el S&P 500 avanzaba un 0,62% y el Nasdaq sumaba un 1,31%.

El petróleo vuelve a tensionarse

La evolución del petróleo también vuelve a estar marcada por la incertidumbre geopolítica. Aunque en las últimas semanas parecía que Estados Unidos e Irán acercaban posiciones, los avances en las negociaciones han sido limitados, lo que ha provocado un nuevo repunte de los precios del crudo.

El Brent se ha encarecido cerca de un 4% desde el pasado viernes y vuelve a cotizar alrededor de los 87 dólares por barril, después de haber caído por debajo de los 80 dólares hace apenas unos días.

El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio en momentos de incertidumbre, también prolonga su trayectoria ascendente. En la última semana se ha revalorizado un 1,3% y se sitúa cerca de los 4.400 dólares por onza.

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Por último, el euro ha recuperado terreno frente al dólar y alcanza los 1,158 dólares, un nivel que no registraba desde mediados de junio. La evolución de la divisa está relacionada, entre otros factores, con los últimos datos del mercado laboral estadounidense, que han reducido las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés de la Reserva Federal.

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