La inflación de la eurozona sube al 2,9% en julio y la de la UE alcanza el 3%

La inflación de la zona euro repuntó una décima en julio, hasta el 2,9% interanual, mientras que la del conjunto de la Unión Europea (UE) aumentó también una décima, hasta el 3%. Una evolución que se explica principalmente por el encarecimiento de la energía, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

Concretamente, el precio de la energía subió un 10,3% interanual en julio, frente al 8,5% registrado en junio. También aumentaron los precios de los bienes industriales no energéticos, un 0,9%, frente al 0,7% del mes anterior, y los servicios, un 3,3%, una décima más que en junio. En cambio, la inflación de los alimentos, el alcohol y el tabaco se moderó hasta el 1,2%, frente al 1,5% de junio. Dentro de esta categoría, los alimentos no elaborados, como los productos frescos, subieron un 2,4%, siete décimas menos que el mes anterior.

El impacto de la energía

Al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se situó en el 2,2%, en línea con el mes pasado. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, repuntó una décima hasta al 2,5% desde el 2,4%. Este indicador permite observar mejor la evolución de los precios más persistentes, al eliminar los componentes más volátiles.

Atendiendo al desglose de las cifras, entre los Estados miembro de la UE, la inflación anual disminuyó durante el mes de julio en quince, permaneció estable en tres y aumentó en nueve. Las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (0,3%), República Checa (1,3%), Dinamarca y Hungría (ambas con un 1,6%), mientras que las mayores subidas interanuales de precios correspondieron a Rumanía (8,2%), Lituania (5,4%), Chipre y Bulgaria (ambas con un 4,4%).

En el caso particular de España, la tasa de inflación armonizada se situó en el 3,9%, tres décimas más que en junio y la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia fue del 2,4%, mientras que en Alemania alcanzó el 2,8% y en Italia, el 2,9%. Así, la inflación observada en España es nueve puntos porcentuales superior a la registrada en la media de la UE.

La previsión del BCE

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, anticipó este martes que la tasa de inflación de la zona euro rondará el 3% durante el resto de 2026, aunque advirtió que la evolución de los precios dependerá en gran medida de si finalmente se resuelve la crisis de Oriente Próximo. "Probablemente se mantendrá en torno al 3% durante el resto del año", comentó ayer durante una entrevista con la cadena RTE1, recogida por Europa Press. El economista irlandés subrayó que, aunque la situación no es comparable con la de 2022, una inflación del 3% se encuentra "muy por encima" del objetivo del 2% del BCE.

Además de los precios energéticos, Lane advirtió de que fenómenos meteorológicos como 'El Niño', "previsiblemente ejercerán una mayor presión al alza sobre la inflación", principalmente en 2027, cuando la subida de precio de los alimentos "será uno de los principales impulsores de la inflación durante el próximo año".

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