Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoFarmacéuticos sevillanos Virus del NiloIngresos tasa turística SevillaAlineación probable Betis-Real SociedadEntrevista Jesuli ex Sevilla FCPor qué hay terremotos en GranadaLluvia en SevillaVenida de la Virgen Rocío Chico 2026Nuevo terremoto Granada 3,4Obituario Ricardo PachónJóvenes sin vacaciones SevillaHull City Pablo García
instagramlinkedin

Galardonado

El Rey Carlos III condecora a Gabriel Escarrer como miembro de la Orden del Imperio Británico Honorario

“Recibir esta distinción es un enorme honor que acepto con profundo agradecimiento y humildad”, ha asegurado el presidente y CEO de Meliá Hotels International

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International. / D.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

B. Palau

Palma

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha sido condecorado ayer miércoles, como miembro de la Orden del Imperio Británico Honorario (MBE) por Su Majestad el Rey Carlos III, en reconocimiento a sus servicios a los ciudadanos británicos en España. 

A través de inversiones, campañas de concienciación y colaboraciones entre el sector público y privado, Gabriel Escarrer ha impulsado el turismo responsable en las Islas Baleares, reflejando su firme compromiso con la seguridad de los miles de jóvenes británicos que visitan las islas cada año. Su apoyo temprano a la campaña del Gobierno británico Stick With Your Mates ha sido fundamental para movilizar a instituciones y socios locales, contribuyendo a reducir significativamente el número de incidentes graves. 

Asimismo, ha demostrado un compromiso sostenido con la economía británica durante sus 25 años de actividad hotelera en el Reino Unido. En este periodo, Meliá Hotels International ha invertido más de 400 millones de libras esterlinas y ha contribuido a la creación de miles de puestos de trabajo en este país, consolidando la importante aportación de Gabriel Escarrer al fortalecimiento de los lazos económicos y sociales entre España y el Reino Unido. 

Compromiso con la seguridad de los británicos

El embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, ha destacado que Gabriel Escarrer “ha demostrado un compromiso extraordinario con la seguridad de los ciudadanos británicos que visitan España y con el fortalecimiento de los lazos entre nuestros dos países. Gracias a su liderazgo y visión, destinos como las Islas Baleares son hoy lugares más seguros para millones de visitantes, mientras que la inversión sostenida de Meliá en el Reino Unido ha contribuido a estrechar nuestros vínculos económicos. Este nombramiento como miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico reconoce una contribución excepcional en ambos ámbitos”. 

Noticias relacionadas

“Recibir esta distinción es un enorme honor que acepto con profundo agradecimiento y humildad. El Reino Unido ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el crecimiento de Meliá Hotels International y personalmente siento un afecto muy especial por este país y por sus ciudadanos, cuya confianza nos ha acompañado durante décadas. Este reconocimiento es un reflejo de la relación de respeto y admiración que hemos construido a lo largo de los años y supone un estímulo para continuar fortaleciendo nuestros vínculos”, ha afirmado Gabriel Escarrer

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lluvias en Andalucía: a qué hora exacta lloverá en Sevilla este jueves, según el mapa de la Aemet por municipios
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  3. Los jóvenes sevillanos que renuncian a las vacaciones para trabajar a 40 grados: "Necesito poder pagarme el piso si quiero seguir independizado"
  4. La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
  5. Rocío Chico 2026: horarios, traslado de la Virgen, cortes de tráfico y aparcamientos
  6. La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuentas entre clanes
  7. Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla: 16 meses y 5,3 millones de inversión
  8. El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables

Los contagios por virus del Nilo siguen creciendo: Villamanrique suma ya 11 de los 49 casos de Andalucía

Los contagios por virus del Nilo siguen creciendo: Villamanrique suma ya 11 de los 49 casos de Andalucía

Alerta en Burguillos por la desaparición de Francisco

Alerta en Burguillos por la desaparición de Francisco

Cortes de tráfico en el enlace de la A-4 con la SE-20: tendrá una reducción de carriles y un nuevo desvío desde el lunes hasta febrero de 2027

Cortes de tráfico en el enlace de la A-4 con la SE-20: tendrá una reducción de carriles y un nuevo desvío desde el lunes hasta febrero de 2027

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Las obras de transformación del entorno del Casino de la Exposición arrancarán en septiembre

Las obras de transformación del entorno del Casino de la Exposición arrancarán en septiembre

Pablo García entrena con el Betis mientras avanza su fichaje al Hull City

Pablo García entrena con el Betis mientras avanza su fichaje al Hull City

Noruega multa con más de 4.000 euros a un turista por despertar a un oso polar con una sirena marítima

Noruega multa con más de 4.000 euros a un turista por despertar a un oso polar con una sirena marítima
Tracking Pixel Contents