Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoSevilla IBI más bajoAdiós calor extremoPrevia BetisAlineación probable Athletic-SevillaComprar casa con piscinaFestival Flamenco On FireMapa Rancio mojón Kansas CityMexicana en Sevilla en agostoCortes de tráfico en la A-4Oficial Troy Parrott en el Real BetisContagios Virus NiloPlaya Cádiz sin olas
instagramlinkedin

AUMENTA UN 77% EN CINCO AÑOS

Hacienda saca a concurso por 604,8 millones el contrato para gestionar los viajes del Estado

El anterior contrato, de 340 millones, estaba en manos de tres entidades: Ávoris, Viajes El Corte Inglés y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nautalia y IAG7 Viajes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, tras aterrizar en Pekín para su cuarta visita oficial a China

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, tras aterrizar en Pekín para su cuarta visita oficial a China / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de agencia de viajes para el desplazamiento de ministerios y organismos o entidades públicas, o lo que es lo mismo, el contrato para gestionar los viajes estatales.

El importe del contrato es de 604,8 millones de euros, y cuenta con una duración de 18 meses. Así se desprende del anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Hosteltur, portal especializado en noticias turísticas.

Así, los Ministerios del grupo 1 tendrán asignada una cifra de 147 millones, los del grupo 2 de 96 millones, el grupo 3, 128 millones, el grupo 4, 115 millones y el grupo 5 118 millones.

El contrato se dispara

Tal y como calculan los expertos, el importe del contrato ha ascendido en un 77% en cinco años, después de que el Estado sacase a concurso el contrato a finales de 2021 por un importe de 340 millones de euros. Dicha licitación fue asumida en abril de 2022 por tres empresas: Viajes El Corte Inglés, Ávoris y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nautalia y IAG7 Viajes.

El reparto fijó que la UTE gestionaría los viajes de Defensa e Interior por un importe superior a 150 millones de euros, Viajes El Corte Inglés se ocuparía de los desplazamientos de Exteriores, Educación, Cultura, Justicia, Igualdad y Presidencia y de los Ministerios de Transportes, Agricultura, Sanidad, Derechos Sociales, Consumo, Trabajo, Seguridad Social y Transición Ecológica por más de 84 millones, y por último, Ávoris ganó los viajes de Hacienda, Política Territorial, Industria, Economía, Ciencia y Universidades, con un valor de 105.178.614,94 euros, como recogió en su día el portal 'agenttravel'.

Volviendo al nuevo concurso, el plazo de presentación de propuestas termina el próximo 16 de septiembre, y al igual que su predecesor, se estructura en cinco lotes, dirigidos a distintos colectivos de la Administración. El procedimiento será abierto, de modo que una misma compañía podrá concurrir a todos ellos y llegar a adjudicarse la totalidad.

Qué incluye el contrato

Entre las prestaciones incluidas en el contrato, destacan principalmente los servicios de transporte de los miembros del Gobierno y personal técnico de los ministerios. Estos se realizarán a través de avión, tren, barco, ferry, autobús y helicóptero. Incluye también el alojamiento, el alquiler de vehículos, la tramitación de visados y la organización de viajes en grupo, entre otras actividades.

En cuanto a lo que no incluye, el contrato deja fuera los desplazamientos en taxi, trenes de cercanías y otros medios de transporte urbano, además de la gestión del alojamiento en residencias militares y edificios administrativos, así como los transportes chárter.

Noticias relacionadas y más

Atendiendo a los requerimientos fijados por el Estado para poder licitar al contrato, las empresas candidatas deberán acreditar un volumen anual de negocio mínimo de 6 millones de euros para el lote 1, y de 4 millones de euros para el lote 2, que constituye el umbral más bajo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lluvias en Andalucía: a qué hora exacta lloverá en Sevilla este jueves, según el mapa de la Aemet por municipios
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  3. Granada vuelve a temblar de madrugada: un nuevo terremoto de 3,4 con epicentro en Dílar sacude la Vega
  4. Los jóvenes sevillanos que renuncian a las vacaciones para trabajar a 40 grados: 'Necesito poder pagarme el piso si quiero seguir independizado
  5. El restaurante de Cádiz con un Sol de la Guía Repsol que ha cautivado a Carlos Herrera: "Pida manzanilla de la mía y unos langostinos, y visite mi rincón"
  6. La Virgen del Rocío culmina su Venida a Almonte tras 20 horas de camino y bajo la lluvia
  7. Moreno exige la devolución de los migrantes de Ceuta y Vox avisa contra el reparto de menores: "Nos opondremos por tierra, mar y aire"
  8. Los expertos avisan sobre los terremotos de Granada tras superar los 600 temblores: 'Habrá más sacudidas porque es un proceso tectónico activo

VÍDEO | Se desata la guerra entre los cuatro hijos del mago Juan Tamariz

Ryanair denuncia retrasos en el Aeropuerto de Sevilla: "El Gobierno debe intervenir urgentemente"

Ryanair denuncia retrasos en el Aeropuerto de Sevilla: "El Gobierno debe intervenir urgentemente"

Oficial: Giorgi Kochorashvili firma con el Sevilla hasta 2030 y viaja a San Mamés

Oficial: Giorgi Kochorashvili firma con el Sevilla hasta 2030 y viaja a San Mamés

Rubén Vargas, en la rampa de salida: el Sevilla espera una oferta formal de Olympiakos

Rubén Vargas, en la rampa de salida: el Sevilla espera una oferta formal de Olympiakos

Mairena del Alcor prepara 14 horas de Chicharronada y flamenco: fecha, horario y tapas a precios populares

Mairena del Alcor prepara 14 horas de Chicharronada y flamenco: fecha, horario y tapas a precios populares

VÍDEO | Sevilla es la capital de España con el recibo del IBI urbano más bajo

Cobre, litio o cobalto: Andalucía explora su suelo para obtener 27 minerales estratégicos para la transición energética

Cobre, litio o cobalto: Andalucía explora su suelo para obtener 27 minerales estratégicos para la transición energética

Muere un trabajador tras caer de un techo de 9 metros en un polígono de Alcalá de Guadaíra

Muere un trabajador tras caer de un techo de 9 metros en un polígono de Alcalá de Guadaíra
Tracking Pixel Contents