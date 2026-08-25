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Grupo Freixenet pasa a llamarse Freixenet Iberia para su negocio en España

El cambio, que también implica la creación de un nuevo logotipo, se aplica exclusivamente a la entidad corporativa de la compañía

Archivo - Fachada de Freixenet

Archivo - Fachada de Freixenet / FREIXENET - Archivo

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Redacción

Barcelona

Grupo Freixenet, la unidad de negocio responsable del mercado español, pasa a llamarse Freixenet Iberia. El nuevo nombre, según ha explicado la compañía este martes a través de un comunicado, se inspira en los orígenes de la empresa y refleja el papel de la unidad en el mercado ibérico. El cambio se aplica exclusivamente a la entidad corporativa; la identidad y posicionamiento de Freixenet como marca global de consumo permanecen sin cambios.

El nuevo nombre expresa las raíces de la compañía en el Penedès y su papel en toda la península ibérica, manteniendo al mismo tiempo la perspectiva internacional y la fortaleza de Henkell Freixenet, la principal empresa mundial de vinos espumosos. Como parte integral de la historia y el éxito del grupo, Freixenet Iberia combina generaciones de experiencia con una visión global compartida. El nuevo nombre también favorece una alineación empresarial más estrecha en toda la península Ibérica, creando valor añadido para clientes y socios en toda la región.

Nuevo logotipo corporativo de Freixenet Iberia.

Nuevo logotipo corporativo de Freixenet Iberia. / Freixenet Iberia

Junto con el cambio de nombre, Freixenet Iberia presenta en España el nuevo diseño corporativo global de Henkell Freixenet. Desplegado progresivamente en los mercados internacionales del grupo, el nuevo diseño subraya la evolución que se basa en el legado, la pasión y la experiencia que han moldeado a la compañía, reflejando al mismo tiempo quién es hoy: una empresa global con sólidas raíces locales, una visión compartida y su inconfundible y burbujeante ADN.  

En el corazón de esta nueva identidad está la icónica X, símbolo característico de Henkell Freixenet desde 2018. En su nueva versión, la X está rodeada de líneas fluidas que invitan a diferentes interpretaciones: el calor del sol mediterráneo, las suaves colinas de los viñedos o la expresión de su ADN único y brillante. 

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El nuevo lema global, "Making life sparkle", expresa la misión compartida detrás de la identidad: crear momentos significativos para los consumidores a través de marcas sólidas y un amplio portafolio de productos con y sin alcohol. Para Freixenet Iberia, conecta las profundas raíces de la empresa en España con su papel en el mercado ibérico, reflejando al mismo tiempo el alcance internacional y el liderazgo global de la marca Freixenet.

Fuente: El Periódico

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