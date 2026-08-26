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Indicadores económicos

La economía de Estados Unidos sortea el golpe de la guerra de Irán y crece un 1,5% en el segundo trimestre

El tirón del consumo sostiene al crecimiento, aunque pierde impulso con respecto al primer trimestre

Los peatones pasan por delante de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., el viernes 3 de junio de 2016

Los peatones pasan por delante de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., el viernes 3 de junio de 2016 / MICHAEL NAGLE / Bloomberg

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Como dijo alguna vez Warren Buffet: “Nunca apuestes en contra de América”. La mayor economía del mundo ha desafiado a los malos augurios económicos y creció un 1,5% en el segundo trimestre del año, según la segunda estimación del PIB publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).

Aunque la expansión se mantuvo en el segundo tramo del año, la economía ha empezado a mostrar señales de desaceleración a medida que una combinación de riesgos geopolíticos —como los elevados precios de la energía derivados de la guerra en Irán y las repercusiones de la guerra comercial de Donald Trump— empieza a pasar factura al crecimiento económico.

El crecimiento pierde impulso

La entidad, dependiente del Departamento del Comercio de Estados Unidos, mantuvo sin cambios el cálculo adelantado en julio, frente a las expectativas de los economistas de una revisión al alza. Este último dato confirma, sin embargo, una desaceleración de seis décimas respecto al crecimiento anualizado del 2,1% registrado entre enero y marzo.

Aunque la economía estadounidense ha resistido hasta ahora el impacto de la guerra contra Irán, su crecimiento se ha visto moderado a medida que las tensiones comerciales y la demanda de bienes vinculados a la inteligencia artificial (IA) impulsan las compras al exterior.

Los vaivenes comerciales pasan factura

Las importaciones repuntaron a una tasa anualizada del 12,5% y restaron 1,64 puntos porcentuales al avance del PIB. En términos sencillos, su incremento enfría el crecimiento porque una parte del gasto se destina a bienes y servicios producidos en el extranjero.

En paralelo, el gasto de los consumidores —responsable del 70% de la actividad económica— creció un 3,4% interanual. El dato superó las expectativas de crecimiento en dos décimas.

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Fuente: El Periódico

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