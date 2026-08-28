La inflación se dispara en agosto hasta el 4,3%, la más alta de los últimos tres años y medio

La inflación en agosto se sitúa en el 4,3%, siete décimas por encima de la tasa del pasado mes de julio, por culpa, sobre todo, del encarecimiento de los carburantes debido a la crisis energética causada por la guerra en Irán, según el dato adelantado que ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la subida más elevada desde abril de 2023, con lo que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ve impulsado a niveles que no se veían desde hace tres años y medio, en febrero de ese año, cuando los efectos de la guerra de Ucrania todavía pasaban factura.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

La subida de precios de los carburantes (y en menor medida también del gas natural) no parece haberse trasladado, al menos de momento, al resto de ámbitos. Eso es lo que se desprende de la lectura del otro índice conocido este viernes, el de la inflación subyacente, que excluye de su cálculo energía y alimentos no elaborados y que desciende una décima este agosto, hasta el 2,9% interanual.

¿Qué está pasando con los carburantes? El Gobierno asegura que las medidas del plan de respuesta aprobado el pasado marzo siguen vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. Según el Ministerio de Economía, "el Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados".

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Con todo, son varios los sectores que reclaman que esas medidas sean más audaces. Desde el campo, por ejemplo, los agricultores piden la aplicación del IVA reducido del 10% a los carburantes agrícolas, después de que el precio medio ponderado de este combustible, que es clave para la actividad agraria, se haya encaramado en las últimas semanas hasta los 1,567 euros el litro, por encima incluso de los 1,544 que alcanzó pocos días después del inicio del conflicto.

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