Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei
Agencias
Los fabricantes automovilísticos japoneses Honda Motor y Nissan Motor planean desarrollar conjuntamente un sistema operativo y un ordenador de a bordo para sus vehículos gracias a un acuerdo que se espera este mismo lunes, según ha adelantado el diario económico nipón 'Nikkei'. Las dos firmas se han aliado para desarrollar tanto el 'software' como el 'hardware' a bordo con vistas a incorporarlos a sus vehículos en torno a 2029, y según Nikkei el acuerdo se espera después de que ambos fabricantes hayan estado negociando los derechos de propiedad intelectual y otros términos para una alianza tecnológica.
Nissan y Honda abrieron formalmente negociaciones a finales de diciembre de 2024 para fusionarse, lo que de haber prosperado habría dado lugar al tercer mayor fabricante automovilístico del mundo por volumen de ventas. Pero las negociaciones se rompieron oficialmente en febrero de 2025 por discrepancias sobre la estructura de poder y propiedad de la futura entidad. No obstante, las automovilísticas afirmaron que seguirán cooperando dentro de su marco de colaboración estratégica para la era de los vehículos electrificados e inteligentes.
Honda se anotó unas pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (2.317 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2025, cerrado al final de marzo, tras cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica. En el primer trimestre del año fiscal en curso registró un beneficio neto de 450.915 millones de yenes (2.503 millones de euros), un 129,3% más que en el mismo periodo del año pasado.
Por su parte, Nissan registró unas pérdidas netas de 553.095 millones de yenes (unos 3.021 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2025, marcado por el cierre de fábricas como parte de su plan de reestructuración, pero en el primer trimestre del año fiscal en curso logró un beneficio neto de 3.761 millones de yenes (unos 20,7 millones de euros).
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