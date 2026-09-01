El Gobierno moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

El Gobierno ha aprobado este martes destinar más de 309 millones de euros a Ceuta en los próximos cuatro meses, una cifra equivalente al 16% de su producto interior bruto (PIB). El paquete, diseñado tras la crisis migratoria que vive la ciudad autonóma desde el pasado 30 de julio cuando 72.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma, combina ayudas directas, alivio fiscal, bonificaciones a las cotizaciones, financiación y refuerzos en servicios públicos, seguridad y acogida. A esa movilización se añadirán otros 50 millones de euros en avales del Estado para facilitar el acceso al crédito.

El paquete se articula en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, más de 90 millones para seguridad, 118 millones destinados a acogida y atención humanitaria y 80 millones para empresas, autónomos y trabajadores. De esa cantidad, 36,6 millones se destinarán a ayudas directas a empresas y autónomos, 14 millones a medidas de apoyo al comercio y al turismo y 12 millones a alivio fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF. El Gobierno calcula, además, un impacto de 12,2 millones en 2026 por la subida de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta el 75%. El programa se completa con dos millones para actuaciones de ICEX y Turespaña y 650.000 euros para formación a través del SEPE.

La principal novedad laboral, adelantada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es precisamente el aumento del 50% al 75% de la bonificación de las cotizaciones empresariales vinculadas a la contratación. La medida no se limitará a Ceuta, sino que se extenderá también a Melilla y tendrá carácter permanente. A partir de 2027, el Ejecutivo cifra su coste en 36,6 millones de euros al año por cada ciudad autónoma.

El decreto incorporará además un mecanismo extraordinario para empresas que necesiten recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En esos casos, las compañías podrán acogerse a una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y los trabajadores tendrán acceso íntegro a la prestación por desempleo sin consumir los derechos acumulados, según adelantó el Ministerio de Trabajo. El esquema de protección incluye también la prestación por cese de actividad para autónomos y la posibilidad de aplazar cuotas con un interés del 0,5%.

Junto al gasto directo, el Ejecutivo quiere ampliar la capacidad de financiación de las empresas ceutíes. Para ello habilitará una línea de 50 millones de euros en avales del Estado a través del ICO y reservará otros dos millones para implantar una sociedad de garantía recíproca (SGR). El Gobierno presenta estos instrumentos como capacidad financiera adicional, separada del gasto presupuestario directo.

Refuerzo en seguridad y acción humanitaria

La respuesta estatal va, sin embargo, más allá de las medidas económicas. Según la presentación del real decreto-ley, en apenas cuatro meses se habrán movilizado más de 309 millones de euros en Ceuta. De ellos, 118 millones se vinculan a acogida, atención humanitaria y menores; más de 90 millones a seguridad, incluyendo Defensa, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil; 21 millones a servicios esenciales como sanidad, educación, justicia y agua; y 80 millones al apoyo a empresas y trabajadores.

El plan aprobado ahora amplía la respuesta anunciada por Sánchez tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio. El presidente había avanzado este lunes una ampliación extraordinaria del programa económico para Ceuta dotada con 168 millones de euros, equivalente al 8% del PIB de la ciudad, con el objetivo de “reactivar y relanzar” su economía. La presentación conocida este martes sitúa el esfuerzo global del Estado durante 2026 en una cuantía mayor al incorporar también las partidas destinadas a seguridad, acogida y servicios esenciales.

Parte de las medidas nacen, además, con vocación de continuidad más allá de la emergencia. Además de convertir en permanente la bonificación del 75% de las cotizaciones en Ceuta y Melilla, el Gobierno prevé reforzar de forma estable los incentivos fiscales en ambas ciudades. La documentación oficial cifra en 12 millones de euros anuales por ciudad el impacto de la reforma vinculada al Impuesto sobre Sociedades y los incentivos en el IRPF. También se contemplan 4,25 millones de euros al año para el puerto de Ceuta hasta 2031.

Con estas actuaciones, el Ejecutivo calcula un refuerzo permanente para Ceuta y Melilla de 507,5 millones de euros hasta 2031. Durante los últimos cuatro meses de 2026, las nuevas medidas estructurales supondrán 24,2 millones de euros tanto para Ceuta como para Melilla. A partir de 2027, el impacto anual ascenderá a 52,9 millones en Ceuta y 48,6 millones en Melilla, según el gráfico incluido en la presentación gubernamental.

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El Gobierno busca así que la respuesta a la emergencia no quede limitada a un paquete coyuntural. La estrategia combina medidas de choque para sostener a empresas y trabajadores con reformas permanentes destinadas a reducir los costes laborales, reforzar la fiscalidad diferenciada y mejorar el acceso a financiación. El objetivo es evitar que la crisis reciente deteriore el tejido empresarial y, al mismo tiempo, consolidar instrumentos que favorezcan la actividad económica a medio y largo plazo en las dos ciudades autónomas.

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