El Gobierno coloca a Leire Iglesias como secretaria de Estado de Vivienda y Maribel Ramos será la presidenta de Casa 47

El Gobierno prepara cambios en la cúpula del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Leire Iglesias, actual presidenta de Casa 47, será nombrada nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que Maribel Ramos, hasta ahora directora general del Parque de Vivienda Asequible de la empresa pública, pasará a presidir la entidad estatal, según ha adelantado Ejeprime y ha confirmado posteriormente fuentes de la cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez.

Iglesias se convertirá así en la nueva número dos del departamento y cubrirá la vacante dejada por David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio a los 58 años. Lucas ocupaba la Secretaría de Estado desde 2023. El movimiento supone apostar por la continuidad dentro del propio Ministerio en un momento clave para el despliegue de la política pública de vivienda. Iglesias ha estado al frente durante los últimos años de una de las principales transformaciones emprendidas por el Gobierno en esta materia: la conversión de la antigua Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda.

Iglesias llegó a Sepes en diciembre de 2023, cuando fue nombrada directora general de la entidad pública de suelo. Dos años después, en diciembre de 2025, el Gobierno culminó su transformación en Casa 47 y la nombró presidenta de la nueva compañía. La entidad pasó entonces de estar centrada principalmente en la urbanización y entrega de suelo a otras administraciones a convertirse en el instrumento estatal encargado de promover, adquirir y gestionar vivienda asequible de titularidad pública.

Iglesias (Hondarribia, 1978) cuenta además con experiencia previa directamente vinculada a la vivienda. Entre 2019 y 2023 fue consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, desde donde gestionó los programas estatales y autonómicos de vivienda. Anteriormente, había sido consejera de Cultura e Igualdad, diputada en el Congreso, directora general del Instituto de la Juventud (Injuve) y concejala en el Ayuntamiento de Cáceres. También fue durante varios años la portavoz del PSOE para asuntos de vivienda.

Maribel Ramos, nueva presidenta

Su ascenso a la Secretaría de Estado deja ahora vacante la presidencia de Casa 47, una posición que ocupará Maribel Ramos Vergeles, actualmente responsable precisamente de uno de los departamentos que más peso ha ganado con la transformación de la compañía: la Dirección General del Parque de Vivienda Asequible. Ramos asumirá así la gestión de una entidad llamada a convertirse en el principal brazo ejecutor del Estado para aumentar su parque residencial. Casa 47 tiene encomendada la gestión de todo el ciclo de la vivienda pública, desde el suelo y la promoción hasta la incorporación de viviendas terminadas y su posterior alquiler.

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Licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca, Ramos está especializada en políticas públicas, intervención social y vivienda. Antes de incorporarse a la empresa estatal desarrolló buena parte de su carrera en Hogar Sí, organización especializada en combatir el sinhogarismo, donde llegó a ejercer como subdirectora general de Innovación y anteriormente dirigió el área de Desarrollo Estratégico. También trabajó como técnica superior de gestión en el Instituto de la Mujer de Extremadura.

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