Almeida aprueba las bases para la construcción del mayor centro comercial de la ciudad junto a la recién recalificada ciudad deportiva del Real Madrid

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha dado luz verde inicial a la ordenación urbanística que permitirá desarrollar en Valdebebas el que está llamado a convertirse en el mayor centro comercial de la ciudad de Madrid. No se trata todavía de una licencia para comenzar las obras, sino del Plan Especial, el instrumento legal y urbanístico que establece cómo podrán organizarse las parcelas, sus accesos, conexiones y aparcamientos para hacer posible el futuro Valdebebas Shopping.

La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el pasado 30 de julio el Plan Especial promovido por General de Galerías Comerciales (GGC), la inmobiliaria controlada por el magnate murciano Tomás Olivo, onceava mayor fortuna de España, para los terrenos situados frente al aeropuerto de Barajas y a escasa distancia de la ciudad deportiva del Real Madrid. El expediente se encuentra desde este lunes en información pública y todavía deberá completar su tramitación antes de su aprobación definitiva.

Esta operación avanza prácticamente en paralelo a otro de los grandes movimientos urbanísticos que cambiarán esta parte de Madrid. En esa misma Junta de Gobierno, el Consistorio aprobó inicialmente la recalificación que permitirá al Real Madrid transformar buena parte de los terrenos de su ciudad deportiva en un gran campus de oficinas, hoteles, comercios y equipamientos, un 'pelotazo' que arrojará alrededor de 185 millones de euros en plusvalías para el club blanco, también en Valdebebas.

Un centro comercial partido en dos

Detrás de Valdebebas Shopping, que será uno de los centros comerciales más grandes del país, está General de Galerías Comerciales, uno de los principales propietarios de esta clase de activos en España. Esta compañía participada casi exclusivamente por Olivo, accionista de Unicaja y futuro comprador de la histórica sede de la Gran Vía madrileña, adquirió en 2020 por alrededor de 55 millones de euros los terrenos sobre los que pretende desarrollar el proyecto, que suma alrededor de 145.800 metros cuadrados de edificabilidad.

El Plan Especial ahora aprobado inicialmente no autoriza todavía la construcción de esos edificios, pero sí fija la ordenación necesaria para que el proyecto pueda desarrollarse posteriormente mediante los correspondientes proyectos y licencias. El centro contará con una superficie bruta alquilable de unos 104.000 metros cuadrados, aunque el promotor llegó a plantear la posibilidad de alcanzar los 120.000 metros cuadrados, propuesta que fue rechazada.

La principal particularidad es que el centro comercial estará dividido físicamente en dos grandes piezas o edificios, separada por una zona verde municipal de casi dos hectáreas y media. Para conseguir que ambas funcionen como un único centro comercial, General de Galerías Comerciales construirá dos pasarelas peatonales elevadas sobre el parque y dos conexiones subterráneas para comunicar los aparcamientos.

Hasta 7.000 plazas de aparcamiento

Uno de los datos más llamativos del proyecto está bajo tierra. El Plan Especial permite construir hasta 7.000 plazas de aparcamiento. La cifra responde al enorme volumen de tráfico que podría generar el centro: los estudios calculan cerca de 30.000 vehículos en un sábado y picos de casi 6.000 coches en una sola hora. El tráfico, de hecho, es una de las principales razones por las que General de Galeróias Comerciales necesita este Plan Especial.

La parcela situada al sur del parque tiene más de 51.000 metros cuadrados, pero apenas 48 metros de fachada a una calle. Ese único acceso hacía muy difícil organizar la entrada y salida de miles de vehículos. Para solucionarlo, el plan modifica ligeramente los límites entre las parcelas comerciales y el parque. Unos mil metros cuadrados cambian de ubicación: la parcela norte cede esa superficie y la del sur la gana.

El parque mantiene en todo momento sus 24.400 metros cuadrados, pero cambia ligeramente de forma. Con este movimiento, la parcela sur consigue disponer de un nuevo acceso. Esto provocará que Olivo tenga que reurbanizar unos 1.600 metros cuadrados del parque y ejecutar varias mejoras de tráfico, señalización y semáforos, actuaciones que le costarán apenas unos 252.000 euros.

Un nuevo polo inmobiliario junto al Real Madrid y la F1

El futuro macrocentro comercial crecerá junto a otra transformación todavía mayor. El Ayuntamiento acaba de aprobar inicialmente la recalificación de buena parte de los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid para desarrollar el denominado Madrid Innovation District. El club posee alrededor de 120 hectáreas en Valdebebas. Aproximadamente 35 están ocupadas actualmente por sus instalaciones deportivas, mientras que otras 85 permanecen mayoritariamente sin desarrollar.

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La modificación urbanística amplía los usos permitidos y eleva la edificabilidad del ámbito hasta 532.550 metros cuadrados, 172.550 metros más que en la ordenación anterior. El suelo podrá albergar oficinas, hoteles, comercio de proximidad, espacios de ocio y equipamientos privados sanitarios y educativos. Adicionalmente, en este desarrollo urbanístico del noreste de la capital se celebrará en las próximas semanas el Gran Premio de Fórmula 1.

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