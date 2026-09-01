Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teletrabajo docentes AndalucíaMetro soterrado BellavistaTerremoto Granada hoy directoAgresiones TussamProtocolo acoso escolar AndalucíaMercado fichajes BetisDani Ceballos BetisMercado fichajes SevillaLucas Stassin SevillaEntrevista Pedro PachecoNombres andaluces en desusoPueblo Sevilla La VueltaDomo calor AndalucíaMultas veladores SevillaTrichodex Dos Hermanas
instagramlinkedin

Parón

Sigue el conflicto en Airbus tras una nueva reunión sin acuerdo con el comité de huelga

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España).

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha convocado a todos los sindicatos de Airbus para continuar negociando esta tarde en la mediación promovida por la empresa, después de que la reunión celebrada esta mañana finalizara sin acuerdo para poner fin a la huelga indefinida convocada por CGT, UGT y ÚTIL.

En la reunión de esta mañana en el SIMA entre el comité de huelga (CGT, UGT y UTIL), la dirección de Airbus y los sindicatos mayoritarios no convocantes (CCOO, ATP y SIPA), se ha cerrado el procedimiento de mediación por la huelga sin acuerdo.

Desde los sindicatos mayoritarios explican que el procedimiento de mediación por la huelga (396) se ha cerrado sin acuerdo, al no aceptar la empresa negociar con el comité de huelga mientras no se suspenda o desconvoque la huelga.

La reunión de esta tarde es el procedimiento 394, una mediación con la mesa negociadora paralela que ha creado la empresa "para evitar negociar con el comité de huelga", según los sindicatos convocantes de la movilización.

Estas organizaciones no reconocen dicho procedimiento como un foro válido para la negociación en una situación de conflicto colectivo con huelga como el actual, por lo que desde ÚTIL ya han adelantado que no acudirán a la reunión de esta tarde.

Desde los sindicatos convocantes precisan que la empresa ha cerrado unilateralmente la negociación con el comité de huelga que representan a los trabajadores "para abrir esta tarde su propio foro y previsiblemente acordar con CCOO y ATP en contra del criterio de la plantilla".

Noticias relacionadas

Y añaden que el comité de huelga ha expresado su disposición a continuar negociando y sigue a la espera de una respuesta de la dirección a la última propuesta que se presentó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía ultima una alternativa de línea 2 por el Aljarafe que conecte el metro con Camas, Castilleja y Tomares
  2. Pedro Pacheco: "Lo tengo todo, si me dan el indulto pondré en marcha una maquinaria política sin igual"
  3. Lluvia de premios en Lebrija: 64 vecinos ganan 40.000 euros con el Cuponazo de la ONCE
  4. El apoyo a las ayudas a los menores de Ceuta abre una grieta entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía: "No se incumple el acuerdo"
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026
  6. Antonio Delgado, experto en meteorología, avisa sobre el jueves en Sevilla: "Es posible que sea el día más caluroso del año"
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 31 de agosto de 2026
  8. José Luis Sanz: 'El Puente del Centenario estará como mínimo un año parado y el ministro de Transportes ni me recibe, ¿qué hago? ¿me quemo a lo bonzo?

Sigue el conflicto en Airbus tras una nueva reunión sin acuerdo con el comité de huelga

Sigue el conflicto en Airbus tras una nueva reunión sin acuerdo con el comité de huelga

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Susto en la calle Betis: un incendio en la cocina de un restaurante obliga a evacuar al personal

Susto en la calle Betis: un incendio en la cocina de un restaurante obliga a evacuar al personal

VÍDEO | Susto en la calle Betis: un incendio en la cocina de un restaurante obliga a evacuar al personal

La Virgen de los Dolores protagonizará una misión en Santa Aurelia y Los Pajaritos: Todo lo que tienes que saber de un día histórico para el Cerro

La Virgen de los Dolores protagonizará una misión en Santa Aurelia y Los Pajaritos: Todo lo que tienes que saber de un día histórico para el Cerro

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

Los veterinarios coinciden: “Los gatos se frustran y estresan cuando les cerramos una puerta que antes estaba abierta”

Los veterinarios coinciden: “Los gatos se frustran y estresan cuando les cerramos una puerta que antes estaba abierta”
Tracking Pixel Contents