Trichodex impulsa desde Dos Hermanas una nueva generación de soluciones para el campo

Asómense a un campo microscópico del que nos nutrimos a diario aunque no lo percibamos cuando compramos hortalizas, cereales, verduras o frutas: el microbioma vegetal. La inmensa comunidad de microorganismos que viven alrededor de una planta (sobre todo en el suelo) y en su interior (sobre todo en sus raíces). Las plantas se desarrollan en permanente interacción con hongos, bacterias, virus y otros agentes microbianos. Los utilizan para funciones esenciales como obtener agua y nutrientes, o defenderse de patógenos y del estrés ambiental.

Los métodos industrializados de agricultura que se tornaron hegemónicos en el siglo XX han causado en muchos territorios del planeta un deterioro notable del microbioma en los suelos, menguando su fertilidad y afectando a la capacidad de producir todo tipo de cultivos. Para aportar soluciones biológicas a ese gravísimo problema se fundó en Sevilla en 1991 la empresa Trichodex. Creando bioprotectores, biofertilizantes, bioestimulantes y nutricionales naturales con microorganismos seleccionados.

Respaldo inversor de Triton Partners

Su éxito como pyme tecnológica de prestigio dentro y fuera de España, con la calidad de sus productos patentados, propició que en 2022 fuera adquirida por el Grupo Fertiberia, de la que era proveedora de microorganismos. Triton Partners, el fondo de inversión propietario de Fertiberia, ha vertebrado un plan estratégico apostando con fuerza por el crecimiento de Trichodex para aportar innovación y sostenibilidad a la fertilización agrícola a mayor escala internacional.

La plantilla ha aumentado hasta ser en la actualidad 48 trabajadores, y a final de 2026 la cifra subirá a 59, con las contrataciones previstas, sobre todo para potenciar el área comercial, y también la de investigación, en la que habrá un total de 11. Han incrementado su presencia en Latinoamérica, Europa y África, y están planificando cómo entrar en Asia.

Integrantes del equipo de la empresa sevillana Trichodex, dirigida por Khalid Akdi (en la imagen, el tercero por la izquierda), que participa en las principales ferias mundiales de biotecnología para agricultura. / Trichodex

En 2025, Trichodex alcanzó una facturación de 18 millones de euros, con 4 millones de ebitda (beneficio bruto de explotación). En 2026 tienen previsto terminar el año con 22 millones de facturación. Y la progresión prevista hasta el 2030 en su plan estratégico va a ser exponencial. El horizonte global indica que el sector biotecnológico aplicado a agricultura aumenta anualmente un promedio del 12% mientras que la fertilización tradicional lo hace un 5%.

AMC Chemical fue la génesis de Trichodex, con Francisco Pérez Barrera al frente. Dio un salto en sus prestaciones al incorporar en 1999 a un joven investigador marroquí, Khalid Akdi, nacido en Chefchaouen, que había llegado a Sevilla con 23 años de edad para hacer en la Universidad de Sevilla el doctorado en Biología Molecular y Celular. Le encargó crear el departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). A partir de ahí, poco a poco fue recibiendo la encomienda de asumir más responsabilidades en la empresa, cuya gestión lidera como director general desde 2022.

"Francisco Pérez Barrera es para mí como un padre, la relación entre nosotros es muy entrañable. Y como empresario, hay que valorar que desde sus inicios una pyme invirtiera de esa manera en investigación para innovar tanto en la regeneración de los suelos como en la protección y estimulación de las plantas", subraya Akdi.

Inaugura en 2027 un centro de conocimiento

Trichodex tiene su sede en el Polígono La Isla, en el término municipal de Dos Hermanas. Está en marcha la modernización y ampliación de sus instalaciones, incrementando su capacidad productiva, con inversión en los laboratorios. Y además sobresale la iniciativa que está construyendo: un centro de tecnología, educación y transferencia de conocimiento. Tiene previsto inaugurarlo a comienzos de 2027.

Hay que acercar a todos los segmentos de la sociedad cómo contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población humana. Y además ante un nuevo gran problema: el cambio climático, que nadie serio cuestiona Khalid Akdi

El objetivo principal de este Tech Center, según indica Khalid Akdi, es "educar, formar, y transferir el conocimiento a toda la cadena de valor agroalimentaria: agricultores, distribuidores, y consumidores. Hay que acercar a todos los segmentos de la sociedad cómo contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población humana. Y además ante un nuevo gran problema: el cambio climático, que nadie serio cuestiona. Sus efectos obligan a adaptarnos a esa realidad".

Superar la barrera en cada país

Para entender la importancia del salto que están dando, así lo explica: "La gran barrera de entrada a los mercados está en la obtención de los registros para bioestimulantes y biopesticidas naturales basados en microorganismos. En muchos países es muy complicado tramitar esos registros. En algunos hacen falta tramitaciones que duran entre 5 y 10 años, y una inversión mínima de 2 millones de euros. Para una pyme era muy difícil avanzar ante estos condicionantes. Ahora tenemos un apoyo inversor muy fuerte, y el Grupo Fertiberia facilita un gran soporte corporativo para llevar nuestras biosoluciones a más mercados".

Trichodex realiza muchas sesiones formativas para explicar sus productos (bioprotectores, bioestimulantes, biofertilizantes, nutricionales) y los resultados que aportan. / Trichodex

El 80% de los bioproductos de Trichodex están certificados con sello de agricultura ecológica a nivel internacional. Y algunos tienen certificaciones para la salud aún más exigentes. "Queremos colaborar con instituciones internacionales para potenciar esas certificaciones", recalca Khalid Akdi.

Millones de microorganismos

Si tiene que explicar el estado de la cuestión, así lo resume: "Durante 100 años se ha pensado que el suelo era algo inerte, y se ha planteado la agricultura como una fábrica a la que se aportaban productos (nutrientes y riegos), los cultivos eran protegidos de las plagas con pesticidas y te daban las cosechas. El paradigma ha cambiado totalmente desde que se ha comprendido que el suelo es un ser vivo, que puede morir degradado por la mecanización continua y por un uso indiscriminado de fertilizantes o pesticidas".

Durante 100 años se ha pensado que el suelo era algo inerte, y se ha planteado la agricultura como una fábrica a la que se aportaban productos (nutrientes y riegos), los cultivos eran protegidos de las plagas con pesticidas y te daban las cosechas

"Los microorganismos son los que marcan la fertilidad del suelo, interaccionando con las plantas. Es una relación que tiene millones de años de evolución. Con ellos hay que configurar soluciones eficaces, rentables y sostenibles para la agricultura. No puede garantizarse una agricultura rentable sin utilizar nutrientes (fertilizantes) y protectores (pesticidas). Son necesarios, siempre y cuando se elaboren cuidadosamente teniendo en cuenta a los microorganismos que conforman el microbioma vegetal y humano".

Trichodex tiene acuerdos de colaboración con la empresa portuguesa SulScala, del Algarve. En la imagen, durante un encuentro formativo. / Trichodex

Revolucionaria tecnología

Durante la última década, gracias a la evolución de la biología molecular, la bioinformática, y de las tecnologías relacionadas con la secuenciación, el cambio ha sido disruptivo, también para empresas como Trichodex. "Antes, conseguíamos conocimiento aislando microorganismos en placas de cultivos en laboratorios para estudiarlos. Hoy en día, con las nuevas técnicas ómicas (genómicas, metabolómicas), se ha descubierto cómo son millones de microorganismos", señala Khalid Akdi.

"Trichodex ha cambiado su forma de trabajar. Hemos pasado de orientarnos al microorganismo aislado, a enfocarnos hacia el conjunto de microorganismos y su potencial de desarrollo en interacción". Con los nuevos paradigmas, ha integrado en su plataforma tres tecnologías principales:

Fermentación polifásica , para producir un conjunto de microorganismos, interactuando entre sí como si lo hicieran en un entorno natural. Así han mejorado su capacidad de adaptación, y aportan a las plantas más resistencia.

, para producir un conjunto de microorganismos, interactuando entre sí como si lo hicieran en un entorno natural. Así han mejorado su capacidad de adaptación, y aportan a las plantas más resistencia. Mamps , nombre de su tecnología patentada, con la que se induce, extrae y selecciona un patrón molecular asociado a microorganismos con capacidad para mejorar el rendimiento de los cultivos o protegerlos con un perfil metabólico.

, nombre de su tecnología patentada, con la que se induce, extrae y selecciona un patrón molecular asociado a microorganismos con capacidad para mejorar el rendimiento de los cultivos o protegerlos con un perfil metabólico. Micronanoencapsulación. Conjunto de microorganismos con metabolitos para tener mejor conservación y prolongar la vida comercial de sus productos, aportando mayor resistencia ante condiciones extremas.

"Las tres tecnologías nos permiten tener llevar al mercado soluciones que ya pueden remediar problemas (algunas enfermedades, algunas plagas, algunos problemas de absorción de nutrientes por parte del suelo) que hasta hace poco eran solo tratados con productos químicos. Esto nos marca diferencias respecto a la competencia", expone su director general.

La dimensión de lo que aborda Trichodex es cada vez más transversal en la protección del agro para regenerar la salud de suelos y cultivos. "Nos situamos como una solución para racionalizar el uso de fertilizantes y pesticidas, reduciendo su impacto, disminuyendo la generación de residuos y aumentando la eficacia y la sostenibilidad de los productos".